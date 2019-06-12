 Нацбанк створив спецпідрозділ для захисту прав споживачів фінансових послуг, - Смолій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій на відкритті Форуму з фінансової інклюзії в Києві в середу.

"Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, який займатиметься цими питаннями", - заявив він.

Смолій зазначив, що в Нацбанку дуже сподівалися, що в Україні запрацює реальна система захисту, закріплена на законодавчому рівні, проте парламент вирішив інакше.

"Однак це не привід залишати людей наодинці з їхніми проблемами з банками і небанківськими фінустановами", - наголосив голова Нацбанку.

За його словами, насамперед це дасть можливість врегулювати систему розкриття інформації про фінансові продукти та послуги.

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Смолій також повідомив, що Нацбанк розробив стратегію фінансової грамотності.

"Національний банк взяв на себе лідерство і розробив бачення майбутньої стратегії фінансової грамотності... Наша мета - підготувати молодь жити в реальному світі, сповненому викликів і швидких змін", - сказав він.

Як повідомляється в прес-релізі НБУ на його сайті з посиланням на заступника голови НБУ Романа Борисенка, для посилення довіри та підвищення фінансової інклюзії НБУ встановлює нові стандарти захисту прав споживачів фінпослуг. "Ми починаємо впроваджувати нове регулювання. Три основні кроки для його реалізації: розробляємо нове регулювання взаємовідносин клієнт - провайдер фінпослуг; створюємо в НБУ окремий підрозділ, який займатиметься саме зверненнями громадян, а також запускаємо Call-center та єдиний центр прийому громадян, щоб вони могли оперативно отримувати відповіді на свої запитання", - сказав він.