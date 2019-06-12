 Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
"Поліцейські затримали 38-річну львів'янку 11 червня у Львівському міжнародному аеропорту на одержанні 2700 доларів США. Після отримання грошей жінка планувала передати свою 17-річну дочку для подальшої сексуальної експлуатації в Чеську Республіку", - сказано в повідомленні.
Під час досудового розслідування працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Львівської області встановили, що львів'янка підшукує "клієнтів", щоб продати свою дочку для сексуальної експлуатації.
В ході реалізації оперативних заходів поліцейські затримали жінку в аеропорту під час одержання нею коштів за продаж дитини.
Варто зазначити, що затримана раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків (ст.184 КпАП), вчинення насильства в сім'ї (ст.173-2 КУпАП), заняття проституцією і т.д. (Ст. 181-1 КУпАП).
Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.
Досудове розслідування триває.
Как раз очень важно , за кого голосовала
ЛьвовщинаСвынарчуковка . Они голосовали за мародеров , коррупционеров и коллоборантов
Я имею претензии .
Здесь нет трагедии и нет ребенка. Это половозрелая особь в возрасте согласия.
Почитай законодательство хоть прежде чем блистать невежеством.
Этот "ребенок" поржал бы с тебя, если б ты ей о её трагедии начал рассказывать.
Что ж вы все безграмотные такие?
и вот ты предлагаешь усадить мамашу за решетку потому что... у нее на попечении несовершеннолетняя
В 17 лет даже в интернаты не определяют, если с развитием все нормально. Так что на "несовершеннолетнем ребенке" врят ли будут строить обвинение. Там как-бы "торговля людьми", за это сроки тоже немалые.
В Европейской секс-индустрии девушки родом из стран бывшего СССР сейчас составляют абсолютное большинство, потеснив даже африканок и азиаток.
По данным Украинского института социологических исследований, сейчас более 100 тыс. украинок торгуют телом за границей. Реальная цифра гораздо больше, ведь подавляющее большинство украинок находится за рубежом нелегально..
Практически каждый десятый 9,2% из тех, кто заявил, что имеет опыт половых отношений, признал возрастом сексуального дебюта 12 лет и моложе - 12,1% юношей и 3,5% девушек. 66,8% опрошенных получили интимный опыт после достижения 15 лет, свидетельствуют
результаты опроса.
Важно отметить, что в последнее время средний возраст подростков, которые вступают в половые отношения, остается без изменений.
Практически каждый седьмой респондент - 14,7% - из тех, кто заявил, что имеет опыт половых отношений, признался, что его возраст первого полового партнера был 19 лет или старше, 7,2% опрошенных не знали возраста своего первого партнера.
Среди опрошенных подростков, которые имеют опыт половых отношений, подавляющее большинство заявило о том, что вступало в половые отношения два раза и больше - 71,2%, причем среди девушек таких было несколько больше, чем среди юношей - 74,9% и 69,3% соответственно.
Наиболее сексуально активными молодыми людьми оказались студенты/ки профессионально-технических учебных заведений - 77,4%.
О применении презерватива как средства контрацепции и защиты при последнем сексуальном контакте сообщило большинство опрошенных (65,4%) из тех, кто уже имеет половые отношения. Девушки в возрасте 16-17 лет чаще парней сообщали о пренебрежении этим предохранительным средством - об этом заявила треть опрошенных девушек указанных возрастов.
Каждый десятый (11,7%) юноша в возрасте 14 лет и каждый шестой (17,5%) юноша в возрасте 15 лет отметили, что не знают, использовался ли презерватив во время последнего полового контакта.
Ранее ученые выяснили, что наиболее насыщенная половая жизнь у людей до 29 лет. В среднем они имеют 112 половых контактов на год или два раза в неделю.