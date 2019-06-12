 Іноземний капітал може скласти конкуренцію грошам олігархів і допомогти побудувати в Україні "нормальний" капіталізм, - банкір Сульжик

Про це в колонці для видання "Новое время" розмірковує Роман Сульжик, ексбанкір JP Morgan та Deutsche Bank, інформує Цензор.НЕТ.
"Модель, побудована в нас, була проста - максимально закрити країну, отримати контроль над усіма ресурсами і цементувати статус-кво підконтрольними політиками. Тож не дивно, що ми - найбідніша країна в Європі, і найпродуктивніше населення не бачить для себе тут можливості забезпечити своїм сім'ям достатній рівень життя і масово виїжджає на заробітки або емігрує", - пише Сульжик.
На думку банкіра, єдиний спосіб розірвати це порочне коло - створити конкуренцію олігархічному капіталу за допомогою капіталу іноземного. Щоб привернути його, слід створити фінансовий центр, який торгуватиме українськими активами.
"Насамперед це гривня, державний борг і акції - потім вже можна буде торгувати і газом, і зерном", - розмірковує Сульжик.
"Як українцю мені дуже прикро, що я допоміг створити і продати подібний фінансовий центр у Росії за 4 мільярди доларів, а вся фінансова інфраструктура України коштує рівно нуль. Це ганьба, і це потрібно змінювати", - пише банкір.
За словами Сульжика, все, що потрібно, - ухвалити закон, який регулює таку торгівлю.
"Якщо ми будемо успішні в створенні такого фінансового центру, ми легко зможемо зробити його регіональним, додавши в нього грузинські, вірменські, і навіть турецькі та польські активи - у цих країнах відсутні централізовані точки торгівлі валютою. Санкції, накладені Заходом на Росію, дають нам унікальну можливість скласти їй конкуренцію як регіональному фінансовому центру", - додає банкір.
Ще одним рецептом для залучення іноземного капіталу може стати "безвізовий режим" для іноземних банків.
"За таким принципом працюють усі банки в ЄС - маючи ліцензію в одній країні, можна обслуговувати клієнтів будь-якої іншої держави-члена. Ми взяли на себе зобов’язання ввести в себе подібний режим у наших домовленостях про асоціацію з ЄС, і тепер необхідно прискорити цей процес", - вважає Сульжик.
"Я дуже сподіваюся, що перезавантаження влади і парламенту дасть можливість нашій країні взяти новий економічний курс, спрямований на відкритість, інтеграцію у світову фінансову систему і процвітання", - підсумував банкір.
Не кацапський часом?
а если другой... то 100 раз подумает и взвесит все риски... деньги любят тишину и устоявшиеся правила игры.. правила - а не беспредел
По-перше, Москва обмежила нам поставки нафтопродуктів на 30-50%, і це загрожує нам зірвати збір урожаю, бо жнива - це такий процес, який потребує багато-багато пального. Пан Герус вказав, хто винний у стані речей - звісно, екс-президент Порошенко. Чого не сказав пан Герус - це того, що з цією кризою робити? Він знав про такий стан справ - про ці наміри Росії йшлося, ще коли президент Зеленський був кандидатом. Тепер же з'ясовується, що рішень команда президента Зеленського не має… Перепрошую, а якого тоді лиха вона взагалі у владу рвалася? Аби тепер нюніти?
Третя (за Герусом) катастрофа - перспектива припинення транзиту російського газу в Західну Європу. Мовляв, клята Москва хоче припинити транзит через Україну, а це призведе до дефіциту газу, і тоді Україна, мовляв, не зможе купувати газ у європейських країн. Доречне запитання - чому? Україна, взагалі-то, газ у Європи успішно купувала майже весь період президентства Порошенка. Що категорично змінилося зараз? Європа не хоче більше мати справ з Україною? А чому? З Порошенком от мала - і не кривилася. Що змінилося зараз? Може причина в тому, що команда Зеленського не здатна домовитися з Європою? То нехай звернеться за порадою до Порошенка, гадаю, він підкаже їм, що робити в таких умовах, якщо хлопці вже настільки в розпачі. Чим не вихід?
Нарешті - друга катастрофа. Ви здогадалися! Звісно, це впровадження нового ринку електроенергії за європейською моделлю, яке мусить статися 1 липня поточного року. Звісно, Україна до нього «не готова». Звісно, впровадження оптового ринку електроенергії, яке на секундочку - одне із зобов'язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співпрацю України з ЄС - «виключно в інтересах Ахмєтова». Звісно, команда Зеленського «діє не в інтересах Коломойського», позаяк ринок електроенергії на кілька мільярдів зменшує прибутковість його феросплавних заводів. Звісно, команда Зеленського за все хороше проти всього поганого… Як завжди. Як коли про зняття блокади з ОРДЛО просторікує, наприклад.
Я насмілюся нагадати пану Герусу про те, як він сам критикував команду президента Порошенка з приводу і без. Я нагадаю пану Герусу, що сьогодні він - держслужбовець і мусить не галасувати про катастрофи, а пропонувати шляхи їхніх рішень. Бо аби галасувати про катастрофи - в країні існує опозиція, а якщо команда президента не здатна домовитися з урядом і ладна лише в істериці битися - вона така мені і даром не потрібна. Не вміють керувати країною - хай ідуть геть, бажаючих опинитися на їхньому місці - до біса.
А взялися за гуж - пізно казати «не дуж». Якщо команда президента бачить проблеми - хай працює над їх вирішенням. Годі битися в істериках.