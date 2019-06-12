EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  597  12
Все про:Луганщина (1731) вирок (519) СБУ (4401) тероризм (2061)

 Терориста з Луганської області засудили до 8 років ув'язнення

Житель Стаханова вступив до лав терористів у 2016 році. Його затримали в березні цього року на лінії розмежування.

Вирок ухвалив Новоайдарський районний суд Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

"Оперативники української спецслужби встановили, що на початку 2016 року житель Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань сепаратистів. Пройшовши спеціальну підготовку, він служив на різних посадах у так званому "2-му армійському корпусі" окупаційних військ, де брав участь у бойових діях проти Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали в березні цього року на лінії розмежування і передали співробітникам СБУ.

"Затриманий надав детальні свідчення стосовно своєї участі в незаконних збройних формуваннях, а також щодо присутності кадрових військових ЗС РФ на окупованій частині Донбасу", - повідомили в прес-службі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проросійські терористи дозволяють засудженим "переведення" із ОРДЛО в обмін на розвіддані, - СБУ. ВIДЕО

Суд визнав терориста винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131947
 
 
 Топ коментарі
 
круто
признался что убил кого то?
по минским соглашениям такого амнистировать надо
еще и денех дать на первое время
псы. чёс какой то
 показати весь коментар
 
Справа в тому що в тих же мгб працюють отакі покидьки, а не кацапня. кацапня приїхала, повбивала, помародерила і на ротацію, там мало хто сидить 5 років, а ці шимпанзе не потрібні ні Україні ні московитам.
 показати весь коментар
 
Вбивав українців 8 років,вирощував коноплі та мак 9 років,суддів на шкіру для крісел.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
круто
признался что убил кого то?
по минским соглашениям такого амнистировать надо
еще и денех дать на первое время
псы. чёс какой то
 показати весь коментар
 
 
Видать его судили не печерско- басманном суде, а в Украинском
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если мы хотим мира на Донбассе то таких как он в последствии надо амнистировать, ето ведь гражданин Украины и в подобных решениях суда Международный суд по правам человека может усмотреть признаки гражданской войны на Донбассе. Сажать в тюрьмы надо только приезжих россиян, они являются наемниками и оккупантами.
 показати весь коментар
 
Справа в тому що в тих же мгб працюють отакі покидьки, а не кацапня. кацапня приїхала, повбивала, помародерила і на ротацію, там мало хто сидить 5 років, а ці шимпанзе не потрібні ні Україні ні московитам.
 показати весь коментар
 
 
потому что оно может скоро стать "новым лицом"
 показати весь коментар
 
Тебе чекае дома восимь рокив.) Хтож туды звертаеться?
 показати весь коментар
 
Да здравствует самая либеральная к террористам, убийцам и казнокрадам страна в мире. Даже на Рашке за аналогичны преступления дают от 20 до пожизненного. Но в Украине террористов любят и даже уважают. Потому что если посадить всех террористов и убийц народ возьмется за казнокрадов и коррупционеров.
 показати весь коментар
 
 
Повесить и закопать убийцу-- что бы падло здохло в лагере
 показати весь коментар
 
Вбивав українців 8 років,вирощував коноплі та мак 9 років,суддів на шкіру для крісел.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїТерориста з Луганської області засудили до 8 років ув'язнення
 
 
 
 
 
 вгору