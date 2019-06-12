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 Терористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил з ініціативи командування 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, на виконання довільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК була спровокована перестрілка з підрозділом Об'єднаних сил, внаслідок якого загинули п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.

Також було встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядженням зазначеного командира бригади, загиблих були доставлені в місцевий морг у цивільній формі одягу і без документів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131940
 
   
 Топ коментарі
 
У кумхуйлят Мертвечука траур, а свіжездохликам нехай земля бетоном.
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Они выполнили "минские договорённости" . Гундяй определит их в свой "рай" .
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Они выполнили "минские договорённости" . Гундяй определит их в свой "рай" .
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Все меньше й меньше трахтарістав залишається на Даунбасі. Шахтарі вже майже скінчилися...
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У кумхуйлят Мертвечука траур, а свіжездохликам нехай земля бетоном.
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Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов. Источник: https://censor.net.ua/n3131940
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А також їх треба прикопати на смітнику.
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Войска очерняют мирные инициативы реЗедента
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Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.


точник:https://censor.net.ua/n3131940
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Молодці наші воїни! Стріляйте вбивайте ту нечисть і захищайте себе і нас, а ми вас прикриємо від шута горохового під АП.
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Ни один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно
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произвольного приказа командира бригады ? Не смешите
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Жонка евойная координаты скинет сепарам, ото спасибо так спасибо
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То є добре, гарний москаль - дохлий москаль.
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Вот те на...
Никогда такого не было...и снова!)))
Всем погибшым абизянам желаю крепкого здоровья!)
Щиро и от всего сердца...
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Да прибудут с вами черви!)
После того как бомбаз вернется домой...там такие урожаи будут шо мама не горюй!!!)))
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Дякую! Бережіть себе, захисники наші!
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Сер, йєс, сер! Капрал Єнот прибув, сер!

Терористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6188
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТерористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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