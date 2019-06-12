 Посли ЄС погодилися продовжити ще на рік санкції, введені за незаконну анексію Росією Криму

Відповідне рішення було прийнято в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), повідомили "Інтерфакс-Україна" в Раді ЄС.
Таке рішення ще має бути затверджене наступного тижня Радою ЄС.
Ці обмежувальні заходи були введені в червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалено 23 червня 2018 року.
Загалом ЄС застосував чотири види санкцій. Крім "кримських", діють індивідуальні санкції за дії, що підривають або загрожують територіальної цілісності України, також існує так званий український список, в якому перебувають колишні високопоставлені українські чиновники часів експрезидента України Віктора Януковича, санкції для яких було застосовано за зловживання з державними фондами. Ці санкції також переглядаються щорічно. Востаннє рішення щодо "українського списку" було ухвалено 4 березня цього року, і санкції було продовжено до 6 березня 2020 року.
Четвертий пакет - це економічні санкції для Росії, запроваджені в липні й посилені у вересні 2014 року, які згодом були пов'язані з виконанням Мінських домовленостей. Рішення щодо цих санкцій ухвалюється кожні півроку. У грудні 2018 року лідери ЄС схвалили рішення продовжити термін дії санкцій, які спливали 31 січня нинішнього року, ще на півроку. Очікується, що санкції буде продовжено на черговому саміті ЄС, який відбудеться 20 червня у Брюсселі.
да вони повинні цє робити !!!
Неужели бывает законная аннексия?
У людини підсвідомо формується думка, що є і якась «законна» анексія.
Украина требует, чтобы Российская Федерация положила конец нарушениям прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, немедленно освободить всех политических заключенных, обеспечить полное соблюдение обязательств Российской Федерации в соответствии с международным правом, а также соблюдать резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций " территориальная целостность Украины ", " положение в области прав человека в автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина) ", А также постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о применении временных мер. В апреле 2019 года представители татарского народа обратились к парламентам и правительствам государств - членов Организации Объединенных Наций с призывом признать геноцид народа.
De la misma manera que en 1944, cuando el régimen de Stalin perpetró la deportación forzosa del ****** tártaro de Crimea, las autoridades actuales del Kremlin y su administración fantoche en Crimea recurren al terror contra los tártaros de Crimea. La atmósfera de miedo, presión física y psicológica ha obligado a casi 40 mil ciudadanos de Ucrania, incluidos a más de 20 mil tártaros de Crimea a abandonar la península ocupada.
Ucrania exige que la Federación de Rusia ponga fin a las violaciones de los derechos humanos en el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastópol, libere de inmediato a todos los presos políticos, garantice el pleno cumplimiento de las obligaciones de la Federación de Rusia como Estado invasor, de conformidad con el derecho internacional, así como cumpla las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Integridad territorial de Ucrania", "Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)", así como la Orden del Tribunal Internacional de Justicia del 19 de abril de 2017, sobre la aplicación de las medidas provisionales. En abril de 2019, el Mejlis del ****** tártaro de Crimea hizo un llamamiento a los parlamentos y gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reconocieran el genocidio del ****** tártaro de Crimea.