 Терориста з Луганської області засудили до 8 років ув'язнення

Вирок ухвалив Новоайдарський районний суд Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
"Оперативники української спецслужби встановили, що на початку 2016 року житель Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань сепаратистів. Пройшовши спеціальну підготовку, він служив на різних посадах у так званому "2-му армійському корпусі" окупаційних військ, де брав участь у бойових діях проти Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали в березні цього року на лінії розмежування і передали співробітникам СБУ.
"Затриманий надав детальні свідчення стосовно своєї участі в незаконних збройних формуваннях, а також щодо присутності кадрових військових ЗС РФ на окупованій частині Донбасу", - повідомили в прес-службі.
Суд визнав терориста винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
признался что убил кого то?
по минским соглашениям такого амнистировать надо
еще и денех дать на первое время
псы. чёс какой то