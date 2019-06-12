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Все про:капітал (20) олігарх (104) Сульжик (4)

 Іноземний капітал може скласти конкуренцію грошам олігархів і допомогти побудувати в Україні "нормальний" капіталізм, - банкір Сульжик

Створення фінансового центру і введення "безвізу" для іноземних банків дозволять запустити в Україну іноземний капітал. Він похитне позиції олігархів і створить умови для будівництва в країні капіталізму "з людським обличчям".

Про це в колонці для видання "Новое время" розмірковує Роман Сульжик, ексбанкір JP Morgan та Deutsche Bank, інформує Цензор.НЕТ.

"Модель, побудована в нас, була проста - максимально закрити країну, отримати контроль над усіма ресурсами і цементувати статус-кво підконтрольними політиками. Тож не дивно, що ми - найбідніша країна в Європі, і найпродуктивніше населення не бачить для себе тут можливості забезпечити своїм сім'ям достатній рівень життя і масово виїжджає на заробітки або емігрує", - пише Сульжик.

На думку банкіра, єдиний спосіб розірвати це порочне коло - створити конкуренцію олігархічному капіталу за допомогою капіталу іноземного. Щоб привернути його, слід створити фінансовий центр, який торгуватиме українськими активами.

"Насамперед це гривня, державний борг і акції - потім вже можна буде торгувати і газом, і зерном", - розмірковує Сульжик.

"Як українцю мені дуже прикро, що я допоміг створити і продати подібний фінансовий центр у Росії за 4 мільярди доларів, а вся фінансова інфраструктура України коштує рівно нуль. Це ганьба, і це потрібно змінювати", - пише банкір.

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За словами Сульжика, все, що потрібно, - ухвалити закон, який регулює таку торгівлю.

"Якщо ми будемо успішні в створенні такого фінансового центру, ми легко зможемо зробити його регіональним, додавши в нього грузинські, вірменські, і навіть турецькі та польські активи - у цих країнах відсутні централізовані точки торгівлі валютою. Санкції, накладені Заходом на Росію, дають нам унікальну можливість скласти їй конкуренцію як регіональному фінансовому центру", - додає банкір.

Ще одним рецептом для залучення іноземного капіталу може стати "безвізовий режим" для іноземних банків.

"За таким принципом працюють усі банки в ЄС - маючи ліцензію в одній країні, можна обслуговувати клієнтів будь-якої іншої держави-члена. Ми взяли на себе зобов’язання ввести в себе подібний режим у наших домовленостях про асоціацію з ЄС, і тепер необхідно прискорити цей процес", - вважає Сульжик.

"Я дуже сподіваюся, що перезавантаження влади і парламенту дасть можливість нашій країні взяти новий економічний курс, спрямований на відкритість, інтеграцію у світову фінансову систему і процвітання", - підсумував банкір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131932
 
