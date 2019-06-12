EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  11857  294
Все про:українська мова (261) Стефанчук Руслан (24)

 У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що єдина державна мова в країні - українська, але в закон про мову можуть бути внесені правки.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", - зазначив Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, хто взагалі буде моніторити ефективність виконання тих чи інших законів, Стефанчук сказав: "Це має стати предметом спільної діяльності держави і громадянського суспільства. Тільки громадянське суспільство має говорити: ця норма працює, а ця норма - не працює. Не працює тому, тому і тому, ось наші пропозиції, як це виправити. Буде і петиційний механізм, про який я раніше говорив ".

За його словами, поки "відкату назад" в декомунізації не планується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування

Закон "Про функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою 25 квітня і підписаний тодішнім президентом Петром Порошенком 15 травня.

Після ухвалення закону Володимир Зеленський, який перебував тоді в статусі обраного президента, заявив, що закон був ухвалений без обговорення, і його наслідки складно спрогнозувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131927
 
   
 Топ коментарі
 
Содрогаюсь когда понимаю что это "новое лицо" буду видеть в новостях ещё несколько лет. Это же кара божья.
 показати весь коментар
 
Украина, как государство, несколько лет под руководством этих поцов не переживёт.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А ви той закон читали? Там новацій дуже мало, більшість його норм уже давно діють і в законі їх лише зібрати та впорядкували.

От, допустимо, я представник українськомовної більшості населення (за переписом нас 67,2%) прихожу в дорогий столичний ресторан, а там немає меню українською. Це порушує мої права? Ну могли б хоча б кількома мовами зробити меню...

І так, для довідки - погугліть про мовне законодавство демократичної європейської Франції. Ви здивуєтеся, наскільки там жорсткіші закони, ніж у нас. Приміром, у них з 70-х років діють мовні інспектори, які мають право штрафувати чиновників...
 показати весь коментар
 
Ну да ... Французи ще ті націоналісти. Не даремно американці їх не *******.
 показати весь коментар
 
 
У Законі зазначено - на побутовому рівні розмовляйте, як хочете. Що не так ?
 показати весь коментар
 
 
не так те, що Україна і українці досі існують а єто не парядок
 показати весь коментар
 
Поскольку народ в своей массе - идиоты, которые не видят дальше своего носа а максимально далекий срок планирования ограничен временем необходимым для перемещения от телевизора к холодильнику Что собственно наглядно и показали выборы
 показати весь коментар
 
 
Краще перекласти українською весь фольклор "КВАРТАЛУ ЧЕРВОНИХ ЛІХТАРІВ" , та вирішити мовне питання в свому ватному колективі. Почати з себе превзування на льоту.
 показати весь коментар
 
 
Кто на каком языке хочет общаться,на таком пусть и общаеться.Это Свобода слова и демократия
 показати весь коментар
 
так никто не запрещает. Но вот если ты хочешь работать в управленческом аппарате украинского государства, то учи государственный язык.
 показати весь коментар
 
 
Насправді Закон різко обмежив сфери домінування української (державної) мови у суспільній сфері - не плутати з приватною.
 показати весь коментар
 
Так закон, власне і про це - українська в офіційній сфері, а особисте спілкування будь-якою мовою. Які тоді претензії до закону???
 показати весь коментар
 
А не подправить ли тебе физиономию, свинарчук?
 показати весь коментар
 
 
Возможно, самые контроверсийные нормы и уберут чтобы не провоцировать вату, но в целом, украинский язык в любом случае останется единственным государственным, а изменения в этом будут оговариваться только через референдум.
 показати весь коментар
 
 
Щоб не 'провоцировать', краще відразу прибрати українців. Тоді все відразу стане гарно і ніяких референдумів не треба
 показати весь коментар
 
 
зЕленая вонючка двух слов связать не может на родном, на украинском тем более, вот и крутят ЖО...Й! а вообще, все это выглядит как пункты расстрельного приговора цирковой труппе. я уже штук десять насчитал.
 показати весь коментар
 
