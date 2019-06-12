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 Економіка
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Все про:бізнес (325) Тука (321)

 Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука

Присутність російського бізнесу в українській енергетиці створює ризики і передумови для дестабілізації ситуації в країні, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Про це він заявив 112.ua, йдеться в статті "Батіг чи пряник: В чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні".

Про цю проблему в українських ЗМІ заговорили після видачі АМКУ дозволу ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго". Українська компанія придбала акції великих енергетичних активів, які раніше контролювалися групою VS Energy, яка належить колишньому депутату Держдуми РФ Олександру Бабакову, який у зв'язку з системною антиукраїнською діяльністю і активною участю в анексії Криму перебуває під санкціями США і ЄС, і Михайлу Воєводіну (президент ФК "ЦСКА").

В Україні на законодавчому рівні врегульовано тільки половину проблеми - представникам держави-агресора заборонено брати участь у купівлі більшості підприємств, водночас питання їх володіння чинними активами ніяк не врегульовано, каже Георгій Тука.

"В умовах війни з Росією це вже не нормально. Це фактор великого ризику. Той факт, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах і зберігається таким чином можливість їхнього впливу на стабільність в них, має великий негативний вплив. Я вважаю, що це неприпустимо", - сказав заступник міністра.

За словами Туки, присутність російського бізнесу в українських енергетичних активах становить особливо великі ризики і створює передумови для дестабілізації ситуації в країні. Зокрема, VS Energy залишається власником великих пакетів акцій інших великих обленерго в Україні: зокрема, "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго" і "Севастопольенерго".

"Як акціонери українських обленерго російські компанії мають доступ до інформації, доступ до якої обмежений. Зокрема, про енергетичний баланс країни. Це створює великий ризик витоку стратегічно важливих даних у країну, яка веде війну проти України. Серед інструментів, які вони могли б використовувати в якості факторів, що дестабілізують обстановку в Україні, – затримка виплати заробітної плати, що могло б посилити соціальну напруженість. Можуть зривати поставки палива і обмежувати обсяги виробництва електроенергії. Тому як громадянин України я підтримую рішення Антимонопольного комітету, який дозволив придбати пакети акцій обленерго української компанії", - сказав 112.ua Георгій Тука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131925
 
