 Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із засідання уряду.
"Іноді деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять. Суддя Баришівського районного суду призупинив ліцензію однієї з авіакомпаній України. Поважаючи судову гілку влади і не втручаючись у судову систему, я хочу сказати, що в деяких індивідуумів абсолютно чіткий конфлікт зі здоровим глуздом та законом взагалі", - сказав Гройсман.
Гройсман доручив розібратися із цією ситуацією.
"Я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися в межах правового поля, захистити клієнтів компанії, і все зробити для того, щоб на рівні високої якості безпеки в рамках закону компанія продовжила функціонувати", - зазначив Гройсман.
Він попросив Міністерство юстиції підготувати щодо всіх подібних випадків персонального листа прем'єр-міністра "в усі органи судової влади, які мають відповідати за це".
"І кожен цей випадок було розглянуто. І також лист на ім'я президента України. Я буду все робити для того, щоб нова Верховна Рада ухвалила правильні закони і ми нарешті мали судову гілку влади, до якої буде неймовірна повага від суспільства. Не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв життя всієї країни", - зазначив Гройсман.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що це питання не було в компетенції згаданого суду. Він назвав це рішення "чіткою спробою втрутитися в створений механізм вільної конкуренції".
Також додав, що не допустить подібного втручання, щоб зберегти дешеві квитки і рейси для українських громадян.
Раніше райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати.
Поясняю - хряк-мародер - это петроалексеевичпорошенко. А Янукович - это овощь.
И я вам придумал новое погоняло вы теперь будете ПОПАЛ - ПертоОлексійовичоПорошенкоАнусоЛизи. Бу-га-га.
а говорить ты неспособное - можешь только фекалиями кидаться. характерно для мелких обезьян, между прочим.
Импотент, наверно?
Тому творив "підконтрольні суди"
Владу втратив -Суди його посилають на..уй.
Бажана напруга 380В, сила струму - не меньше 10 А. Ні, забагато, пояне воняти, 1А досить. )))
Дві новини всього за один тиждень.
Не змогли намазати гідність на хліб, то Беня вам змаже жопу
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/tourism/news/10583235-sud-prizupiniv-diyu-licenziji-ukrajinskogo-loukostera-*****.html
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
на 99 відсотків від МАУ.
Возникает вопрос - что такое реформа в вашем понимании?
Суд данной инстанции (районный суд какого то Задрыщинска) , вообще был не вправе рассматривать иск касающийся лицензии компании. Это как минимум в компетенции высшего административного суда.
вони йому відімстили.
Хотіли у 3.
"Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко, скоко? Одно кило или весь мешок?"
Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтоб летел чуть впереди, и пару друзей с автоматами, чтоб бежали чуть сзади...." (Жванецкий)
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=vwgfyf0VrPw
Хроники **.наріуму
Бєня почав видавлювати дешеві лоукости.
Про зниження тарифів,була просто шутка,гигиги
Треба купувати газ у рашці,через приватну фірму.
Мощной,тугой струёй, лиється золотий дощ пріпіздєнта.
Господар слуги народа..Тепер тільки МАУ..Розбалував соєфий бариха..наріт..
Даа. Українські перевізники сильно нервують
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.
Звичайно коломойша буде вижимати решту перевізників з України. Цеж ціни треба в три рази знижувати