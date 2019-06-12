 За два роки в Україні побудували 6,8 тис. км доріг, - Гройсман

Про це повідомляє із засідання Кабміну кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми в 2017-2018 рр. побудували 6800 км доріг. Якщо проводити аналогію з термінами, то можу сказати, що за попередні 10 років було побудовано набагато менше", - зазначив прем'єр-міністр.
Гройсман зауважив, що раніше в країні не було "ні системи будівництва доріг, ні плану дій, ні стратегії, ні механізмів фінансування".
Керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак зазначив, що з урахуванням залишку фінансування з минулого року дорожній фонд має надходження в розмірі 5 млрд грн.
Новак розповів, що в 2019 році Укравтодор планує відремонтувати 305 об'єктів. За його словами, від початку року вже виконано понад 26% робіт.
Зе сказав, що нічого не будується. А він для багатьох авторитет.
нет, что построили отличные дороги к хатынкам и фазендам - верю!!!
По/ прежнему , из Одессы в Чоп нужно ехать через Киев. Е50 так и не сделали , сделали кусками В некоторых местах вообще позорное бездорожье.
Везде дороги лучше наших, что в Молдове, что в Беларуси, про прибалтов вообще молчу.
Посмотрели бы, как строят дороги китайцы. У нас же ,по- прежнему, очень много живой рабсилы.
Гройсман- свистун ещё тот. Все мы знаем, чья школа
получается что каждая собака трясется на ямах, иногда подыхает(перевернуться например легко), но зато на новой машине? Это даже не жлобство, а Климкин оптимист шо надо уже начинать ныть про вступление в ЕС, дабы лет за 15 взяли
хуже дорог в Украине еще поискать надо
https://ukravtodor.gov.ua/timeline/remont_dorih.html?filterdoc=Report
- Ні , не бачу.
- А вони є. Це я - грося , тобі кажу.
Выложите карту отремонтированных дорог, по областям и указанных участков, в интернете. А мы даем слово, что выложим снимки и видео качества отремонтированных или так называемых отремонтированных дорог, а возможно просто отмеченных дорог в ваших документах, как будто они отремонтированные. Ждем!!!!