 Підтримка українського народу та осуд агресора мають залишатися нашою стратегічною позицією, - Грібаускайте виступила в Сеймі Литви з останнім посланням на посаді президента

"Здатність діяти відповідально, відкрита і пряма позиція, а не потурання робить нас помітними на геополітичному просторі. Заснована на цінностях і довірі, а не на страху або покірності зовнішня політика дозволила Литві здобути повагу. Міжнародний порядок змінюється і нам слід зберегти ціннісний стрижень. Це завжди приносить більш високу віддачу, ніж спроби догодити кому-небудь. Світ уже знає - вертіти Литвою не вдасться, але Литві можна довіряти. Проте, як би не змінювався світ, з якими б небезпеками не стикалася Свобода, тільки лише наше власне політичне самовизначення покаже ступінь нашої готовності захищатися і відстоювати фундаментальні цінності", - заявила Грібаускайте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на delfi.lt.

"Незрілі політичні рішення і заяви про співпрацю з ворожими державами можуть стати наповзними загрозами, які зроблять нас заручниками, коли доведеться вибирати між поганим і дуже небезпечним. Нові виклики у сфері безпеки, світового порядку, прав людини, торгівлі та зміни клімату вимагають перегляду діяльності міжнародних організацій. І в цьому питанні Литва - буде не пасивним спостерігачем, а одним з ініціаторів змін. Ми повинні і надалі залишатися Колоколом свободи в міжнародній політиці. Тому безумовна підтримка українського народу і таке ж беззастережне засудження агресора – чи то Крим, Керченська протока, чи застосування хімічної зброї в Сполученому Королівстві – мають залишатися нашою стратегічною позицією", - додала президент Литви.

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"З Європейською комісією вже підписано політичну угоду про синхронізацію електромереж Балтійських країн з мережами Західної Європи, а в цьому місяці в Брюсселі, коли я буду на засіданні Європейської ради, ми підпишемо більш детальну угоду. Тому не треба озиратися назад, на Схід, ми прекрасно знаємо, що в кільці БРЕЛЛ по московських диспетчерських дротах тече не тільки електрика, а й політичний вплив", - - зазначила Грібаускайте.