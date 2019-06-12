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 Політика України
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 В Україні з'явилася служба з етнополітики та свободи совісті

Кабінет міністрів створив Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Держслужба з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури.

Мінкультури також доручено в тримісячний термін розробити положення про цю службу, а Міністерству фінансів - зміни до держбюджету для її фінансування.

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Розміщуватися ця Держслужба на умовах оренди буде за адресою: вул.Прорізна, 15, в Києві.

Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлено ліміт легкових автомобілів у розмірі одного для центрального апарату. Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131943
 
 
 Топ коментарі
 
осслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Граничная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий Источник: https://censor.net.ua/n3131943

Напоследок пилить так пилить. Кривосися - просто жалкий дилетант.

Это звездец. Служба свободы совести при Кабмине
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Бля да там охренели совсем,очередной отряд идиотов с купленными дипломами обеспечен сачковой госработой.
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так жжжжжва исчезающий вид приматов В Україні з'явилася служба з етнополітики та свободи совісті - Цензор.НЕТ 6839 не то что украинцы им судьбой написано вымирать миллионами В Україні з'явилася служба з етнополітики та свободи совісті - Цензор.НЕТ 4396 но не собаки живущие пока дохнут на полторы сотни тысяч всего то в год.. план никак Супрун Гройсман и прочая шобла не вполнит... Клоун Зеленка пообещал догнать ипрегнать план по вымираюи украинцев в Сраюле видимо не хватает для жжжжжх тараканов места... все высоты заняты... не не в пустыне то жить... вот новую службу создали с перводом на нормалный язык по ускорению этноцида украинцев и славян...
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*** да там охренели совсем,очередной отряд идиотов с купленными дипломами обеспечен сачковой госработой.
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Тем кто голосовал за Зе не хватало того что происходит на россии. Им не хватает задержаний кого угодно под любым предлогом. Они этого заслужили.
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осслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Граничная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий Источник: https://censor.net.ua/n3131943

Напоследок пилить так пилить. Кривосися - просто жалкий дилетант.

Это звездец. Служба свободы совести при Кабмине
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Ну эт для начала, чтоб особо не возмущались. Порохоботы не собираются протестовать против необоснованного распила денег.
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Только в религии еще не хватало идиотов от Гройсмана
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ггойсман, ето рєшеніє "просто на голову не налазить".
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Ты имеешь право называть сволочь сволочью.
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-деПутаны, имейте же совесть!!
-А шо по вашему мы с ней делаем?!
🤗
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Министерство по делам ветеранов АТО; Министерство информационной политики; Национальное агентсво по розыску, выявлению и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений; Министерство по вопросам временно оккупированных территорий; Государственная служба по этнополитике и свободе - ребята, а как же громогласные заявления Яценюка и Гройсмана о сокращении госслужащих на 20%? Уволили 800 человек, а создав кучу гавна, не работоспособного, набрали 4800 таких же госслужащих! Это сколько денег из бюджета идет на финансирование этого гавна? Все это можно было спокойно создать отдельными департаментами в одном (1) Министерстве!

Че уж там, давайте завтра создадим Министерство по вопросам изучения влияния наркотических веществ на организм человека?
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Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести ...



Совесть не может быть свободна или не свободна. Она или ЕСТЬ или её НЕТ.
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Новая структура создана Кабинетом Министров. В чем смысл ее появления нужно спрашивать у Гройсмана.
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