   
 Топ коментарі
 
_Утопия! Пока существуют олигархи конкуренции не будет! Будут монополизм и всепожирающая коррупция.
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Ти про що хлопче??? Ніколи не прийде іноземний капітал до краіни з таким рівнем коррупціі та щоденних майже рейдерських захватів
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Инвесторы обходят стороной. Кто будет иметь дело с государством у которого не работает судовая система.
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Поняття «утопія» вперше з'явилось у творі Томаса Мора «Утопія» (так в його творі називався острів, на якому було створено ідеальне суспільство). Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик - Цензор.НЕТ 4891
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"Я очень надеюсь" "мы думаем" "возможно" ключевые фразы последнее время,только движения нет,только разрушение
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альтернатива это создание условий для кооперативных банков. Это мощнейший инструмент который вовсю используется в той же Германии или Швейцарии.
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передел очередной?-мне все пох"й завалите еще и банковскую систему
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Так потому олигархи и воду мутят постоянно, что бы кроме их ворованных денег из офшоров, других в Украине не было.
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могу вам напомнить что у одного из первых лиц есть деньги в офшорах и както они не спешат их возвращать в Украину
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Почему у одного? Да кроме первой десятки там сотни человек, но все они не считают Украину своей Родиной, а ползуют ее набивая карманы, и живя на западе, где уже и дети их и внуки. И это продолжается почти 30 лет, но у народа память стирается через кажые 4 - 5 , врожденная тупость, и его периодически сталкивают лбами друг с другом, и система работает дальше...
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вот и давайте начнем с первого лица
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Кто начнет, 73% ? Система перезагружена, нужно ждать 4 года.
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мало того они еще и вкладывают свои деньги в экономику агрессора,нынешнего это тоже касается
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Уточніть який "іноземний капітал"?
Не кацапський часом? Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик - Цензор.НЕТ 5466
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Жагун , ты повелся на рашке ! Я вот подумал про немецкий , американский или другой капитал .
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_Утопия! Пока существуют олигархи конкуренции не будет! Будут монополизм и всепожирающая коррупция.
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Инвесторы обходят стороной. Кто будет иметь дело с государством у которого не работает судовая система.
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12.06.19 12:50 Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик -- хахаха, какой иностранный капитал перейдёт в Украину при Зеро и Коломойским ? Покажите мне таких дураков .
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Конкуренцию наши олигархам не составит никто, так как все эти годы, продажные депутаты принимали законы, чтоб нашим олигархам никто не смог создать конкуренцию, все монополии узаконены на все 100% Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик - Цензор.НЕТ 3252
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Ти про що хлопче??? Ніколи не прийде іноземний капітал до краіни з таким рівнем коррупціі та щоденних майже рейдерських захватів
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Наши "честные" суды отберут у иностранцев все , как делали и до этого - так какой идиот сюда сунется инвестировать ?!
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ну если иностранный - это руцкий...то он может... может слиться с нашим олигархатом в едином порыве ободрать еще не ободранное
а если другой... то 100 раз подумает и взвесит все риски... деньги любят тишину и устоявшиеся правила игры.. правила - а не беспредел
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при нашей разнузданной демократии какой дурень будет вкладывать деньги,с таким народом,когда выборы у нас граничат с потерей суверенитета государства,сегодня одно,завтра другое
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Иностранный капитал? Сначала надо у судей и "нацкорпуса" спросить разрешения, я слышал. А то могут нарешать и "крыша" не будет работать, а деньги тю-тю. Не для наивных инвесторов этот украинский рынок.
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ну да...коломойша как раз для этого свого клоуна в преЗЕденты двигал,шоб разрешить иностранному капиталу создавать конкуренцию Іноземний капітал може скласти конкуренцію грошам олігархів і допомогти побудувати в Україні "нормальний" капіталізм, - банкір Сульжик - Цензор.НЕТ 9522.наивные...
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Бредятина, вы типа едьте, бабло везите, ну потом если не взошло увозите, в любом случае банкиры с вас заработают
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Ага, для того Бабломойский в соплю бабки вбрасывал что б иностранные инвесторы его с рынка выбрасывали
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Все панове, нам гаплик. Відвертий і безповоротний. Представник президента Зеленського в уряді, Андрій Герус, у своєму блозі на Фейсбуці чітко окреслив нам межі майбутньої катастрофи. Варіантів виходу з неї він не вказав.
По-перше, Москва обмежила нам поставки нафтопродуктів на 30-50%, і це загрожує нам зірвати збір урожаю, бо жнива - це такий процес, який потребує багато-багато пального. Пан Герус вказав, хто винний у стані речей - звісно, екс-президент Порошенко. Чого не сказав пан Герус - це того, що з цією кризою робити? Він знав про такий стан справ - про ці наміри Росії йшлося, ще коли президент Зеленський був кандидатом. Тепер же з'ясовується, що рішень команда президента Зеленського не має… Перепрошую, а якого тоді лиха вона взагалі у владу рвалася? Аби тепер нюніти?
Третя (за Герусом) катастрофа - перспектива припинення транзиту російського газу в Західну Європу. Мовляв, клята Москва хоче припинити транзит через Україну, а це призведе до дефіциту газу, і тоді Україна, мовляв, не зможе купувати газ у європейських країн. Доречне запитання - чому? Україна, взагалі-то, газ у Європи успішно купувала майже весь період президентства Порошенка. Що категорично змінилося зараз? Європа не хоче більше мати справ з Україною? А чому? З Порошенком от мала - і не кривилася. Що змінилося зараз? Може причина в тому, що команда Зеленського не здатна домовитися з Європою? То нехай звернеться за порадою до Порошенка, гадаю, він підкаже їм, що робити в таких умовах, якщо хлопці вже настільки в розпачі. Чим не вихід?
Нарешті - друга катастрофа. Ви здогадалися! Звісно, це впровадження нового ринку електроенергії за європейською моделлю, яке мусить статися 1 липня поточного року. Звісно, Україна до нього «не готова». Звісно, впровадження оптового ринку електроенергії, яке на секундочку - одне із зобов'язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співпрацю України з ЄС - «виключно в інтересах Ахмєтова». Звісно, команда Зеленського «діє не в інтересах Коломойського», позаяк ринок електроенергії на кілька мільярдів зменшує прибутковість його феросплавних заводів. Звісно, команда Зеленського за все хороше проти всього поганого… Як завжди. Як коли про зняття блокади з ОРДЛО просторікує, наприклад.
Я насмілюся нагадати пану Герусу про те, як він сам критикував команду президента Порошенка з приводу і без. Я нагадаю пану Герусу, що сьогодні він - держслужбовець і мусить не галасувати про катастрофи, а пропонувати шляхи їхніх рішень. Бо аби галасувати про катастрофи - в країні існує опозиція, а якщо команда президента не здатна домовитися з урядом і ладна лише в істериці битися - вона така мені і даром не потрібна. Не вміють керувати країною - хай ідуть геть, бажаючих опинитися на їхньому місці - до біса.
А взялися за гуж - пізно казати «не дуж». Якщо команда президента бачить проблеми - хай працює над їх вирішенням. Годі битися в істериках.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаІноземний капітал може скласти конкуренцію грошам олігархів і допомогти побудувати в Україні "нормальний" капіталізм, - банкір Сульжик
 
 
 
 
 
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