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Все про:Нацполіція (7690) торгівля людьми (112)

 Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські викрили жінку в спробі продати дочку в сексуальне рабство за кордон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Поліцейські затримали 38-річну львів'янку 11 червня у Львівському міжнародному аеропорту на одержанні 2700 доларів США. Після отримання грошей жінка планувала передати свою 17-річну дочку для подальшої сексуальної експлуатації в Чеську Республіку", - сказано в повідомленні.

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном 01

Під час досудового розслідування працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Львівської області встановили, що львів'янка підшукує "клієнтів", щоб продати свою дочку для сексуальної експлуатації.

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В ході реалізації оперативних заходів поліцейські затримали жінку в аеропорту під час одержання нею коштів за продаж дитини.

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном 02

Варто зазначити, що затримана раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків (ст.184 КпАП), вчинення насильства в сім'ї (ст.173-2 КУпАП), заняття проституцією і т.д. (Ст. 181-1 КУпАП).

Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном 03

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131935
 
 
 Топ коментарі
 
Мені здається, що "дівчинка" знала куди її відправляють та була геть не проти.
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Скоріше донецька чи луганська.
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Тобто у інших областях України нема повій?
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Ви впевнені що мешканка Львова а не Воронежа ?
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Львова это 100%, Львов имеет те же самые проблемы как и все регионы Украины, конечно близость с границей их сильно выручает.
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А близькісь до рахи Лугандонців не виручає? Жительница Львова пыталась продать за $2700 свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации за границей - Цензор.НЕТ 4517
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А шо удивительного ? Львовская область единственная , хто голосовал за Свынарчуков , в такой области все возможно .
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Тобто у інших областях України нема повій?
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ты предъявил притенению не о чем, извинился бы. Не важно что они проголосовали за кого, важно что это все одинаково
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" Не важно что они проголосовали за кого "

Как раз очень важно , за кого голосовала Львовщина Свынарчуковка . Они голосовали за мародеров , коррупционеров и коллоборантов Жительница Львова пыталась продать за $2700 свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации за границей - Цензор.НЕТ 2015
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слушай провокатор, я не первый раз замечаю такие действия и гонор от тебя, это новая фишка от твоего хозяина шоколадного? Прессовать свой и осуждать электорат?
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Нет , я - кремлевский агент , заслан сюда сеять смуту и раздор за пригожинскую похлебку . Это я подтассовал львовские бюллетени таким образом , шоб получилось , шо они за Свынарчуков .
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Почему же? Они действительно проголосовали за Порошенко, но ни кто не имеет претензий это выборы, а вы просто провокатор обычный, представляетесь ярым сторонником Зеленского. Это просто психологически настраиваете людей что новый президент такая же самая ягода, вот вся ваша задача.
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" но ни кто не имеет претензий "

