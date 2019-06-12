 Навіть за сумного для України розвитку подій санкції щодо РФ у ПАРЄ можуть бути відновлені, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своїй статті для "Європейської правди".

"Стоячи над прірвою (де опинилася через бажання допомогти Росії та отримати свої гроші), Рада Європи все ще має можливість зробити крок назад", - переконаний Клімкін.

"Навіть ухваливши в нинішньому вигляд резолюцію про власну капітуляцію перед РФ, ПАРЄ все одно збереже можливість застосувати до російських депутатів деякі обмежувальні заходи", - стверджує міністр.

Зокрема, російських депутатів можуть позбавити права вносити проєкти резолюцій і рекомендацій, вносити письмові декларації, бути доповідачем, ініціювати термінові та поточні дебати тощо, представляти Асамблею в інших органах РЄ та на інших міжнародних заходах.

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"І якщо Рада Європи хоча б трохи дбає про репутацію, то по максимуму використає той санкційний інструментарій, який матиме. Одним словом, навіть за сумного для нас розвитку подій санкції щодо Росії в Асамблеї можуть бути відновлені", - впевнений Павло Клімкін .

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій. Цей крок може привести до повернення російської делегації в ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.