 
Знаешь, я, когда-то, лет 20 назад, говорил с профессором-лингвистом... Много он мне нарассказывал - и про то, как создавалась "сталинская" версия "украинского" языка, и о советских правилах правописания... Так, вот, о них он, в частности, сказал, что правописание было кардинально упрощено, по сравнению с дореволюционным, чтобы "герои-революционеры" не позорились тем, что "грамоте не разумеют"... Они же, вместо того, чтобы прилежно учиться в гимназиях и реальных училищах, "революцию делали"...
 показати весь коментар
 
 
у меня библиотека, семейная, много-многолетняя, с реликвиями, около 3000 томов. еще в школе прочел может 1000 может больше, отец заставлял. 98% на русском. в школе украинский воспринимали как кугутский, сельский, ненужный быдло-язык, хотя имел 5/3. впервые в жизни влюбился в мову, когда на одесском пляже от 3-5 летнего мальчика услышал чистую, настоящую украинскую речь, без русизмов и суржика. документооборот веду на украинском, и реально, письма в организации, запросы, предложения, договоры и т.д. более емкие, глубокие, смысловые, не обрезанные. молодежь не читает, в голове мусор, отличный лохторат.
 показати весь коментар
 
 
А сейчас почему пишешь по-русски? Тут 99% свободно читают по-украински. И я в том числе.
 показати весь коментар
 
Той випадок, коли добре, що Adblock прибирає не всю рекламу на сторінці.

Бо дівчинка з реклами купальників допомагає розбачити боровфейс Стефанчука У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1284

У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2072
 показати весь коментар
 
 
Голосуємо за націоналістів,бо ота молода команда такого народить,що буде велика біда
 показати весь коментар
 
 
интнресно,мнения хоть одного из 72% об этом,да не только об этом,спросили? У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1959 рехферендум хдэ?
 показати весь коментар
 
Не лезьте туда, что народ разъеденяет.... Лучше займитесь экономикой, коррупцией, как обещали....
 показати весь коментар
 
 
dandylon f610fb11
"... Лучше займитесь экономикой, коррупцией, как обещали...."
Ну, экономикой вроде занялись, слава Богу. Выше была новость "Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус". Как говорится: "Обещать (в данном случае "шутить") - не значит жениться" .
 показати весь коментар
 
 
Зеленский ничего не обещал, сказали, что он так шутил.
 показати весь коментар
 
 
а почитай-те Конституцию...там уже столько несоответствий...
 показати весь коментар
 
уроди з команди зе сдадуть Україну а 73% будуть гиготати і чекати мани небесної
 показати весь коментар
 
 
По его словам, пока "отката назад" в декоммунизации не планируется.

...
Ключове слово "пока".
 показати весь коментар
 
 
Ну реклама - хрен с ней, но вот русские названия товара "ПИВО МЯГКОЕ" и вывески "ПИРОГОВАЯ" меня лично раздражают....
Здесь Украина, мать вашу!
 показати весь коментар
 
 
У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3775Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 23 ч.23 часа назад
То, что мы в последние 3 недели слышим от стефанчуков, кучм, мендель и прочих шефиров - это не оговорки, ошибки или частные мнения.
Мы имеем дело с последовательной и продуманной позицией на сдачу государственных интересов Украины.
Да, всё верно, Карл!

У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5485
 показати весь коментар
 
 
Угю, Пєціка злодюгу і мародера закопало.
І Зєльца закопаємо, коли почне гнидитись.
 показати весь коментар
 