Я имею претензии .
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Донецька обл. голосувала за Яника. То що, там народ краще?
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ты за претензии имеешь бабло, сколько угодно имей
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Андрюша, значит все эти: - Кирпичев, Иван Сулима, Игорь Д/Л - агенты Пороха? призванные дискредитировать приЗедента? я все правильно понял?
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Я тебе говорил о - Кирпичев, Иван Сулима, Игорь Д/Л? Слушай уважаемый давай так, что ты говоришь это твое, что я это мое, но не надо так что твои слова неожиданно стали моими. У тебе ********** свое
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Да-а-а! Логика не твое. И так, ты обвиняешь Куприка в том, что он оскорбляя избирателей Пороха, настраивает их против новоизбраного, чем воплощает тайный план и работает на Пороха. Правильно? Так вот, я тебя спрашиваю, вышеперечисленные люди, которые занимаются примерно тем же, тоже агенты Проха? Не слишком сложно для тебя?
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Сам себе вопросы задавай, это твои слова а не мои. А с Куприком понятное дело
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Тьі голосовал за клоуна / игруна писюном на рояле / слугу каломойского / говорящую куклу разумкова. Чем тьі лучше то, зебил?
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Мені здається, що "дівчинка" знала куди її відправляють та була геть не проти.
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В данном случае речь идет о несовершеннолетней, которая видимо 17 лет жила вот с такой матерью, так что давай здесь без сарказма.
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А ты кто? Я не тебе писал. Речь идет о трагедии для ребенка, не время шутки шутить.
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Да похрен кому ты писал Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном - Цензор.НЕТ 7969
Здесь нет трагедии и нет ребенка. Это половозрелая особь в возрасте согласия.
Почитай законодательство хоть прежде чем блистать невежеством. Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном - Цензор.НЕТ 1930
Этот "ребенок" поржал бы с тебя, если б ты ей о её трагедии начал рассказывать.
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Могу сказать без сарказма, что посмотрев на фото, я тоже подумал, что девушка таки была в курсе и совсем не против.
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Если деваха росла в такой семье, то наверняка она уже прошла и Крым, и Рим. Я никого не оправдываю, но в 17 лет она явно не была наивной лохушкой.
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когда я проходил педпрактику в институте, у меня в классе была проблемная девочка. В школу не ходила по причине занятия проституцией с ведома мамашки. Это был восьмой класс.
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Не был бы жлобом, ходила бы и в восьмой и девятый. И на первой парте сидела.
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Через півроку дівчині буде 18 - сама поїде. Без посередників...
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Откуда инфа? вместе с твоей женой они туда собрались?
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Не морочь себе эндокринные железы. 17 лет это подросток. Не будь падлой
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В Украине 17 лет , особенно для девушки, это уже и не подросток, это почти полностью дееспособный гражданин.
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"Подросток" - это до момента полового созревания! Тобто лет до 12-13-ти.
Что ж вы все безграмотные такие? Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном - Цензор.НЕТ 4950
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Хочется верить, что ей дадут реальный срок, а не условный, на том основании.. что у нее на попечении несовершеннолетний ребенок.
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посадить в тюрьму так как на попечении несовершеннолетний ребенок, Л - логика!
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ты что то перекрутил.. у тебя с логикой что то не то..
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это у меня с логикой не то? ты знаешь что такое "посадить в тюрьму"? это значит что человек садится в тюрьму и не может уже никого опекать, по определению, невозможно это.
и вот ты предлагаешь усадить мамашу за решетку потому что... у нее на попечении несовершеннолетняя
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Нефик не будет. 17 лет - это очень скользкий возраст для девушки в законодательстве Украины. В 17 лет девушка, например, может самостоятельно выйти замуж, в 17 лет хоть и теоретически можно применить статью о растлении несовершеннолетней, но на практике это глухой номер.
В 17 лет даже в интернаты не определяют, если с развитием все нормально. Так что на "несовершеннолетнем ребенке" врят ли будут строить обвинение. Там как-бы "торговля людьми", за это сроки тоже немалые.
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Это Цензор. НЕТ. 10.07.09 12:22 В Европе почти каждая четвертая проститутка - украинка
В Европейской секс-индустрии девушки родом из стран бывшего СССР сейчас составляют абсолютное большинство, потеснив даже африканок и азиаток.
По данным Украинского института социологических исследований, сейчас более 100 тыс. украинок торгуют телом за границей. Реальная цифра гораздо больше, ведь подавляющее большинство украинок находится за рубежом нелегально..
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Да ладно бы только женщины ехали! Чем этот хотел ехать торговать, аж противно рассуждать https://censor.net.ua/photo_news/3131887/vernulsya_chtoby_vosstanovit_pasport_grajdanina_ukrainy_na_admingranitse_zaderjali_chlena_samooborony
