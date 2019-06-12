 У Казахстані новий президент: Токаєв вступив на посаду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За офіційними даними, на позачергових президентських виборах 9 червня Токаєв отримав майже 71 відсоток голосів за явки виборців у 77 відсотків.

Напередодні Токаєв провів першу після голосування пресконференцію, в ході якої дав зрозуміти, що вважає себе "повнокровним", а не перехідним президентом. Він закликав покінчити з вживанням словосполучення "транзит влади" стосовно Казахстану.

Вибори були призначені після відставки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в березні нинішнього року. Водночас він зберіг у своїх руках значну владу.

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Спостерігачі місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявили, що президентські вибори в Казахстані відбулися з неприпустимими порушеннями основних свобод і демократичних стандартів, що ставить під сумнів чесність підрахунку голосів. Окремо спостерігачі відзначили затримання понад 500 учасників акцій протесту і журналістів у день виборів.

Мітинги в Казахстані відбуваються під гаслом "Токаєв - не мій президент". Їхні учасники вважають, що вибори не є чесними і вільними. Поліція затримала близько 700 учасників протестів, 550 - притягнуто до адміністративної відповідальності.