   
 Топ коментарі
 
Ти ба! А при Порошенко було допустимо, і навіть бажано. Так? То, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах, - недопустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 2927
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Ти ба, помітив на 6-й рік, вибори такі вибори.
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Жора. А где ж ты раньше был. Почему не бил во все колокола. Не ставил ультиматум "рЭволюционной" власти, не клеймил Порошенко. Мы то со всем согласны. Но почему сейчас , а не пять лет во власти, со своим Кабинетом министров, не со своей коалицией, не со своими силовиками, ни со своим ген прокурором. Жора.., почему. Кто мешал. Имя. Имя.
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Согласен. Но и то, что Тука, купленный за шоколад, представитель власти-тоже.
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Ти ба, помітив на 6-й рік, вибори такі вибори.
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Ти ба! А при Порошенко було допустимо, і навіть бажано. Так?
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рошеновская соска прозрела на пятом году войны и служения хозяину мародёру Порошенко
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так шо ты предлагаешь?отдать назад бабакову?
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Ну так закрывайте. 5 лет только патриотическим ртом все работают. Пустобрехи.
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ЗЕ, клован, уже 20 дней во власти и пАчиму Ахметов не сидит? Пачиму российский бизнес доминирует во всех секторах экономики?
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Ахметов? Так он же партнёр Порошенко по Роттердам +....Тогда и хозяина твоего сначала в СИЗО , а потом на нары с полной конфискацией награбленного.
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Так а хозяин то кто? Ты сам то чьих будешь?
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вопрос был о том,почему зелебеня разрешает всяким бабаковым владеть секторами экономики...и почему зелебеня настойчиво пропихивает в раде решение об отсрочке ликвидации роттердам +...который через 18 дней должен быть отменен Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 2018.
есть чего сказать?
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ты долбак порохоотрыжка. что тебе ещё сказать.
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понятно,калашматников Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 7579ваше жизненное кредо-отнять и поделить
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ну ты и долбень.....Шариков твой прадед......селёдки сожри и узбагойся.
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а чего тарифы до сих пор не снизили?кстати,на селедку тоже не мешало бы цены скинуть Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 4106
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Вау, Зеленский за месяц должен исправить все то, что натворили при Порошенке за 5 лет. Ведь то, о чем речь, произошло при твоем дражайшем Порошенко. Да тут теперь не один год разрудивать.
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у придурей методичка...их ещё пока держат на работе. но конкуренция вот друг перед дружкой выслуживаются перед Хозяином соевым.
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почему порох с 31.04 не в ростове?зелебене ктото помочь должен?а ты почему на форуме,вместо того,шоб зелебене помогать?
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А чего ему бояться? Генпрокурор-кум куда-то делся?
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а причем здесь генрокурор? Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 9311ты бы хоть выучил,кто должен сажать высших должностных лиц.а то неучем выглядишь...
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Сажает у нас всегда суд, но без прокуратуры никакого суда не будет, ибо сторону обвинения в суде всегда представляет именно прокуратура.
В любом случае - в структуре "кто должен сажать" отсутствует президент или его администрация.
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та ты шо!...а какже весна придет-сажать будем? наврал шоле?
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Без понятия - меня лозунги не интересуют.
Но, надеюсь, что сажать таки будут...правда как заставить судей сажать самих себя - мне пока не понятно.
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какие же это лозунги?это рекламный план действий был...для ватной ботвы,шоб поршнями энергичнее на к урнам избирательным двигала
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Для ватной были совершенно другие посылы.
Не надо выставлять все так, что борьба с коррупцией интересна именно вате - это не правда, как раз в победе над коррупцией заинтересованы все настоящие патриоты Украины.
И наоборот - если ты за коррупцию - ты не можешь называть себя патриотом, ибо нельзя одновременно быть патриотом и грабить свою страну.
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Тука прозрело...5 лет молчало прихолуйствовал Порошенко , язык в дупе. Ещё с Грымчаком ответите сколько разворовали в своём недоМинистерстве. Только по ТВ шоу, интервью, по телефону эксперды, по скайпу и так целыми днями. Когда выполняли работу замМинистров???
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Жора. А где ж ты раньше был. Почему не бил во все колокола. Не ставил ультиматум "рЭволюционной" власти, не клеймил Порошенко. Мы то со всем согласны. Но почему сейчас , а не пять лет во власти, со своим Кабинетом министров, не со своей коалицией, не со своими силовиками, ни со своим ген прокурором. Жора.., почему. Кто мешал. Имя. Имя.
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Некогда ему было....бабло крысил и прятал по сусекам.
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Вообще-то об этом писали и раньше, но как-то никого не скребло. И вообще надо бы присмотреться к АМКУ, а то диверсанты какие-то.
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Руководство ставленник Порошенко. доверенное лицо. Что ещё сказать.
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А какие предпосылки созданы в стране, чтобы на эти рынки зашли порядочные корпорации?
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ну как...беню вон возвращают рулить укрнефтью и приватом .чем тебе не предпосылки?
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У тебя есть хоть малейшие доказательства того, что Бене что-то там позволяют, возвращают? Нет? Тогда молчи.
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Это и есть яркий пример отсутствия каких либо условий для существования любого честного бизнеса. И так 30 лет...
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Да ты шо ,пять лет не мешало и на тебе 😁
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еще вопрос какой именно войны? то ли гибридной,то ли гражданской,то ли торговой,
но уж точно не войны за освобождение
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Згоден ....сидіти тупо вже третій рік в слабеньких бліндажах і чекати на свою міну то не є війна...
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Вот именно. Конфискуйте в пользу Коломойского вместо Приватбанка.
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Завод з виробництва набоів досі не побудовано..склади озброення попалені .. оборонпром краде як щури ..на сбу та сзр ставлять кумів братів сусидів..Хто не будь може запостмти хоч який то позітив ??
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тука...ти вбивство свого товариша Єндрю розплутав? чм боїшся вийти на самого себе?
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Не може бути! Сивочолий гетьман давно їх всіх повиганяв ! )))
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаТе, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука
 
 
 
 
 
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