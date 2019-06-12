 В Україні з'явилася служба з етнополітики та свободи совісті

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Держслужба з етнополітики та свободи совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури.
Мінкультури також доручено в тримісячний термін розробити положення про цю службу, а Міністерству фінансів - зміни до держбюджету для її фінансування.
Розміщуватися ця Держслужба на умовах оренди буде за адресою: вул.Прорізна, 15, в Києві.
Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлено ліміт легкових автомобілів у розмірі одного для центрального апарату. Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.
Напоследок пилить так пилить. Кривосися - просто жалкий дилетант.
Это звездец. Служба свободы совести при Кабмине
-А шо по вашему мы с ней делаем?!
🤗
Че уж там, давайте завтра создадим Министерство по вопросам изучения влияния наркотических веществ на организм человека?
Совесть не может быть свободна или не свободна. Она или ЕСТЬ или её НЕТ.