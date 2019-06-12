 Жоден військовий не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно, - екскомандувач сухопутних сил США в Європі Ходжес

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" заявив колишній командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка людина, що має хоч якийсь військовий досвід або розвідувальну інформацію, не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно. Там є російські офіцери на всіх рівнях. І порушення домовленостей "сепаратистами" відбувається з дозволу та з відома російських офіцерів", - сказав Ходжес.

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Він додав, що, згідно з доповідями ОБСЄ, Україна дотримується режиму припинення вогню "набагато краще", а тому "має моральну перевагу над Росією". Водночас, Росія перешкоджає ОБСЄ у виконанні їхньої роботи, порушує правила прозорості, додав генерал у відставці.

"Звичайно, росіяни намагаються провокувати українців на порушення домовленостей і потім намагаються звинуватити українців у порушенні режиму припинення вогню. Тому я б запросив сюди стільки спостерігачів і журналістів, наскільки це можливо, щоб вони побачили і переконалися в цьому. Таким чином можна досягти прозорості, щоб показати, що насправді робить Україна і як вона поважає угоди про припинення вогню", - підсумував Ходжес.