Щоразу питання української мови, як єдиної державної, називають незручним. Щоразу волають, що цим питанням ми можемо якось образити російськомовних та вносимо розкол у єдність. Не розумію, чого це має ображати російськомовних. Ніхто не вказує їм якою мовою розмовляти на побутовому рівні - вдома, на кухні, з дітьми, з друзями, з рідними і т.д. Йдеться про вимогу державної мови на роботі, в державних установазх магазинах, банках, в уряді, в керівництві держави. Чомусь таке звичайне питання державної мови нікого не ображає в європейських країнах, де для отримання права на проживання, на роботу, на візу необхідно здати екзамен на певний рівень знання державної мови. Чому у нас це одвічна проблема? Що не так з російськомовними, що проживають в Україні? Не з усіма, звичайно, бо є абсолютно розумні та інтелектуальні, які легко володіють рідною російською та державною українською, розуміють усю правильність мовного питання і при цьому, вдома зберігають свої російські традиції та мову. Що ж з іншими не так? У чому проблема? Що це - хвороблива неспроможність вивчити мову за роки проживання тут? зневага до мови держави, де живуть і чий хліб жують? чи імперські замашки?
 показати весь коментар
 
 
Так а когда вы начнете бороться с коррупцией и бедностью??
 показати весь коментар
 
 
Нікагда... На цю казочку повелося 73% лохів.
 показати весь коментар
 
 
В такому випадку коли, і з яким тріском вилетить зелений **********?
 показати весь коментар
 
 
Це не відомо нікому, але народ в напрузі і може бути що завгодно.
Можна спрогнозувати лише одне, якщо не перейдемо на нормальні демократичні рейки розвитку, у нас може появитись диктатура. Це може трапитися тому, що народ втомився.
 показати весь коментар
 
втомились ті сімдесят...
які ніхрена і не робили..
 показати весь коментар
 
Глибоко помиляєшся, не 70 а понад 350 років українцям промивали мозки.
 показати весь коментар
 
Так, так, простий нарід втомився... Від війни, сидячи в дорогих і не дуже ресторанах, від зубожіння, коли відпочинок в недешевому санаторії треба бронювати мінімум за півроку... Коли чартерів не вистачає для перевезення зубожілих на курорти за кордоном... Коли в райцентрі з населенням близько 15000 навіть в будній день проблема припаркуватись в певних місцях...
 показати весь коментар
 
ольгинци, а ну быстро напряглись и ответили:
- единственный государственный язык в РФ

(китайский, вьетнамский, северокорейский, чукотский, чеченский, украинский, узбекский) ?
 показати весь коментар
 
 
Конституція паРаші

.

Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
З. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

.
Гарно записано, але ж тварюки вони там і рабиж.
 показати весь коментар
 
 
А как же вынести за скобки? Или все козыри по пиару уже подходят к концу?
Там этих поправок уже столько понапринимали при принятии этого закона, что просто нивелируют его суть во многом. Ещё несколько поправок и будет аналог Кивалова-Колісниченка. Но главное верить, сто то Петя во всёи виноват!
 показати весь коментар
 
 
Оно вообще то ДЕБИЛ...А свыше 2 тыс поправок- не ОБСУЖДЕНИЕ?!
 показати весь коментар
 
 
По стопам Люлі і фірташа... Маладєц, далєко пайдьот...
 показати весь коментар
 
 
При будівництві держави головною проблемою є національне питання. Тому потрібно повернути в паспорт графу - НАЦІОНАЛЬНІСТЬ. Кожен власник паспорта може записати в ту графу свою національність, до якої він себе відносить, або взагалі залишити пустою.
При вирішенні національного питання, першим пунктом стоїть - МОВА. Тому без вирішення мовного питання не буде вирішено національне питання.
Саме політики будуть витягувати це питання і використовувати його в політичних баталіях. Хоч тим політикам пофік національне питання, вони захищають свої меркантильні забаганки. А національне питання є самим чутливим і делікатним в суспільстві. Саме цим і користуються українські політики.
 показати весь коментар
 
 
Зебіли, ви добре знаєте, що з нашими трлерастами цього ніколи не буде! Тому навіть не намагайтеся цим виправдовувати свої "нові обличчя".
 показати весь коментар
 
