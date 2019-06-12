 Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Відповідний указ №402/2019 опублікований на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Абромавичуса Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром"(за згодою)", - йдеться в указі.
Відповідний указ №402/2019 опублікований на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Абромавичуса Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром"(за згодою)", - йдеться в указі.
"В декабре 2014 года, чтобы назначить Айвараса министром экономики Петр Порошенко вручил литовцу паспорт гражданина Украины. Однако с украинским гражданством у Абромавичюса случился казус.
Дело в том, что по законам Литвы, входящей в Евросоюз, гражданин этой страны не может занимать государственную должность в другой стране, а тем более не входящей в ЕС.
Также получив паспорт Украины, гражданин должен отказаться от паспорта другой страны, поскольку двойное гражданство в Украине запрещено. С другой стороны, не имея украинского гражданства человек не может занимать государственные должности и участвовать в политической жизни Украины."
Не может Наркоз, оставить его в финансовом секторе, слишком быстро начнет Абромавичус бежать оттуда и рассказывать как приватники разворовывают страну
В 2008 году переехал в Киев. Возглавлял киевский офис компании East Capital. В Украине компания купила на крупные суммы акции банков Пивденный, Надра, Платинум.
Вот какая у него мотивация? Типа крутой реформатор, руки прям чешутся пореформировать в Украине. такие во "реформаторы", слетаются что бы урвать кусок, и пользуются тем что у нас слабое государство, не способное защитить свои интересы.