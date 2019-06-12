 Іноземний капітал може скласти конкуренцію грошам олігархів і допомогти побудувати в Україні "нормальний" капіталізм, - банкір Сульжик

Про це в колонці для видання "Новое время" розмірковує Роман Сульжик, ексбанкір JP Morgan та Deutsche Bank, інформує Цензор.НЕТ.

"Модель, побудована в нас, була проста - максимально закрити країну, отримати контроль над усіма ресурсами і цементувати статус-кво підконтрольними політиками. Тож не дивно, що ми - найбідніша країна в Європі, і найпродуктивніше населення не бачить для себе тут можливості забезпечити своїм сім'ям достатній рівень життя і масово виїжджає на заробітки або емігрує", - пише Сульжик.

На думку банкіра, єдиний спосіб розірвати це порочне коло - створити конкуренцію олігархічному капіталу за допомогою капіталу іноземного. Щоб привернути його, слід створити фінансовий центр, який торгуватиме українськими активами.

"Насамперед це гривня, державний борг і акції - потім вже можна буде торгувати і газом, і зерном", - розмірковує Сульжик.

"Як українцю мені дуже прикро, що я допоміг створити і продати подібний фінансовий центр у Росії за 4 мільярди доларів, а вся фінансова інфраструктура України коштує рівно нуль. Це ганьба, і це потрібно змінювати", - пише банкір.

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За словами Сульжика, все, що потрібно, - ухвалити закон, який регулює таку торгівлю.

"Якщо ми будемо успішні в створенні такого фінансового центру, ми легко зможемо зробити його регіональним, додавши в нього грузинські, вірменські, і навіть турецькі та польські активи - у цих країнах відсутні централізовані точки торгівлі валютою. Санкції, накладені Заходом на Росію, дають нам унікальну можливість скласти їй конкуренцію як регіональному фінансовому центру", - додає банкір.

Ще одним рецептом для залучення іноземного капіталу може стати "безвізовий режим" для іноземних банків.

"За таким принципом працюють усі банки в ЄС - маючи ліцензію в одній країні, можна обслуговувати клієнтів будь-якої іншої держави-члена. Ми взяли на себе зобов’язання ввести в себе подібний режим у наших домовленостях про асоціацію з ЄС, і тепер необхідно прискорити цей процес", - вважає Сульжик.

"Я дуже сподіваюся, що перезавантаження влади і парламенту дасть можливість нашій країні взяти новий економічний курс, спрямований на відкритість, інтеграцію у світову фінансову систему і процвітання", - підсумував банкір.