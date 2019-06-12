 Змішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що змішана система виборів - велика біда українського парламенту.

"Велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала… Цю проблему можна було вирішити шляхом запровадження двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримане на референдумі 2000 року. Це один з можливих варіантів, який ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році", - заявив представник Зеленського у ВР.

При цьому Стефанчук зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом.

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"Будуть питання, які стосуються форми парламенту: одно- чи двопалатний. Але я не кажу зараз про конкретну концепцію, про те, що це все буде зроблено найближчим часом. Але якщо ми виходимо з того, що ми з важливих питань маємо обов'язково враховувати думку народу, то ми не можемо ігнорувати думку, яка вже колись була висловлена… Ми і не можемо ігнорувати те, який відсоток громадян тоді за це проголосував (введення двопалатного парламенту в 2000 році підтримали 82,9% виборців. - Ред.). Тому як політико-правове підґрунтя ми враховуватимемо і той референдум", - сказав він.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, які мають відбутися 21 липня 2019 року.