Як сказала "скабеєва":" Мову на хліб не намажеш". Приберіть свої брудні рученята від нашої мови і ВИКОНУЙТЕ ПЕРЕДВИБОРЧІ ОБІЦЯНКИ, які можна "намазати на хліб". Ви ЗАБОВ"ЯЗАНІ ЗНИЗИТИ ТАРИФИ.
 показати весь коментар
 
 
Тарифи не будуть знижені, але підняти реальний рівень життя народу, це з0начнокраще.
Субсидії, то фікції.
 показати весь коментар
 
Чому фікції? Поясніть , тільки , з "арифметикою". ".. підняти реальний рівень життя народу, це значно краще....",- теж варіант, тільки на підйом підуть роки, і багатьом "...жить то время прекрасное не доведётся ни мне, ни тебе..." М.О. Нєкрасов.
 показати весь коментар
 
Це сказала не скайобова або не тільки вона, а ще одне сучище з "+"- ів, Наталія Мосейчук. Правду кажучи, я не очікував такого, навіть, від неї. Невже, так добре платять, що не соромно перетворюватись на таку суку?
 показати весь коментар
 
 
Так це і є український варіант скабеєвої, така ж чорнорота
 показати весь коментар
 
 
Таке враження, що вона стажувалася у *************. Навіщо аргументи, якщо можна репетувати, як дурна базарна хабаліща...
Ось вичерпний професійний комент:
Жінка-воїн Маруся Звіробій відповіла на істерику Мосейчук "кунги, гречка і лопати"
 показати весь коментар
 
 
Щоб всі зрозуміли меседж бені: "я, кому должен - всем прощаю"

Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук вважає, що в Україні потрібно провести нульове декларування бізнесу
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Що стосується економічного потенціалу країни - у нас є нульове декларування чиновників, тепер треба провести нульове декларування бізнесу. Нам треба ввести нульову податкову декларацію...", - пояснив Стефанчук.
 показати весь коментар
 
А я говорила, шо шуфрича побить нужно было сразу после подписания закона. Нужно было всего-то закрепить традицией подпись Парубия. :D
А если серьезно, то зелохторату этот закон радости не додал, сама слышала их возмущения.
 показати весь коментар
 
 
"У будь-якій незрозумілій ситуації - бий Шуфрича в рило"

(с) українська народна мудрість
 показати весь коментар
 
 
Причому апріорі.
"Землю - селянам, заводи - робітникам, воду - матросам, вакуум - астронавтам, а Шуфричу - в рило"
 показати весь коментар
 
 
Парубій йде і точно буде в новій Раді Так що ще не одна ворожа морда буде добре набита у продажних ворогів України, проклятих ригоАналів і таких ж ЗЕбілів! А ще будуть в Рады і націоналсіти які жорстко недадуть цей антиукраінскій заразі знищувати Україну і все нам рідне Українське
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну заставите чиновников говорить на мове. И что дальше?
 показати весь коментар
 
Бть на скільки швидко цей "професор" рейтинг просрає...
Ще навіть вибори не пройшли, а він вже цвях за цвяхом забиває...
Ні більшість не сформована, ні взагалі не відомо, що там конституційний суд родить...
На лиці цього "професора" все написано... А мені говорили стефанчук професор, розумний...
Та який розумний таку єресь ліпити буде то про нато, то про язик...?
Ви що критини не бачите, що на язик і нато попиту нема балів в рейтинг не заробиш? Народ жрать хоче ...
 показати весь коментар
 
 
Лобова частина мозку відповідає за харчування.
Тебе в дитинстві об кахель часом не стукали лобом?
.
Між іншим нагодувати народ можна, а от, щоб той народ набрався розуму, то інша справа.
 показати весь коментар
 
Не вмієш писати Українською - пиши росіянською, я розумію її. Просто фрази перекладені за допомогою гугла втрачають сенс...
 показати весь коментар
 
Скотяра ти, у мене трійка по мові при совку була. А ти Пінькою назвалось ні жіночані чоловіча стать - 100% гермафродит.
 показати весь коментар
 
