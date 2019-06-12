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Все про:Зеленський (1666) Укроборонпром (447) Абромавичус (58)

 Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

Відповідний указ №402/2019 опублікований на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Абромавичуса Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром"(за згодою)", - йдеться в указі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131931
 
   
 Топ коментарі
 
А Айварас уже закрыл фирму через которую поставлял МАУ топливо по конским ценам что давало возможность бене отбрыкиваться от АМКУ на тему цены на билеты?
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Ща начнется визг. А кто этому гражданину дал гражданство? А потом из правительства поперли за то, что посмел заявить про давление Кононенки.
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Ща начнется визг. А кто этому гражданину дал гражданство? А потом из правительства поперли за то, что посмел заявить про давление Кононенки.
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у абрамавичуса украинское гражданство? а можно пруф?
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У него двойное гражданство:
"В декабре 2014 года, чтобы назначить Айвараса министром экономики Петр Порошенко вручил литовцу паспорт гражданина Украины. Однако с украинским гражданством у Абромавичюса случился казус.

Дело в том, что по законам Литвы, входящей в Евросоюз, гражданин этой страны не может занимать государственную должность в другой стране, а тем более не входящей в ЕС.
Также получив паспорт Украины, гражданин должен отказаться от паспорта другой страны, поскольку двойное гражданство в Украине запрещено. С другой стороны, не имея украинского гражданства человек не может занимать государственные должности и участвовать в политической жизни Украины."
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А Айварас уже закрыл фирму через которую поставлял МАУ топливо по конским ценам что давало возможность бене отбрыкиваться от АМКУ на тему цены на билеты?
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Это всё, что СБУ при Пэдре наковырял для порохоботов? Очень слабо.
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Единственного нормального человека в команде, Нарколыга запихнул по дальше в тыл оборонки, в ту сферу где Абромавичус, не особо компетентен.
Не может Наркоз, оставить его в финансовом секторе, слишком быстро начнет Абромавичус бежать оттуда и рассказывать как приватники разворовывают страну
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А куда, по твоему, его нужно было бы назначить сейчас?
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это и все,шо смогли найти абрамявичусу? Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 5669или квартальных на хлебные места распихать надо?тогда почему лысый до сих пор безработный?
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До речі я теж за .Лисого турбуюся. Ще за Юзіка. Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 6257
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Процесс очищения сдвинулся с мертвой точки
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Залляти все брудом і сказати що то все жарт, таке собі очищення.
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Іноземці більш фахові за свинарчуків - крадуть набагато ефективніше.
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Да! А Свинарчуки - спасители всей Украины!😁
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с чего вдруг? Все кто был при власти с 1991 года должны быть наказаны за плохие результаты.
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Сейчас к Абромявичусу придёт какой то хрен и скажет что Он от Кононенко! Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1880
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Ну тепер хочаб може побудують завод набоїв. Хочаб почнуть.
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Його вже зруйнували більше 2000 років тому, вилазь.
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Назначить Абромавичуса Айвараса членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию)", - говорится в указе. Источник: https://censor.net.ua/n3131931
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бл. , а свинарчукам все недогоди. І тут зрадоньку знайшли, задроти
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В 2002 году начинает работать управляющим в East Capital. На работу в компанию его позвал ее основатель Петер Элам Хаканссон. Через год работы портфельным управляющим Абромавичус взял кредит, чтобы купить 5% East Capital. Управляет фондами East Capital Russian Fund (ECRF) и East Capital Eastern European Fund (ECEEF) общим объемом более 1 млрд евро.

В 2008 году переехал в Киев. Возглавлял киевский офис компании East Capital. В Украине компания купила на крупные суммы акции банков Пивденный, Надра, Платинум.

Вот какая у него мотивация? Типа крутой реформатор, руки прям чешутся пореформировать в Украине. такие во "реформаторы", слетаются что бы урвать кусок, и пользуются тем что у нас слабое государство, не способное защитить свои интересы.
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Подозреваю,что он не обеднеет в последующие годы и его фирма поучавствует в "повышении" обороноспособности Украины
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Что за хрень ? У него какая форма допуска к секретной информации, и кто её выдал ? СБУ вообще в курсе ? Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 3306
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому"
 
 
 
 
 
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