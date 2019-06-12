 У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", - зазначив Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, хто взагалі буде моніторити ефективність виконання тих чи інших законів, Стефанчук сказав: "Це має стати предметом спільної діяльності держави і громадянського суспільства. Тільки громадянське суспільство має говорити: ця норма працює, а ця норма - не працює. Не працює тому, тому і тому, ось наші пропозиції, як це виправити. Буде і петиційний механізм, про який я раніше говорив ".

За його словами, поки "відкату назад" в декомунізації не планується.

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Закон "Про функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою 25 квітня і підписаний тодішнім президентом Петром Порошенком 15 травня.

Після ухвалення закону Володимир Зеленський, який перебував тоді в статусі обраного президента, заявив, що закон був ухвалений без обговорення, і його наслідки складно спрогнозувати.