 У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для "Європейської правди" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі в Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе", - зазначив Павло Клімкін.
Він пояснив, що Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, проте не буде підтримувати кроки, "які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів".
Міністр також упевнений, що успішне відпрацювання "російського трюку" в Раді Європи відкриє можливості для його апробації на інших міжнародних майданчиках, наприклад Мінському.
"І саме це я мав на увазі, коли казав, що наші міжнародні партнери, у разі повернення РФ до ПАРЄ, нестимуть частку відповідальності за деградацію "Мінська"", - пояснив глава МЗС.
Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій. Цей крок може привести до повернення російської делегації в ПАРЄ.
Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.
Раніше українські правозахисники застерегли від ухвалення цієї резолюції і безумовного повернення російської делегації в ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.
Я думаю, что паРашу не вернут в ПАСЕ, Европа не настолько тупая, что бы подставить саму себя. Весь этот визг - это паРашинская пропаганда, это все им так хочется.
«А чіто скажіть таваріщь Бєня?»
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
а оно вон оно как - надо изменить подход