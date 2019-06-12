 Терористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник із посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, на виконання довільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК була спровокована перестрілка з підрозділом Об'єднаних сил, внаслідок якого загинули п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.
Також було встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядженням зазначеного командира бригади, загиблих були доставлені в місцевий морг у цивільній формі одягу і без документів.
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А також їх треба прикопати на смітнику.
точник:https://censor.net.ua/n3131940
Никогда такого не было...и снова!)))
Всем погибшым абизянам желаю крепкого здоровья!)
Щиро и от всего сердца...
После того как бомбаз вернется домой...там такие урожаи будут шо мама не горюй!!!)))