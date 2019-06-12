 Змішана система виборів - велика біда ВР, - у Зеленського не відкидають введення двопалатного парламенту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Стефанчук зазначив, що змішана система виборів - велика біда українського парламенту.
"Велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала… Цю проблему можна було вирішити шляхом запровадження двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримане на референдумі 2000 року. Це один з можливих варіантів, який ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році", - заявив представник Зеленського у ВР.
При цьому Стефанчук зазначив, що переформатування парламенту не відбудеться найближчим часом.
"Будуть питання, які стосуються форми парламенту: одно- чи двопалатний. Але я не кажу зараз про конкретну концепцію, про те, що це все буде зроблено найближчим часом. Але якщо ми виходимо з того, що ми з важливих питань маємо обов'язково враховувати думку народу, то ми не можемо ігнорувати думку, яка вже колись була висловлена… Ми і не можемо ігнорувати те, який відсоток громадян тоді за це проголосував (введення двопалатного парламенту в 2000 році підтримали 82,9% виборців. - Ред.). Тому як політико-правове підґрунтя ми враховуватимемо і той референдум", - сказав він.
Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, які мають відбутися 21 липня 2019 року.
Решение КС выбьет из вас спесь и объявит Напульона спесивым и невежественным нарушителем Конституции … есть закон а свои хотелки засуньте в … и мы заберём у Зе булаву, нельзя малограмотным клоунам доверять страну
Проблем то у "коземанды"(С) никаких, все задачи уже решены, транш от МВФ получен, гос. долг выплачен, в стране громадный профицит после увелечения зарплат до 4000 денег в месяц, тарифы понижены и ПЕРЕСТАЛИ СТРЕЛЯТЬ.
Ведь так? Ведь правильно?
Только и осталось, что провести перепись населения и создать двухпалатную Раду.
Кстати, а в какую сумму обойдется это развлечение гос бюджету?
Тому самому гос.бюджету, из которого до конжа года нужно ззплатить 5 миллиардов денег процентов по кредитам?
Назовите сумму перехода на двухпалатную Раду, пожалуйста.
Цифру гоните.
- В палатах!
Не все же в "Квартале 95" обретаться, в ЛОРДЫ пора.
Правда, в Британии лордами становились за службу государеву, а теперь шуты в "лорды" пойдут.
Лорд-канцлером нужно Владимира Александровича назначить, как четырежды откосившего от армии.
Вы мне цифру (и источники исформации), а я Вам - има.
Ешкин кот, не останавливайтес- на достигнутом.
В каменный век "загляните", может, ЗЕбилы и там чтоьто высказывали.
Остальные то проблемы все решены, однова живете, "слуги народа"(С)
Но нужно не забывать , что это ещё и программа минимум у ***** и ********** .
Предлагая двухпалатность ЗЕкоманда не подумала, что ещё пару таких трюков , то ОПовских избирателей оне не переманят , а вот центральную Украину и уж тем паче правобережную они потеряют .
Выборная система должна быть в первую очередь настолько простой , насколько будет понятной всем . А открытые списки в подсчёте сложны , принцип формирование второй палаты вообще загадочный . Тут итак народ жалуется на убогие темпы принятия законов . Со второй палатой будет ещё в 2 раза медленнее .
Каждое выступление Стефанчука, Зеленского, Мендель, Богдана, Разумкова - это МИНУС 2% голосов в "КАРМУ" Слуги народа....
А зелебенські, як не про дві палати, то про відміну мовного закону, то про Бухалова!
Зарплату давайте як в Штатах, коли буде, вже скоро місяць, як ви при владі!!!
Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук вважає, що в Україні потрібно провести нульове декларування бізнесу
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Що стосується економічного потенціалу країни - у нас є нульове декларування чиновників, тепер треба провести нульове декларування бізнесу. Нам треба ввести нульову податкову декларацію...", - пояснив Стефанчук.