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Петя с Луценком и Рюкзаковым продают чужих людей ФСБшникам , а здесь продала свою дочь и столько возмущений. К тому же вряд ли 17-ти летняя дочурка была против. Да и можно подумать что сейчас по безвизу миллионы украинцев едут в ЕС пить каву в Вiдень и смотреть на шпили
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че за бред? в какое "сексуальное рабство"? в Чехии рабовладельческий строй по ихнему?
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самый настоящий, тайный, контролируют русские. Ты знаешь если девушка молодая, не по своей воле попавшая к ним, отказывается работать? Если сохранит товарный вид после издевательств, то на панель для массового использования, при отказе полиция их обнаружит изуродованной где то и в луже кислоты. Давайте реальным миром жить, ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ СЛЕДЯТ ЗА ЖИЗНЬЮ НЕ ЛЕГАЛОВ
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как страшно в Чехии жить Жительница Львова пыталась продать за $2700 свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации за границей - Цензор.НЕТ 6091 не знал что там так все плохо, думал ЕС это хорошо, а оно вон че
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что там страшного? Жить и не существовать официально, это разные понятия. В Чехии хорошо зарабатывают те кто официально приехал, а кто нет, их и не существует по факту, приставь кому они могут устроится, если за нелегалов там хорошо наказывают. Вот и получается что человека нет на территории страны Чехии, а по факту есть, делай что хочешь с ним, все равно не смогут отследить
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да-да, наслышан, в Чехии нелегалов много бьют, заставляют выполнять всю грязную работу и не кормят, они питаются объедками с помоек, процветает каннибализм... в совке так и говорили про "западный мир"
Жительница Львова пыталась продать за $2700 свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации за границей - Цензор.НЕТ 7170
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ооо, ты чего, это Александр Бовин ведущий "международной панорамы" конца 80-х, на самом деле он много чего сделал, совковый дипломат и функционер
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цыгане контролируют. В Чехии много цыган. Там есть целые цыганские районы. И цыгане содержат публичные дома. С допами в виде наркоты и т.д. Даже не знаю, что там на первом месте, наркота или продажный секс. Как-то оно все рука об руку идет.
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слыхал об этом, там еще жестче в их кубле,вроде как не легалок садят на иглу а там все
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в чехии ордели легальные.....уверен знала куда едет
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В Чехии проституток не сажают. А вот сутенеров сажают. Есть статья за сутенерство. И за организацию борделей.
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чушь говорите....Я в Чехии жил. Там это легально. Даже чек выдают.
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17-летняя девушка уже все соображает. Не исключено, что давно в бизнесе. Мешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном - Цензор.НЕТ 3627
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Как удобно про чужих детей такое писать.. а сам ты со своей женой-ребенком святые.. вот она, порохососная логика: "Я выше дргих, быдла".
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Ну уж. В симпатиях к Порошенко меня нельзя упрекнуть. И ничего высокомерного в моем высказывании нет. Просто девушка, выросшая с матерью-проституткой, не может быть наивной фиалкой в возрасте 17 лет.
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"Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем"
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел весной 2019 года исследование среди украинских подростков (10-17 лет) и выяснил, когда они начинают заниматься сексом.
Практически каждый десятый 9,2% из тех, кто заявил, что имеет опыт половых отношений, признал возрастом сексуального дебюта 12 лет и моложе - 12,1% юношей и 3,5% девушек. 66,8% опрошенных получили интимный опыт после достижения 15 лет, свидетельствуют
результаты опроса.
Важно отметить, что в последнее время средний возраст подростков, которые вступают в половые отношения, остается без изменений.
Практически каждый седьмой респондент - 14,7% - из тех, кто заявил, что имеет опыт половых отношений, признался, что его возраст первого полового партнера был 19 лет или старше, 7,2% опрошенных не знали возраста своего первого партнера.
Среди опрошенных подростков, которые имеют опыт половых отношений, подавляющее большинство заявило о том, что вступало в половые отношения два раза и больше - 71,2%, причем среди девушек таких было несколько больше, чем среди юношей - 74,9% и 69,3% соответственно.
Наиболее сексуально активными молодыми людьми оказались студенты/ки профессионально-технических учебных заведений - 77,4%.
О применении презерватива как средства контрацепции и защиты при последнем сексуальном контакте сообщило большинство опрошенных (65,4%) из тех, кто уже имеет половые отношения. Девушки в возрасте 16-17 лет чаще парней сообщали о пренебрежении этим предохранительным средством - об этом заявила треть опрошенных девушек указанных возрастов.
Каждый десятый (11,7%) юноша в возрасте 14 лет и каждый шестой (17,5%) юноша в возрасте 15 лет отметили, что не знают, использовался ли презерватив во время последнего полового контакта.
Ранее ученые выяснили, что наиболее насыщенная половая жизнь у людей до 29 лет. В среднем они имеют 112 половых контактов на год или два раза в неделю.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМешканка Львова намагалася продати за $2700 свою 17-річну дочку для сексуальної експлуатації за кордоном. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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