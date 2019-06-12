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Все про:ВР (4958) Стефанчук Руслан (24)

 Змішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що глава держави не відкидає запровадження двопалатного парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що змішана система виборів - велика біда українського парламенту.

"Велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала… Цю проблему можна було вирішити шляхом запровадження двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримане на референдумі 2000 року. Це один з можливих варіантів, який ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році", - заявив представник Зеленського у ВР.

При цьому Стефанчук зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, - Стефанчук про один з перших законів "Слуги народу"

"Будуть питання, які стосуються форми парламенту: одно- чи двопалатний. Але я не кажу зараз про конкретну концепцію, про те, що це все буде зроблено найближчим часом. Але якщо ми виходимо з того, що ми з важливих питань маємо обов'язково враховувати думку народу, то ми не можемо ігнорувати думку, яка вже колись була висловлена… Ми і не можемо ігнорувати те, який відсоток громадян тоді за це проголосував (введення двопалатного парламенту в 2000 році підтримали 82,9% виборців. - Ред.). Тому як політико-правове підґрунтя ми враховуватимемо і той референдум", - сказав він.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, які мають відбутися 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131906
 
 
 Топ коментарі
 
Какой двухпалатный парламент?
Палата с Наполеонами и палата с Элвисами?
Шо за бред?
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Красавчик

Одна палата №6 а вторая какая?



Как это сочетается с сокращение чиновников и т.д.


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Двопалатний парламент - це аби не скорочувати чисельність депутатів, як то обіцяв Зе... Тобто вони ніби і скоротять чисельність Ради, але введуть верхню палату і загальна кількість депутатів лишиться незмінною.

І да, двопалатний парламент зазвичай у ФЕДЕРАТИВНИХ державах типу США чи Московії...
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в новом здании ап?палата намба 6 и палата намба 15? а кто им сказал,шо это они принимают решения о составе и численности парламента?
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давайте еще одну орду дармоедов кормить, украинцы ж самая богатая страна в европе. сделали их разом, йес
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Зайве підтвердження тому що до влади прийшли не "сиішні клоуни" чи "зебіли"! Це розумні,хитрі й підступні вороги що будуть знищувати державу й тих хто буде їм заважати! Ставитися до них інакше буде фатальною помилкою!
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эффективность парламента увиличится в разы,точнее в 2 раза,сначала нижняя принимает,потом верхняя,а там уже лыжи в сарай,зима закончилась Змішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту - Цензор.НЕТ 741
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Обещали сократить количество депутатов, а теперь этих спиногрызов будет аж две палаты.
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Тварюки федерализацию, видимо, задумали. Иначе на хрена двухпалатный парламент
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уЗе строят какие-то космически-идиотские планы ? забылись ? отморозились ? накурились или нанюхались ?
Решение КС выбьет из вас спесь и объявит Напульона спесивым и невежественным нарушителем Конституции … есть закон а свои хотелки засуньте в … и мы заберём у Зе булаву, нельзя малограмотным клоунам доверять страну
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не прошло и пару месяцев,а новая ******** уже знает что мешает поднятию экономики,дармоедов оказывается мало,надо менять Конституцию
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С запоребрика пример берут, во всех смыслах.
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США тоже с запоребрика пример брали? Змішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту - Цензор.НЕТ 9750 Запоребрик не должен везде мерещиться, иначе начнется паранойя. Проблема Украины и многих украинцев в том, что они оценивают все или многие решения не по тому, что эти решения представляют, а по тому, кто их предлагает. Пока нет даже обозначения, что предлагается - сколько будет депутатов, какие у каждой палаты будут полномочия и т.д., а уже - все плохо Змішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту - Цензор.НЕТ 2626
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А ничего, что Конгресс США был создан с созданием самих США?
Проблем то у "коземанды"(С) никаких, все задачи уже решены, транш от МВФ получен, гос. долг выплачен, в стране громадный профицит после увелечения зарплат до 4000 денег в месяц, тарифы понижены и ПЕРЕСТАЛИ СТРЕЛЯТЬ.
Ведь так? Ведь правильно?
Только и осталось, что провести перепись населения и создать двухпалатную Раду.

