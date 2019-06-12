 "Голос" прибрав зі свого списку двох мажоритарників через зв'язки з проросійськими силами

Про це повідомляється на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.
Так, активісти і журналісти руху "ЧЕСНО" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний з діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука в Луцьку, а кандидат у Києві Євген Кугук (висувався по округу №217) був у списках партії "Опозиційний блок" на парламентських виборах 2014 року.
"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується у виборі всіх без винятку кандидатів", - заявили в політсилі і закликали надалі повідомляти про подібних осіб.
"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — сказала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".
Не успели создать партию,а уже пошли выкидыши
зараз абсолютно похір хто йде списочниками.. навіть половину "набраних з вулиці " можуть виключити..
а далі включаться вже "потрібні люди".. І ЧАСУ ЩЕ РАЗ пролюструвати НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ .
Але вже є відмазка- ЗГІДНО НАРОДНОГО ПРАЙМЕРІЗУ...((
Щодо вакарчука -проекту Бариги.
1.
Так,Барига його наї..ав з попередніми виборами..
АЛе це повинно навпаки ,нпмтороїти Вакарчука проти Порошенко.
2.Кажуть ,Вакар -прект Сороса..можливо.. Але точно Барига не проект Сороса..))
3.ВАкар може відібрати у Бариги критичні 2 відсотка ,тому Порошенко попи..ує на..уй з української політики..
Ще раз повторіть на рахунок ГОЛОСУ як проекту Шоколоданого Пєті !
Не хряк у только Коломойский и рыги
Ок! Не хотите быть хрякотролями, будете петроалексеевичепорошенкоанусолизы, сокращенно ПАПАЛ. Так устроит? Про продажных тварей говорить не буду, это и так все знают.
Еще столько есть всяких извращенных выражений и аббревиатур - тренируйся!
Или на Камчатке полночь?
Не нужно так за меня волноваться
Теперь по тексту...
Тупость, как и ум нужно познавать...
СН создали раньше, прикацапков набрали больше, а не выкинули не одного.
Ну так нормально? Устраивает вата? Понятно, что устраивает, для тебя они свои...
Там непаханное поле.
зеРазумков тоже убил наповал своим вьісером, что типа общество не готово к открьітьім спискам.
За "слугу урода" 40% было, когда там не одного члена не было
Нахрена козе баян?