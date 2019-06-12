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 Навіть за сумного для України розвитку подій санкції щодо РФ у ПАРЄ можуть бути відновлені, - Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін впевнений, що обмеження проти російської делегації можна буде зберегти навіть у разі повернення росіян у ПАРЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своїй статті для "Європейської правди".

"Стоячи над прірвою (де опинилася через бажання допомогти Росії та отримати свої гроші), Рада Європи все ще має можливість зробити крок назад", - переконаний Клімкін.

"Навіть ухваливши в нинішньому вигляд резолюцію про власну капітуляцію перед РФ, ПАРЄ все одно збереже можливість застосувати до російських депутатів деякі обмежувальні заходи", - стверджує міністр.

Зокрема, російських депутатів можуть позбавити права вносити проєкти резолюцій і рекомендацій, вносити письмові декларації, бути доповідачем, ініціювати термінові та поточні дебати тощо, представляти Асамблею в інших органах РЄ та на інших міжнародних заходах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПАРЄ обговорила питання повернення делегації РФ з Лавровим

"І якщо Рада Європи хоча б трохи дбає про репутацію, то по максимуму використає той санкційний інструментарій, який матиме. Одним словом, навіть за сумного для нас розвитку подій санкції щодо Росії в Асамблеї можуть бути відновлені", - впевнений Павло Клімкін .

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій. Цей крок може привести до повернення російської делегації в ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131911
 
 
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Какая в жо "репутация"?!!
Зиц-Председателя ПАСЕ заботит только его тепленькая пенсия в совете директоров Газпрома.
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какая репутация у... мягко говоря... продажной женщины, идущей на поклон к маньяку?
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Порошенко как настоящий патриот и государственник просто обязан платить членские взносы в ПАСЕ за свой счет, чтобы рашу туда не принимали и даже об этом не говорили.
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есть 2 варианта. наехать, порешать и не платить, или скулить как шавка и платить. Петя порешал и не платил, посмотрим как поступит бобик. пока не платил, но скаучать уже начал.
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Що він меле? ПАРЄ повертає ерефію, щоб потім обмежити їх в правах? Так вони самі пішли з ПАРЄ через обмеження їх прав. Їх ніхто не виганяв. Казковий дебіл цей Чугункин.
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ты из ЗЕбилов? куда пошли? это тебя если пошлют, то ты пойдешь! а они просто не платят взносы, после того, как их лишили права голоса на заседаниях. где вас размножают?
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Покажіть документ де написано, що їх вигнали з ПАРЄ. І вчіться ввічливому поводженню, коли спілкуєтеся з незнайомцями, якщо ви не з тайожного союзу, звичайно.
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Сумний для України розвиток подій зараз відбувається в державі, а не в ПАРЄ.
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В гробу я бачив кацапську точку зору, я говорю про ту херню, якою занімається клоунська команда в державі. Ще пару таких висловлювань, типу "не стріляти в відповідь", "з чистого листа", "війна мішає бізнесу" - і в Європі скажуть; "Ідіть ви на х.й, як ви зебіли, то і **.ться з рашкою самі".
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Те, кто кричит о том, что у них война и выбирает главеркомандующим клоуна, показывают, что вся страна - цирк, фейковое государство и оно недостойно поддержки. Знайте 73% что вы перечеркнули колоссальные жертвы лучших сыновей Украины, павших в борьье за независимость от мордора,вы продали эту независимость за лапшу, которую вам навесили медиа одного из олигархов. Олигарх свалит, а вам еще жить в СССР.
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