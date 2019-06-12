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Все про:авіація (424) Гройсман (3410) Омелян (527) SkyUp (5)

 Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обурився рішенням Баришівського районного суду Київської області, який тимчасово припинив дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines на право перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із засідання уряду.

"Іноді деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять. Суддя Баришівського районного суду призупинив ліцензію однієї з авіакомпаній України. Поважаючи судову гілку влади і не втручаючись у судову систему, я хочу сказати, що в деяких індивідуумів абсолютно чіткий конфлікт зі здоровим глуздом та законом взагалі", - сказав Гройсман.

Гройсман доручив розібратися із цією ситуацією.

"Я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися в межах правового поля, захистити клієнтів компанії, і все зробити для того, щоб на рівні високої якості безпеки в рамках закону компанія продовжила функціонувати", - зазначив Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Він попросив Міністерство юстиції підготувати щодо всіх подібних випадків персонального листа прем'єр-міністра "в усі органи судової влади, які мають відповідати за це".

"І кожен цей випадок було розглянуто. І також лист на ім'я президента України. Я буду все робити для того, щоб нова Верховна Рада ухвалила правильні закони і ми нарешті мали судову гілку влади, до якої буде неймовірна повага від суспільства. Не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв життя всієї країни", - зазначив Гройсман.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що це питання не було в компетенції згаданого суду. Він назвав це рішення "чіткою спробою втрутитися в створений механізм вільної конкуренції".

Також додав, що не допустить подібного втручання, щоб зберегти дешеві квитки і рейси для українських громадян.

Раніше райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131936
 
   
 Топ коментарі
 
дык.... портновские суды по бениному заказу...
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Ага, надумали по Европам за 50$ летать, быдло в стойло!!!
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уважаемый господин Гройсман обязан обратиться в СБУ, в НАБУ, в ГБР и ВСП ,что бы все сторонне проверить кто заказчик и кто исполнители этой схемы..
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
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дык.... портновские суды по бениному заказу...
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- Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха‑мы!. (с)
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Ага, надумали по Европам за 50$ летать, быдло в стойло!!!
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дык ... это судебная реформа хряка-мародера. Портнова нет уже много лет. Не отвлекай внимание от причины.
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портнов недавно вернулся. прозевал, дядя? Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 279
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Портнов сейчас никто и звать его никак, а вот суды от хряка остались.
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да. но "хряк" - это "янукович". ты там новобранец что ли? ещё в курс дела не вошёл?
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А кто тогда овощь?
Поясняю - хряк-мародер - это петроалексеевичпорошенко. А Янукович - это овощь.
И я вам придумал новое погоняло вы теперь будете ПОПАЛ - ПертоОлексійовичоПорошенкоАнусоЛизи. Бу-га-га.
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хамство - это ваше всё. я в курсе. возможно, поддержка админов - непонятно, почему вас не банят...
а говорить ты неспособное - можешь только фекалиями кидаться. характерно для мелких обезьян, между прочим. Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 1557
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5 лет Пеця ни мог победить портновские суды... Импотент навернае
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Саакашвили сколько побеждал свои суды, а теперь этого героя-победителя эти суды разыскивают?
Импотент, наверно?
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Пєтя думав,що буде правити 5 років..
Тому творив "підконтрольні суди"
Владу втратив -Суди його посилають на..уй.
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Можно в подробностях описать создание подконтрольных судов?
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очень дешёвая манипуляция. настолько дешёвая, что даже не буду объяснять, где мухлёж
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Не портновские, а отрехвормированные вашим Пэдрой.
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не-а. судебную реформу зяблики завершить не дали.
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Вы там со своим ****** разберитесь, а с нашими мы как-нибудь сами.
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Вводьте поліграф для суддів... буде мати право сторона відправити (за власний рахунок) суддю на поліграф, з наступною втратою сили рішенням та звільненням судді (якщо не пройде) жодна потвора не насмілиться виконувати подібні замовлення.
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на поліграфі напруга,та сила току на датчиках регулюється? Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 6679
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Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 3093

