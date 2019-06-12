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 Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Колишній депутат Одеської міської ради Дмитро Співак та директор Департаменту молоді та спорту КМДА, відомий фехтувальник Вадим Гутцайт заявили про відмову від балотування за списком партії "Слуги народу".

Про це обидва заявили на своїх сторінках у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - написав Співак.

Він пояснив своє рішення "жахливим брудом і потоками цинічної брехні від псевдоакивістів типу Стерненка і Ко".

Варто зазначити, що раніше активісти називали Співака людиною Віктора Медведчука. Зазначалося, що він виступає аналітиком і ведучим на телеканалі NewsOne, а раніше встиг балотуватися в парламент від СДПУ(о) Медведчука, "Трудової України", співпрацював з Юлією Тимошенко, Наталією Королевською та Петром Порошенком.

Гутцайт зі свого боку заявив, що він не політик.

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"Упевнений, що більше користі я принесу, все-таки, у виконавчій владі. Чи то в Києві як керівник Департаменту спорту, чи то, в Міністерстві молоді та спорту", - написав Гутцайт.

Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від Слуги народу 01Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від Слуги народу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131938
 
 
 Топ коментарі
 
О! Всі євреї туди збігаються!
Тепер зрозкміло, якого народу слуга! Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2465
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" Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик."

А раньше , когда собирался в Раду , то был политиком , да ? А теперь вдруг перестал быть политиком ? Пхаха , сука , дебил Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4296
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открытые списки - это не так классно! да чуваки???))))
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О! Всі євреї туди збігаються!
Тепер зрозкміло, якого народу слуга! Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2465
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кинулись зебилы в рассыпную, как от чумы, ну да попадать в дурку никому не хоться

Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8709
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Как грится - не приглашали, то я хрен и пойду!!))
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Да нет, просто со Спиваком - человеком Медведчука - это уже ну сильно явный зашквар. Ничем не прикрыть.
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Тогда Украина останется совсем без депутатов)
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Вот у меня кристально чистое прошлое. Я был бы хорошим депутатом, но не берут ... хотя и не просился. )))
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Так Зе обіцяв, що будуть нові обличчя, а замість цього ми бачимо старі морди.
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Ну и как с таким прошлым можно идти от Слуга народа? Конечно, лучше самому уйти чем тебя выпрут подсрачником.
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" Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик."

А раньше , когда собирался в Раду , то был политиком , да ? А теперь вдруг перестал быть политиком ? Пхаха , **** , дебил
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Тобто це була правда про Співака і тому його не беруть
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Политика, это всегда ложь, подлость, лицемерие, жадность, отсутствие совести и чести. Если он понял это, то поступил правильно.
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открытые списки - это не так классно! да чуваки???))))
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Открытые списки - это когда голосуют не за список, а поименно в списке. И даже первый номер списка имеет шанс не пройти.
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Это ж сколько тыщ народу в бюллетене будет? или я не так вас понял?
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Кожна партія свій бюлетень чоловік на 200.
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В послати теж потрібно вміти красиво. Як показував в одній сценці сам Зєлєнскій, переодягнений у хохла з довгими вусами - "Ось вам!"
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P.S. І не шукайте тут високих матерій - ці два високоповажні пани мають напрочуд добре розвинену чуйку. І відповідати згодом за недовгий оргазм у владі вони не хочуть.
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Не бачу причин сильно наїзжати на Гуцайта... але співака миротворець мав би взяти на замітку давно...
Але: ні нацжони, ні сабаков, ні антоша не дивляться на таких ригів...
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Все панове, нам гаплик. Відвертий і безповоротний. Представник президента Зеленського в уряді, Андрій Герус, у своєму блозі на Фейсбуці чітко окреслив нам межі майбутньої катастрофи. Варіантів виходу з неї він не вказав.
По-перше, Москва обмежила нам поставки нафтопродуктів на 30-50%, і це загрожує нам зірвати збір урожаю, бо жнива - це такий процес, який потребує багато-багато пального. Пан Герус вказав, хто винний у стані речей - звісно, екс-президент Порошенко. Чого не сказав пан Герус - це того, що з цією кризою робити? Він знав про такий стан справ - про ці наміри Росії йшлося, ще коли президент Зеленський був кандидатом. Тепер же з'ясовується, що рішень команда президента Зеленського не має… Перепрошую, а якого тоді лиха вона взагалі у владу рвалася? Аби тепер нюніти?
Третя (за Герусом) катастрофа - перспектива припинення транзиту російського газу в Західну Європу. Мовляв, клята Москва хоче припинити транзит через Україну, а це призведе до дефіциту газу, і тоді Україна, мовляв, не зможе купувати газ у європейських країн. Доречне запитання - чому? Україна, взагалі-то, газ у Європи успішно купувала майже весь період президентства Порошенка. Що категорично змінилося зараз? Європа не хоче більше мати справ з Україною? А чому? З Порошенком от мала - і не кривилася. Що змінилося зараз? Може причина в тому, що команда Зеленського не здатна домовитися з Європою? То нехай звернеться за порадою до Порошенка, гадаю, він підкаже їм, що робити в таких умовах, якщо хлопці вже настільки в розпачі. Чим не вихід?
Нарешті - друга катастрофа. Ви здогадалися! Звісно, це впровадження нового ринку електроенергії за європейською моделлю, яке мусить статися 1 липня поточного року. Звісно, Україна до нього «не готова». Звісно, впровадження оптового ринку електроенергії, яке на секундочку - одне із зобов'язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співпрацю України з ЄС - «виключно в інтересах Ахмєтова». Звісно, команда Зеленського «діє не в інтересах Коломойського», позаяк ринок електроенергії на кілька мільярдів зменшує прибутковість його феросплавних заводів. Звісно, команда Зеленського за все хороше проти всього поганого… Як завжди. Як коли про зняття блокади з ОРДЛО просторікує, наприклад.
Я насмілюся нагадати пану Герусу про те, як він сам критикував команду президента Порошенка з приводу і без. Я нагадаю пану Герусу, що сьогодні він - держслужбовець і мусить не галасувати про катастрофи, а пропонувати шляхи їхніх рішень. Бо аби галасувати про катастрофи - в країні існує опозиція, а якщо команда президента не здатна домовитися з урядом і ладна лише в істериці битися - вона така мені і даром не потрібна. Не вміють керувати країною - хай ідуть геть, бажаючих опинитися на їхньому місці - до біса.
А взялися за гуж - пізно казати «не дуж». Якщо команда президента бачить проблеми - хай працює над їх вирішенням. Годі битися в істериках.
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Как-то рановато начали сбегать от Зе-бени его адепты.
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Щось знають про те, що із Зе будуть жити погано, але недовго
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Спивак просто понял, что по- прежнему уже не будет. И ловить там нечего , а на зарплату- оно ему надо ?
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Открытые списки, чтобы было понимание, это не публикация всех фамилий кандидатов. Открытые списки, это когда избиратель выбирает партию и дополнительно выбирает из списка этой партии какого-то кандидата. В итоге кто из кандидатов будет более популярен (получит больше голосов), тот и пройдет в парламент, с учетом набранного партией количества. То есть, партия проведен в парламент кандидатов не в порядке опубликованной очередности, а в порядке выбора избирателей. Вот что значит - открытые списки.
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Он объяснил свое решение "чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко". Источник: https://censor.net.ua/n3131938

Стерненко отличный индикатор! Нафик такие нужны. Пусть в Мордоре баллотируется...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"
 
 
 
 
 
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