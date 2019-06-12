 Терористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, на виконання довільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК була спровокована перестрілка з підрозділом Об'єднаних сил, внаслідок якого загинули п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.

Також було встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядженням зазначеного командира бригади, загиблих були доставлені в місцевий морг у цивільній формі одягу і без документів.

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