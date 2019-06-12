EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1769  14
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6909) МЗС (1770) Росія (17477) Міятович Дуня (7)

 Росія намагається "виміняти" повернення в ПАРЄ на візит комісара Міятович до окупованого Криму, - МЗС України

У МЗС України заявили, що Росія намагається "виміняти" повернення своєї делегації в ПАРЄ на візит комісара РЄ з прав людини в окупований Крим.

Про це в середу заявила прессекретар МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Нагадаємо, раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати окупований Росією Крим, однак візит ще необхідно підтвердити.

У МЗС наголосили, що Україна послідовно наполягала на проведенні такого візиту - і не одного, а на регулярній основі. Однак на сьогодні домовленостей щодо конкретних дат візиту між Україною та Міятович немає.

"Але головне не дати, головне – це чітке узгодження з українською стороною параметрів і програми такого візиту. Роль у цьому процесі Росії обмежується лише її обов’язками як держави-окупанта", - заявила речниця МЗС.

Вона підкреслила, що на шляху до візиту ще багато питань, які потребують погодження з українською стороною, в тому числі із залученням активістів і правозахисників, які опікуються проблематикою порушень прав представників корінних народів і національних меншин на окупованому півострові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін

"У МЗС України чекають на комісара Міятович, зокрема для обговорення параметрів моніторингу на тимчасово окупованих територіях України", - зазначила речниця міністерства.

Вона окремо зауважила, що розмови про візит Міятович до Криму відбуваються на тлі можливого повернення російської делегації до ПАРЄ.

"У контексті червневої сесії ПАРЄ Україна привертає увагу до того, що спроби російської сторони "виміняти" повернення її делегації до Асамблеї на візит Комісара з прав людини є цинічною спробою уникнути відповідальності в Раді Європи за вчинені нею міжнародні злочини та системні порушення прав людини на окупованих територіях.

Також читайте: Навіть за сумного для України розвитку подій санкції щодо РФ у ПАРЄ можуть бути відновлені, - Клімкін

Підтримка цих спроб з боку органів РЄ та окремих наших партнерів в організації означатиме потурання агресору та подальший підрив авторитету Ради Європи", - додала речниця МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131948
 
 
 Топ коментарі
 
ПАРЄ може закінчитися як організація, якщо поверне росію на її умовах.
 показати весь коментар
 
В теме о том как Дуня собирается посетить Крым такие вопли стоят о том что всепропало и путенвсехкупил

А оказывается этого визита долго и упорно добивается украинская сторона
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ПАРЄ може закінчитися як організація, якщо поверне росію на її умовах.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ага, тільки тебе спочатку запитають, кінчатися чи ні))
 показати весь коментар
 
 
Багатьох будуть питати. Не хвилюйтеся, бо вам відповідати.
 показати весь коментар
 
 
После отчёта тальявини с ОБСЕ всё более чем ясно. Это сообщники путлера!
 показати весь коментар
 
Міятович повинна їхати тільки через Україну.
 показати весь коментар
 
Вон вже Майнштейна запрошували з 1930 по 1941, дочекались.
 показати весь коментар
 
 
да этой дуне пара рваных кед красная цена! Россия пытается "выменять" возвращение в ПАСЕ на визит комиссара Миятович в оккупированный Крым, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2934
 показати весь коментар
 
В теме о том как Дуня собирается посетить Крым такие вопли стоят о том что всепропало и путенвсехкупил

А оказывается этого визита долго и упорно добивается украинская сторона
 показати весь коментар
 
 
а какую организацию будет Миятович представлять когда поедет в крым? ПАСЕ? так кацапия не имеет теперь отношения к ней, с чего им ее пускать туда?
 показати весь коментар
 
Какая польза от ПАСЕ? Она не занимается законотворчеством. Не может влиять на внутренние дела. Чисто рекомендации раздавать. Скучно им там без России, и поговорить то не очем. Они и сами хотят, чтоб Россия вернулась. Сидят балбесы да деньги от взносов деребанят
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія намагається "виміняти" повернення в ПАРЄ на візит комісара Міятович до окупованого Криму, - МЗС України
 
 
 
 
 
 вгору