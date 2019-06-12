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Все про:вибори (3948) Голос партія (20)

 "Голос" прибрав зі свого списку двох мажоритарників через зв'язки з проросійськими силами

Партія "Голос" видалила зі списку двох кандидатів у депутати в одномандатних округах після повідомлень про їхню невідповідність критеріям політсили.

Про це повідомляється на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.

Так, активісти і журналісти руху "ЧЕСНО" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний з діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука в Луцьку, а кандидат у Києві Євген Кугук (висувався по округу №217) був у списках партії "Опозиційний блок" на парламентських виборах 2014 року.

"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується у виборі всіх без винятку кандидатів", - заявили в політсилі і закликали надалі повідомляти про подібних осіб.

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"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — сказала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131934
 
   
 Топ коментарі
 
вот,а у нас презик назначает в СБУ человека с медалькой от ФСБ пуйла и ничего-тишина
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По спискам других партий "Чесно" собирается пройтись?
Там непаханное поле.
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И дальше что?
Не успели создать партию,а уже пошли выкидыши
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Партія Голос створена майже одночасно з СН, далі шаг у відповідь від Зелі, але тоді там список буде пустий.
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чомусь виникає підозра,що команда Зе готує ГРАНДІОЗНУ РОЗВОДКУ ЛОХІВ ЗІ СПИСКАМИ..

зараз абсолютно похір хто йде списочниками.. навіть половину "набраних з вулиці " можуть виключити..

а далі включаться вже "потрібні люди".. І ЧАСУ ЩЕ РАЗ пролюструвати НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ .
Але вже є відмазка- ЗГІДНО НАРОДНОГО ПРАЙМЕРІЗУ...((
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Это хитрый трюк для повышения рейтинга. Мол смарите какие мы чесные и всех парашинцев выкидываем нафик. Это консервы. А вот реальных парашинцев нам не покажут, т.к. Вакарчук это проект хряка, который проект ху йла.
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от пі..єть нє нада..
Щодо вакарчука -проекту Бариги.
1.
Так,Барига його наї..ав з попередніми виборами..
АЛе це повинно навпаки ,нпмтороїти Вакарчука проти Порошенко.
2.Кажуть ,Вакар -прект Сороса..можливо.. Але точно Барига не проект Сороса..))
3.ВАкар може відібрати у Бариги критичні 2 відсотка ,тому Порошенко попи..ує на..уй з української політики..
Ще раз повторіть на рахунок ГОЛОСУ як проекту Шоколоданого Пєті !
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У Вас Зебилов все хряки

Не хряк у только Коломойский и рыги
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О, пришла друга смена на тролеферму? Гы.
Ок! Не хотите быть хрякотролями, будете петроалексеевичепорошенкоанусолизы, сокращенно ПАПАЛ. Так устроит? Про продажных тварей говорить не буду, это и так все знают.
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Что, выгоняют уже? другая смена пришла? Ну передохни

Еще столько есть всяких извращенных выражений и аббревиатур - тренируйся!



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Не отвлекайся, вторая смена - это ты. Не трать время на пререкания - как вас учат. Твоя задача дискредитировать новость. Рабой черная обезьяна - солнце еще высоко. Бу-га-га.
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Ты в сменах сначала разберись У тебя смена до обеда что ли?
Или на Камчатке полночь?

Не нужно так за меня волноваться

Теперь по тексту...

Тупость, как и ум нужно познавать...
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Чего ты к Зеле с этими вопросами не идешь?
СН создали раньше, прикацапков набрали больше, а не выкинули не одного.
Ну так нормально? Устраивает вата? Понятно, что устраивает, для тебя они свои...
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Ну звісно куди Вакарчуку до зе. Краще провести в парламент кацапську шваль, без "викидишів", і наплювати на проголошені самою партією праймеріз.
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По спискам других партий "Чесно" собирается пройтись?
Там непаханное поле.
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вот,а у нас презик назначает в СБУ человека с медалькой от ФСБ пуйла и ничего-тишина
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Это ему с команды бывшего президента насоветовали, как и тексты на бумажках
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Я давно говорил, списки должньі бьіть открьітьіе, а соевьіе, ой нафига, кто их читать будет.
зеРазумков тоже убил наповал своим вьісером, что типа общество не готово к открьітьім спискам.
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А что готово?
За "слугу урода" 40% было, когда там не одного члена не было

Нахрена козе баян?


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хотілось би ,щоб наступним критерієм люстрації у Голосу були рішення кандидатів,що були у місцевих радах щодо земельних питань...
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Хочеш зрозуміти що за "Голос"? Подивись як за неї топить соєва вата, і тобі стане зрозуміло)))
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За кого там рыги топят напомни пожалуйста


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Вот это правильный подход к формированию полит силы в Украине, не то что в партии слуги зеленой сопли
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Пацан сказал - пацан сделал , это правильно,я бы правда наверное таких персонажей исключал лопатой
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Голос" прибрав зі свого списку двох мажоритарників через зв'язки з проросійськими силами
 
 
 
 
 
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