Так по российски пиши, не стесняйся...
я понимаю єто наречие... Еще раз говорю для мразей з за поребрика... Ехай на хой и не стесняйся родного язика, вата е..на.
 показати весь коментар
 
Нам Українцям вкрай потрібні такі вибори щоб після них, вже у новій ВР. її представляли не "слуги народа" бо скоріше що не Українського а слуги окупантів. І не колишні бандити ригоАнали Іуди зграя співучасників втікача в паРашу продажного ЗЄКА - Іуди, і які тепер перефарбовалися та замаскувалися під антиукраїнські: " жопозіціію," життя сепаратистів"....
А досить потужну фракцію українських націоналістів патріотів з об'єднаних націоналістичних правих партій: ВО "Свобода", "ПС - ДУК", "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) "." СС-14" Національний корпус ». А. Білицького, КУН « Конгрес українських націоналістів »" ... і ряд інших патріотичних націоналістичних партій і блоків. А з депутатів поточного скликання вже в новій Раді можна б залишити хіба що тільки усіх депутатів патрiотів що вийшли з активістів Майдану і воїнів АТО.... Ось за таку проукраїнську Верховну Раду варто було б на виборах до останнього боротися з проклятою антиукраїнською зграєю лютих ворогів України продажних ЗЕбілов цих слуг російських окупантів. І продажних холуїв Юд кремля бандитів рігоАналів .. Які на догоду кремлівським фашистам )(уйла хочуть знищити все рідне українське: церкву, мову, історію, і навіть державу і підмінити на все чуже на окупаційне кацапське.. І це буде наш останній і рішучий бій української нації, за рідну Українську державу.
 показати весь коментар
 
Я вже говорив, національний рух у нас пішов радикальним шляхом, це і відштовхнуло народ від націоналістів.
 показати весь коментар
 
После правок от кацапов закон уже будет не нужен.
 показати весь коментар
 
Спробуйте,свиноподібні, щось внести - винесуть одразу, тебе, правда, важко буде винести, то викотимо...ногами.
 показати весь коментар
 
 
Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 24 мин.24 минуты назад

Еще

Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС. Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов. 73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
 показати весь коментар
 
Очевидно наличие очень продуманной технологии зеробеней - открытым текстом о сдаче Украины стараются не говорить, по крайней мере до выборов в Раду, говорят обычные лозунги, мол патриоты но с приставками "но", на которые мало. кто обращает внимание... Мне вот только интересно - каков процент среди зебилов сознательных коллаборантов "русскаго миру", а какой наивные желторотики, ждущие тарифной манны небесной?
 показати весь коментар
 
 
Так навіть ці замасковані з 18 ст. під росіян а по суті личакові москалі вони створили привілейовані умови для розвитку своєї нібито російської а по суті штучної кацапською мови . Адже законодавство ворожої нам РФ вимагає не тільки державних чиновників а від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій профашистській личаковiй країні повинен надати сертифікат про володіння російською мовою та знання повністю спотвореною і сфальсифікованою історії нібито Росії (Московії) і основ її законодавства ". Та і законодавство цієї сусідньої ворожої Україні держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифіката про знання російської мови. І при цьому вони одночасно заперечують утвердження нашої рідної української мови в Україні "і розлючено намагаються насаджувати чужу нам свою мову, мову наших одвічних лютих ворогів. Мову наших лютих кривавих ворогів, і клятих окупантів - загарбників суверенної української землі Криму і Донбасу.
 показати весь коментар
 
Мовний закон заважатиме кварталу знімати та продавати кацапам, зняті за бюджетні гроші, всілякі Свати 247, та іньше лайно, це лише бізнес.
 показати весь коментар
 
 
Так у цього свинарчука, рогуля з Хмельницького, рідна мова московська, і в нього і в його дружини Марини, десь вона засуджує людей, вони між собою московською патякають і українська їх мдо одного місця. як у переважної більшості з цієї гоп-компанії зеко-манди.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук
 
 
 
 
 
 вгору