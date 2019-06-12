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 Політика України
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Все про:авіація (424) Гройсман (3410) Омелян (527) SkyUp (5)

 Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp: Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обурився рішенням Баришівського районного суду Київської області, який тимчасово припинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines на право перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із засідання уряду.

"Іноді деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять. Суддя Баришівського районного суду призупинив ліцензію однієї з авіакомпаній України. Поважаючи судову гілку влади і не втручаючись у судову систему, я хочу сказати, що в деяких індивідуумів абсолютно чіткий конфлікт зі здоровим глуздом та законом взагалі", - сказав Гройсман.

Гройсман доручив розібратися із цією ситуацією.

"Я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися в межах правового поля, захистити клієнтів компанії, і все зробити для того, щоб на рівні високої якості безпеки в рамках закону компанія продовжила функціонувати", - зазначив Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Він попросив Міністерство юстиції підготувати щодо всіх подібних випадків персонального листа прем'єр-міністра "в усі органи судової влади, які мають відповідати за це".

"І кожен цей випадок було розглянуто. І також лист на ім'я президента України. Я буду все робити для того, щоб нова Верховна Рада ухвалила правильні закони і ми нарешті мали судову гілку влади, до якої буде неймовірна повага від суспільства. Не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв життя всієї країни", - зазначив Гройсман.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що це питання не було в компетенції згаданого суду. Він назвав це рішення "чіткою спробою втрутитися в створений механізм вільної конкуренції".

Також додав, що не допустить подібного втручання, щоб зберегти дешеві квитки і рейси для українських громадян.

Раніше райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131936
 
   
 Топ коментарі
 
дык.... портновские суды по бениному заказу...
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Ага, надумали по Европам за 50$ летать, быдло в стойло!!!
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уважаемый господин Гройсман обязан обратиться в СБУ, в НАБУ, в ГБР и ВСП ,что бы все сторонне проверить кто заказчик и кто исполнители этой схемы..
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
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А сколько жалоб на "Укрзализныцю".
Вот бы так тоже лицензию бы отобрали...
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Я буду все делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы и мы в конце концов имели судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение от общества. Нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал жизнь всей страны ", - отметил Гройсман. Источник: https://censor.net.ua/n3131936
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О как, теперь старая ВР не такая. А ведь ты оттуда вышел и был в ВР не просто нардепом. Так какой смысл дать тебе шанс снова зайти в ВР .
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Шо там балакать,але Гройсман вмів добре шляхи будувати!
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А те що літаки SkyUp постійно ламаються, рейси постійно затримуються, пасажири по дві доби чекають свого рейсу в аеропортах, це Гройсмана не цікавить. Замість того, щоб прикрити цю шарашкіну контору на яку скаржаться тисячі українців, Гройсман ще їх захищає. Мабуть йому ці шахраї зі SkyUp забарі заносять.
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Летай МАУ, в ЧЁМ твоя проблема? Хочешь билет за три копейки и шампанское в полёте?
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о каких накуй инвестициях в эту страну может идти речь? когда какой то папихуевский суд может похерить на корню любые инвестиции
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp: Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять
 
 
 
 
 
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