Кстати, а в какую сумму обойдется это развлечение гос бюджету?
Тому самому гос.бюджету, из которого до конжа года нужно ззплатить 5 миллиардов денег процентов по кредитам?
Назовите сумму перехода на двухпалатную Раду, пожалуйста.
Цифру гоните.
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стефанчук ! ВЫ ПРОВЕДИТЕ ОПРОС -КТО ИЗ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЗНАЕТ,ЧТО ТАКОЕ ДВУХПАЛАТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ???? ЗДЕСЬ 72% НАСЕЛЕНИЯ НЕ СМОГЛИ УЛОВИТЬ ,ЧТО ИХ БУКВАЛЬНО КИНУЛ комик-прэзэдэнт, КОТОРЫЙ НЕ ОБЕЩАЛ СНИЗИТЬ ТАРИФЫ !!!!!
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Значит всё готовим под старшего брата???Рановато...
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Ну, можно и так сказать.
Не все же в "Квартале 95" обретаться, в ЛОРДЫ пора.
Правда, в Британии лордами становились за службу государеву, а теперь шуты в "лорды" пойдут.
Лорд-канцлером нужно Владимира Александровича назначить, как четырежды откосившего от армии.
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Непременно назову, после того, как Вы мне предоставите цифру, в которую обойдется гос. бюджету создание двухпалатной Рады.
Вы мне цифру (и источники исформации), а я Вам - има.
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- Куме, а ви чули, що Коломойський у 14-му сепарів купляв по 10000 ? - Тю, а нашо вони йому? - Збирав партію "Слуга народу" !
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"Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - заявил представитель Зеленского в ВР." Источник: https://censor.net.ua/n3131906

Ешкин кот, не останавливайтес- на достигнутом.
В каменный век "загляните", может, ЗЕбилы и там чтоьто высказывали.
Остальные то проблемы все решены, однова живете, "слуги народа"(С)
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Ага, повеселил. Ниче, что за 20 лет, мнение могло измениться?
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Две палаты кроме того , что совершеннейшая глупость , ввиду отсутсвия в Украине (кон)федеративного мышления . Украина по всем канонам политологии мононациональная держава , бо более 80% населения составляют этнические украинцы . Двуязычие это совсем иное и может лишь отражать (как в Индии) постколониальные симптомы . Явление временное и ситуативное , бо не было в Украине пока державников , которые могли бы провести в обозримые сроки нормальную лагидну украинизацию и деколонизацию .

Но нужно не забывать , что это ещё и программа минимум у ***** и ********** .
Предлагая двухпалатность ЗЕкоманда не подумала, что ещё пару таких трюков , то ОПовских избирателей оне не переманят , а вот центральную Украину и уж тем паче правобережную они потеряют .

Выборная система должна быть в первую очередь настолько простой , насколько будет понятной всем . А открытые списки в подсчёте сложны , принцип формирование второй палаты вообще загадочный . Тут итак народ жалуется на убогие темпы принятия законов . Со второй палатой будет ещё в 2 раза медленнее .
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А время то идет а на благо страны ничего не сделано, и похоже не предвидится каких либо изменений, топчутся на одном месте
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Как вы зае...ли со своим "учитывать мнение народа". Как вы собираетесь учитывать мнение 40 миллионов, зебилы? Тем более такого туповатого быдла, которое голосует за пустоту?
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А межпланетный космический шахматный турнир будет?
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клоуну не сказали, що в нас парламенсько-президенська республіка і він усього навсього голова виконавчої влади?
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это в США или Франции глава исполнительной власти это президент. В Украине глава исполнительной власти это премьер министр.
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да да побольше палат для новых свынарчуков
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открытые или закрытые уже забыл? не нравится только мажоритарка? Теперь уводит в сторону двумя палатами в психушке
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Да только двухпалатный! Ато не весь квартал помещается в парламенте, а еще друзья, родычи, любовницы... Можно и трехпарламентный! Не останавливатесь чуваки!
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И эти челы рассчитывают на единоличное "большинство" в будущем парламенте?!
Каждое выступление Стефанчука, Зеленского, Мендель, Богдана, Разумкова - это МИНУС 2% голосов в "КАРМУ" Слуги народа....
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У нас государство захваченное олигархами. Они контролируют СМИ, у них карманные фракции в парламенте, у них свои люди в правительстве у них прикормленные судьи и прокуроры. И пока это продолжается вопросы типа мажоритарка или партийка не имеют смысла. Это навязывание дискуссии которая только забирает время и энергию. Единственно что важно это уничтожение олигархата. Без этого Украина обречена на десятилетия нестабильности и нищеты. Без этого нет будущего в Украине ни у кого, кто не связан с кодлом компрадоров.
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Та жду, жду, ну коли вже буде 4000$ зарплати в учителя!
А зелебенські, як не про дві палати, то про відміну мовного закону, то про Бухалова!
Зарплату давайте як в Штатах, коли буде, вже скоро місяць, як ви при владі!!!
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Верніть Зе на землю, нікуя він ввести не може. Це зміни до Конституції і це може зробити лише 300 нардепів!
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Щоб всі зрозуміли меседж бені: "я, кому должен - всем прощаю"
Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук вважає, що в Україні потрібно провести нульове декларування бізнесу
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Що стосується економічного потенціалу країни - у нас є нульове декларування чиновників, тепер треба провести нульове декларування бізнесу. Нам треба ввести нульову податкову декларацію...", - пояснив Стефанчук.
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это свиное рыло намекает на федерализацию...или зачем тогда вторая палата???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗмішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту
 
 
 
 
 
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