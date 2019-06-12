 У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", - зазначив Стефанчук.
Відповідаючи на запитання, хто взагалі буде моніторити ефективність виконання тих чи інших законів, Стефанчук сказав: "Це має стати предметом спільної діяльності держави і громадянського суспільства. Тільки громадянське суспільство має говорити: ця норма працює, а ця норма - не працює. Не працює тому, тому і тому, ось наші пропозиції, як це виправити. Буде і петиційний механізм, про який я раніше говорив ".
За його словами, поки "відкату назад" в декомунізації не планується.
Закон "Про функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою 25 квітня і підписаний тодішнім президентом Петром Порошенком 15 травня.
Після ухвалення закону Володимир Зеленський, який перебував тоді в статусі обраного президента, заявив, що закон був ухвалений без обговорення, і його наслідки складно спрогнозувати.
От, допустимо, я представник українськомовної більшості населення (за переписом нас 67,2%) прихожу в дорогий столичний ресторан, а там немає меню українською. Це порушує мої права? Ну могли б хоча б кількома мовами зробити меню...
І так, для довідки - погугліть про мовне законодавство демократичної європейської Франції. Ви здивуєтеся, наскільки там жорсткіші закони, ніж у нас. Приміром, у них з 70-х років діють мовні інспектори, які мають право штрафувати чиновників...
Бо дівчинка з реклами купальників допомагає розбачити боровфейс Стефанчука
"... Лучше займитесь экономикой, коррупцией, как обещали...."
Ну, экономикой вроде занялись, слава Богу. Выше была новость "Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус". Как говорится: "Обещать (в данном случае "шутить") - не значит жениться" .
...
Ключове слово "пока".
Здесь Украина, мать вашу!
То, что мы в последние 3 недели слышим от стефанчуков, кучм, мендель и прочих шефиров - это не оговорки, ошибки или частные мнения.
Мы имеем дело с последовательной и продуманной позицией на сдачу государственных интересов Украины.
Да, всё верно, Карл!
І Зєльца закопаємо, коли почне гнидитись.
Можна спрогнозувати лише одне, якщо не перейдемо на нормальні демократичні рейки розвитку, у нас може появитись диктатура. Це може трапитися тому, що народ втомився.
які ніхрена і не робили..
- единственный государственный язык в РФ
(китайский, вьетнамский, северокорейский, чукотский, чеченский, украинский, узбекский) ?
.
Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
З. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
.
Гарно записано, але ж тварюки вони там і рабиж.
Там этих поправок уже столько понапринимали при принятии этого закона, что просто нивелируют его суть во многом. Ещё несколько поправок и будет аналог Кивалова-Колісниченка. Но главное верить, сто то Петя во всёи виноват!
При вирішенні національного питання, першим пунктом стоїть - МОВА. Тому без вирішення мовного питання не буде вирішено національне питання.
Саме політики будуть витягувати це питання і використовувати його в політичних баталіях. Хоч тим політикам пофік національне питання, вони захищають свої меркантильні забаганки. А національне питання є самим чутливим і делікатним в суспільстві. Саме цим і користуються українські політики.
Субсидії, то фікції.
Ось вичерпний професійний комент:
Жінка-воїн Маруся Звіробій відповіла на істерику Мосейчук "кунги, гречка і лопати"
Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук вважає, що в Україні потрібно провести нульове декларування бізнесу
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Що стосується економічного потенціалу країни - у нас є нульове декларування чиновників, тепер треба провести нульове декларування бізнесу. Нам треба ввести нульову податкову декларацію...", - пояснив Стефанчук.
А если серьезно, то зелохторату этот закон радости не додал, сама слышала их возмущения.
(с) українська народна мудрість
"Землю - селянам, заводи - робітникам, воду - матросам, вакуум - астронавтам, а Шуфричу - в рило"
Ще навіть вибори не пройшли, а він вже цвях за цвяхом забиває...
Ні більшість не сформована, ні взагалі не відомо, що там конституційний суд родить...
На лиці цього "професора" все написано... А мені говорили стефанчук професор, розумний...
Та який розумний таку єресь ліпити буде то про нато, то про язик...?
Ви що критини не бачите, що на язик і нато попиту нема балів в рейтинг не заробиш? Народ жрать хоче ...
Тебе в дитинстві об кахель часом не стукали лобом?
.
Між іншим нагодувати народ можна, а от, щоб той народ набрався розуму, то інша справа.
я понимаю єто наречие... Еще раз говорю для мразей з за поребрика... Ехай на хой и не стесняйся родного язика, вата е..на.
А досить потужну фракцію українських націоналістів патріотів з об'єднаних націоналістичних правих партій: ВО "Свобода", "ПС - ДУК", "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) "." СС-14" Національний корпус ». А. Білицького, КУН « Конгрес українських націоналістів »" ... і ряд інших патріотичних націоналістичних партій і блоків. А з депутатів поточного скликання вже в новій Раді можна б залишити хіба що тільки усіх депутатів патрiотів що вийшли з активістів Майдану і воїнів АТО.... Ось за таку проукраїнську Верховну Раду варто було б на виборах до останнього боротися з проклятою антиукраїнською зграєю лютих ворогів України продажних ЗЕбілов цих слуг російських окупантів. І продажних холуїв Юд кремля бандитів рігоАналів .. Які на догоду кремлівським фашистам )(уйла хочуть знищити все рідне українське: церкву, мову, історію, і навіть державу і підмінити на все чуже на окупаційне кацапське.. І це буде наш останній і рішучий бій української нації, за рідну Українську державу.
Все может быть, все может статься.
Зеленский сдохнуть - мы остаться....
Еще
Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС. Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов. 73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?