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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (447) Росія (17442) Клімкін (1417)

 У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін

У разі повернення російської делегації в ПАРЄ без виконання РФ будь-яких умов Україна буде дотримуватися більш прагматичного підходу у своїй діяльності в Раді Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для "Європейської правди" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі в Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе", - зазначив Павло Клімкін.

Він пояснив, що Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, проте не буде підтримувати кроки, "які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів".

Міністр також упевнений, що успішне відпрацювання "російського трюку" в Раді Європи відкриє можливості для його апробації на інших міжнародних майданчиках, наприклад Мінському.

"І саме це я мав на увазі, коли казав, що наші міжнародні партнери, у разі повернення РФ до ПАРЄ, нестимуть частку відповідальності за деградацію "Мінська"", - пояснив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть за сумного для України розвитку подій санкції щодо РФ у ПАРЄ можуть бути відновлені, - Клімкін

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій. Цей крок може привести до повернення російської делегації в ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.

Раніше українські правозахисники застерегли від ухвалення цієї резолюції і безумовного повернення російської делегації в ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131919
 
   
 Топ коментарі
 
________________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Порошенко,Клімкін-за ними майбутнє України.Це раз.А щодо ЄС прочитайте про багатополярність Макрона,вам це не нагадує багатовекторність раннього кучми?
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Он уже сбитый летчик, скоро его не будет.
Я думаю, что паРашу не вернут в ПАСЕ, Европа не настолько тупая, что бы подставить саму себя. Весь этот визг - это паРашинская пропаганда, это все им так хочется.
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Вважаєш, шо Клімкін, зазіхає на овес Старої Клячі?
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Порошенко,Клімкін-за ними майбутнє України.Це раз.А щодо ЄС прочитайте про багатополярність Макрона,вам це не нагадує багатовекторність раннього кучми?
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Сомневаюсь, ща высерут очередную морду- лица, оно каждый день раиске будет кунг листинг делать. Лично и с удовольствием.
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Завдання Чугункiна, перед тим як пiти, насрати команді Зеленського на всіх напрямках. І в ПАРЄ в першу чергу.
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В штаны, штаны Зеленскому Климкин сейчас кладет...
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Зеленському навряд чи, а ось пану Петру Чугункин в штани наклав непогано. У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3381
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а ты чо,ответственный за трусы порошенка? У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9206
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Ні, тут всi знають, що відповідальний за труси і чистоту ануса Порошенка Гиг з Вами. Так що заспокойтеся, я на вашу роботу не зазіхаю. У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3727
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кацапа,ты хворост бежал собирать...да виолончели проверил бы.а не чужими трусами перейматься У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7384
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Собсно, я понимаю о чем ты...но ты опять умудился х...уем по клавишам, кацап. Всякий боль-мень эрудированный чел, державший в руках Булгакова, помнит, что Чугункин - фамилия Клима - рускава пьяндышки, деклассированной подзаборной срани как собирательный образ поголовья нашего северного сырьевого придатка. Павел Климкин же не имеет ничего общего с подразумеваемым тобой персонажем. Напротив, это - интеллигентнейший, профессиональный, знающий дело дипломат, принесший неоспоримую пользу моей Украине. И помни, кацап, сарказм - нижайшая степень юмора, граничащая с насмешкой и сплетней. Я был, ****, достаточно прозрачен?
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«В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина изменит подход к участию в Совете Европы, - Климкин»

«А чіто скажіть таваріщь Бєня?»
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Что бы с нами считались,нужно делать армию и страну успешными,усиливать дипломатию на США,а там и Явропа подтянется согбенная
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Не факт... трумп успе разосраться со старушкой донельзя. По-моему он только с юнайтед кингдом сохранил отношения. Но она уже в слстоянии бритиш экзит и ей эта эуропейская ловля блох нужна, как зайцу триппер. Оно и понятно. Эуропа делает всё, чтобы забыть МН17, понять ***** и прстить...
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Карлик всю гниль из этой конторы прикормил вероятно свора парашинского дерьма возобновит свое присутствие...
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А на каких принципах и законах это ПАСЕ вообще создавалось??
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________________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Виходить у нас буде реакція схожа на західну,по типу "дуже стурбовані".
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Климкин неудачник как и Порошенко. 5 решающих лет ничего не добился на международной арене. Теперь пытается что то дорешать.
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Вы в подвале сидел все эти годы? Или просто дурак?
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а мне тут один бот втирает, что надо забить болт на них
а оно вон оно как - надо изменить подход
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