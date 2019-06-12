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 У Казахстані новий президент: Токаєв вступив на посаду

У Казахстані новий президент: Токаєв вступив на посаду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За офіційними даними, на позачергових президентських виборах 9 червня Токаєв отримав майже 71 відсоток голосів за явки виборців у 77 відсотків.

Напередодні Токаєв провів першу після голосування пресконференцію, в ході якої дав зрозуміти, що вважає себе "повнокровним", а не перехідним президентом. Він закликав покінчити з вживанням словосполучення "транзит влади" стосовно Казахстану.

Вибори були призначені після відставки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в березні нинішнього року. Водночас він зберіг у своїх руках значну владу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 700 осіб затримано в Казахстані на протестах у зв'язку з результатами президентських виборів, майже 200 вивезено за межі міст

Спостерігачі місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявили, що президентські вибори в Казахстані відбулися з неприпустимими порушеннями основних свобод і демократичних стандартів, що ставить під сумнів чесність підрахунку голосів. Окремо спостерігачі відзначили затримання понад 500 учасників акцій протесту і журналістів у день виборів.

Мітинги в Казахстані відбуваються під гаслом "Токаєв - не мій президент". Їхні учасники вважають, що вибори не є чесними і вільними. Поліція затримала близько 700 учасників протестів, 550 - притягнуто до адміністративної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131918
 
 
 Топ коментарі
 
8-и процентные как всегда во всех бедая видят зеленского
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Украине бы подобные законы!
...И пару-тройку концлагерей. Нужно же где-нибудь доктору Менгеле отделять этнических долбо*бов от неэтнических?
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Ну и зря. Надо было им кого-нибудь с именем Нурсултан поставить. Не пришлось бы потом пол-страны переименовывать.
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Новые лица, походу, становится мировым трендом. Молоца зебилы стали дизайнерами мирового уровня.
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8-и процентные как всегда во всех бедая видят зеленского
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Очередной седой додик который не сегодня, завтра копыта отбросит.
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С их системы уголовного наказания НЕ этнических казахов за сепаратизм и агитацию и психиатрического лечения этнических казахов за те же деяния...
В общем то они здраво рассудили,что этнический казах не страдающий психическими заболеваниями не может быть рашистом.
Им можно опасаться только прямого вторжения РФ.
Украине бы подобные законы!
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Украине бы подобные законы!
...И пару-тройку концлагерей. Нужно же где-нибудь доктору Менгеле отделять этнических долбо*бов от неэтнических?
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Без подлянок парламента ? То где демократия ?
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Предлагаю назвать столицу Украины Зеклованабад.😁🤡🤡🤡
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Выбрали очередного холуя Москвы, который уже душит репрессиями народ Казахстана.
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Ну, казахи... Нет, провестичтобы через месяц иннаугурацию Ю выдержку проявить... У Казахстані новий президент: Токаєв вступив на посаду - Цензор.НЕТ 9031
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Казахстані новий президент: Токаєв вступив на посаду
 
 
 
 
 
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