Бажана напруга 380В, сила струму - не меньше 10 А. Ні, забагато, пояне воняти, 1А досить. )))
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ага...только потом надо как то заставить судейских учитывать показания полиграфа Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 7970.чем?полиграф полиграфовичем?
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Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 6591ГО Порохокіт‏ @pIebeian 2 ч.2 часа назад
Дві новини всього за один тиждень.
Не змогли намазати гідність на хліб, то Беня вам змаже жопу

Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 6155
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и не только ...опу, он утопит Украину в своем дерьме
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У документі наголошується, що дане рішення було ухвалено у зв'язку з позовом Пасенко Оксани, з посиланням на системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. У свою чергу, в авіакомпанії SkyUp уже повідомили, що дану ухвалу було оскаржено SkyUp у Київському апеляційному суді 5 червня 2019 року. "Найближчим час ухвала має бути переглянута в апеляційному порядку, оскільки не має під собою жодних законних підстав. Ми очікуємо законного рішення. Крім того, суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України й Державіаслужба України", - відзначили в прес-службі перевізника. Читайте також В Україні одній з авіакомпаній заборонили виконувати польоти Відзначається, що неправомірність дій судді підтверджує той факт, що підставою для прийняття ним ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/tourism/news/10583235-sud-prizupiniv-diyu-licenziji-ukrajinskogo-loukostera-*****.html
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уважаемый господин Гройсман обязан обратиться в СБУ, в НАБУ, в ГБР и ВСП ,что бы все сторонне проверить кто заказчик и кто исполнители этой схемы..
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
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еще бы - опыт есть, наглости не занимать...
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так цеж рехформи по зеленому тільки мау мау і монополія
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Многие думают, что среди Судей нет Сепаров??? Так Их там Большинство,за большие деньги отрабатывают Заказы Рыгов и Аналов! Сепаров в Киеве больше чем в Донецке,Мертвечука люди в каждом городе....
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у даному випадку чітко видно " замовлення " на Конкурента..
на 99 відсотків від МАУ.
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При этом Порошенко сказал, что пока реформа не коснулась судов первой инстанции Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 7272
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Да, не коснулась.
Возникает вопрос - что такое реформа в вашем понимании?
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Это каломойные индивиды.народ должен летать только на МАУ.лоукостеры зло🤣😁🤣😁
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От количества занесённой сумы всё зависит.Судьи и закон Ньютона могут отменить за мильйон
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Может депутаты такие законы принимают? Потому что если судья мотивационную часть решения согласно закона оформил, то значит решение правильное.
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правильно писать -мотивировочная часть. если как в Указе 303/2019, где просто в кучу перечислили ст. Конституции, то это так же смешно, на лоха!
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Какя в сраку часть?!
Суд данной инстанции (районный суд какого то Задрыщинска) , вообще был не вправе рассматривать иск касающийся лицензии компании. Это как минимум в компетенции высшего административного суда.
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Физ. лицо обратилось с гражданским иском, что выдача лицензии авиакомпании ущемляет его права. Суд вынес обоснованное решение, все законно. Все вопросы к составителям гражданского кодекса ... судья лишь выполнил свою работу.
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Понятно что карманные судьи Бени принимают решения, способствующие процветания его бизнеса
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Блін, а суд тут при чому? Що Беня сказав, то й і приняли!
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И что вы им сделаете? Да срали они на всех и вся.
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Можуть, пенсію добвлять для голів судів яка в них маленька - аж 30 тисяч, а хірургів хер найдеш на Старому Місті у Вінниці,був один у бувшой 3 тій лікарні,та й той пішов у відпустку! Петя накерувався від душі,шоб вам ця реформа та поперек горла стала!
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Ти це пєті скажи... Він з усіх телевізорів кричав, що провів судову реформу...
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Нужно заказать честных судей, предлагаю на Марсе, это наиболее реалистичный вариант.
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Скажи чесно, а коли до тебе останній раз приходили марсіани?
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Не я тему про Марс почав... А рехворматор у нас тільки один - "сивочолий гетьман" зі свїми 144_ма рехвормами... Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 4857
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Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман, вы же эту судебную систему реформировали. Что, не получилось?
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Судебная власть независима, и судьи имеют пожизненную неприкосновенность, успехов!
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і цього року ГРОЙСМАН ПІДНЯВ ПЕНСІЇ СУДДЯМ У 1,5 рази...

