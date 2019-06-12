 У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для "Європейської правди" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі в Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе", - зазначив Павло Клімкін.

Він пояснив, що Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, проте не буде підтримувати кроки, "які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів".

Міністр також упевнений, що успішне відпрацювання "російського трюку" в Раді Європи відкриє можливості для його апробації на інших міжнародних майданчиках, наприклад Мінському.

"І саме це я мав на увазі, коли казав, що наші міжнародні партнери, у разі повернення РФ до ПАРЄ, нестимуть частку відповідальності за деградацію "Мінська"", - пояснив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть за сумного для України розвитку подій санкції щодо РФ у ПАРЄ можуть бути відновлені, - Клімкін

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій. Цей крок може привести до повернення російської делегації в ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.

Раніше українські правозахисники застерегли від ухвалення цієї резолюції і безумовного повернення російської делегації в ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.