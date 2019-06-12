 Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Про це обидва заявили на своїх сторінках у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - написав Співак.
Він пояснив своє рішення "жахливим брудом і потоками цинічної брехні від псевдоакивістів типу Стерненка і Ко".
Варто зазначити, що раніше активісти називали Співака людиною Віктора Медведчука. Зазначалося, що він виступає аналітиком і ведучим на телеканалі NewsOne, а раніше встиг балотуватися в парламент від СДПУ(о) Медведчука, "Трудової України", співпрацював з Юлією Тимошенко, Наталією Королевською та Петром Порошенком.
Гутцайт зі свого боку заявив, що він не політик.
"Упевнений, що більше користі я принесу, все-таки, у виконавчій владі. Чи то в Києві як керівник Департаменту спорту, чи то, в Міністерстві молоді та спорту", - написав Гутцайт.
Тепер зрозкміло, якого народу слуга!
А раньше , когда собирался в Раду , то был политиком , да ? А теперь вдруг перестал быть политиком ? Пхаха , **** , дебил
Але: ні нацжони, ні сабаков, ні антоша не дивляться на таких ригів...
По-перше, Москва обмежила нам поставки нафтопродуктів на 30-50%, і це загрожує нам зірвати збір урожаю, бо жнива - це такий процес, який потребує багато-багато пального. Пан Герус вказав, хто винний у стані речей - звісно, екс-президент Порошенко. Чого не сказав пан Герус - це того, що з цією кризою робити? Він знав про такий стан справ - про ці наміри Росії йшлося, ще коли президент Зеленський був кандидатом. Тепер же з'ясовується, що рішень команда президента Зеленського не має… Перепрошую, а якого тоді лиха вона взагалі у владу рвалася? Аби тепер нюніти?
Третя (за Герусом) катастрофа - перспектива припинення транзиту російського газу в Західну Європу. Мовляв, клята Москва хоче припинити транзит через Україну, а це призведе до дефіциту газу, і тоді Україна, мовляв, не зможе купувати газ у європейських країн. Доречне запитання - чому? Україна, взагалі-то, газ у Європи успішно купувала майже весь період президентства Порошенка. Що категорично змінилося зараз? Європа не хоче більше мати справ з Україною? А чому? З Порошенком от мала - і не кривилася. Що змінилося зараз? Може причина в тому, що команда Зеленського не здатна домовитися з Європою? То нехай звернеться за порадою до Порошенка, гадаю, він підкаже їм, що робити в таких умовах, якщо хлопці вже настільки в розпачі. Чим не вихід?
Нарешті - друга катастрофа. Ви здогадалися! Звісно, це впровадження нового ринку електроенергії за європейською моделлю, яке мусить статися 1 липня поточного року. Звісно, Україна до нього «не готова». Звісно, впровадження оптового ринку електроенергії, яке на секундочку - одне із зобов'язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співпрацю України з ЄС - «виключно в інтересах Ахмєтова». Звісно, команда Зеленського «діє не в інтересах Коломойського», позаяк ринок електроенергії на кілька мільярдів зменшує прибутковість його феросплавних заводів. Звісно, команда Зеленського за все хороше проти всього поганого… Як завжди. Як коли про зняття блокади з ОРДЛО просторікує, наприклад.
Я насмілюся нагадати пану Герусу про те, як він сам критикував команду президента Порошенка з приводу і без. Я нагадаю пану Герусу, що сьогодні він - держслужбовець і мусить не галасувати про катастрофи, а пропонувати шляхи їхніх рішень. Бо аби галасувати про катастрофи - в країні існує опозиція, а якщо команда президента не здатна домовитися з урядом і ладна лише в істериці битися - вона така мені і даром не потрібна. Не вміють керувати країною - хай ідуть геть, бажаючих опинитися на їхньому місці - до біса.
А взялися за гуж - пізно казати «не дуж». Якщо команда президента бачить проблеми - хай працює над їх вирішенням. Годі битися в істериках.
Стерненко отличный индикатор! Нафик такие нужны. Пусть в Мордоре баллотируется...