вони йому відімстили.
Хотіли у 3. Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 3934
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может в суд лучше так:
"Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко, скоко? Одно кило или весь мешок?"
Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтоб летел чуть впереди, и пару друзей с автоматами, чтоб бежали чуть сзади...." (Жванецкий)
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=vwgfyf0VrPw
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это ты с кем сейчас общаешься .... на прямую с гройсманом...
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Главное "достижение" Пэти ( по его словам), это" реформирование" судебной системы и "люстрация". Грося ты тоже "неожиданно" прозрел. Да что это на вас всех свалилось то. Эпидемия прозрения. Не это все таки "чудо" ни как не иначе. ( Метод излечения близорукости оказывается так прост, нужно взять человека во власть ( глаза при этом алчно начинают сужаться, зрение резко падает), а потом дать ему пинка с ноги и прямо по кобчику , не ну можно еще по яй-ам ( глаза резко открываются и становятся совиными и зрение резко восстанавливается)
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похоже некоторые суды (судьи) принимают решения по беспределу, а поскольку судебная реформа у нас как бы проведена, суды получили полную независимость (хотя часто и от здравого смысла), любое вмешательство - это давление на суд, которого быть не должно...., нельзя проводить судебную реформу частично и оставлять судей наедине с противоречивым УПК и невозможностью наказать за неправомерные решения - это путь в правовой тупик...
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На голову не налазит то,что эти элементы за откупные и за отступные легко отмазываются от антинародной деятельности,блюдут интересы Мафии и Барыги...Даже когда взрываются военные склады и Арсеналы в лучшем случае находят стрелочника,а не заказчика,как это было с убийством Гонгадзе и прочие дела-Не стрелять!!!
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Товарищ Гнойсман, дак ето же твоя с Петей Мародером знаменитая судебная рехворма о которой мы каждый день слушали по 5 аналу.
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треба вінницькому поросяті голову зменшити.
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lemkoitaliano‏ @MGorokhovska 2 ч.2 часа назад

Хроники **.наріуму
Бєня почав видавлювати дешеві лоукости.
Про зниження тарифів,була просто шутка,гигиги
Треба купувати газ у рашці,через приватну фірму.
Мощной,тугой струёй, лиється золотий дощ пріпіздєнта.
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дык там бенины пейсы за версту торчат
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Чего скулить? Сами ж отреформировали суд, теперь жалуются. Иди теперь оскаржуй.
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Да конечно,когда вы собираете судей и требуете от них решений в пользу ревы,а не бизнеса вне зависимости от требований закона,то это нормально,а как ваших агентов откоррумпировали - вы *** недовольны.
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Українські суди реформувати здатен лише суд Лінча, іншого способу не бачу...
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ахаха..Тепер зе бєня індівідум у нас один....
Господар слуги народа..Тепер тільки МАУ..Розбалував соєфий бариха..наріт..

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Суду в Украине отражают отношение общества к его собственной ответственности за дела в государстве. Если "кухарку" выбырают Президентом, то и судьи тоже тупые и приоритеты у них соответстуующие, а на развитие экономики в стране им наплевать.
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Нужно что то делать! Мертвечуки вже давно у владі..!!
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Скопіюю свій вчорашній комент!

Даа. Українські перевізники сильно нервують Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 3051
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.

Звичайно коломойша буде вижимати решту перевізників з України. Цеж ціни треба в три рази знижувати
Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 3051
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Все пішло від Кучми! И голови лопатою різали його поліціянти,а зараз він знов радить Зеленському-Що робити-не стріляти??
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"Иногда некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят." головне що в кишеню влазить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДеякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp
 
 
 
 
 
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