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Все про:Литва (435) Росія (17442) Грібаускайте (102)

 Підтримка українського народу та осуд агресора мають залишатися нашою стратегічною позицією, - Грібаускайте виступила в Сеймі Литви з останнім посланням на посаді президента

Завершуючи роботу на посаді президента Литви, Даля Грібаускайте у вівторок, 11 червня, в Сеймі виступила з останньою річною доповіддю.

"Здатність діяти відповідально, відкрита і пряма позиція, а не потурання робить нас помітними на геополітичному просторі. Заснована на цінностях і довірі, а не на страху або покірності зовнішня політика дозволила Литві здобути повагу. Міжнародний порядок змінюється і нам слід зберегти ціннісний стрижень. Це завжди приносить більш високу віддачу, ніж спроби догодити кому-небудь. Світ уже знає - вертіти Литвою не вдасться, але Литві можна довіряти. Проте, як би не змінювався світ, з якими б небезпеками не стикалася Свобода, тільки лише наше власне політичне самовизначення покаже ступінь нашої готовності захищатися і відстоювати фундаментальні цінності", - заявила Грібаускайте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на delfi.lt.

"Незрілі політичні рішення і заяви про співпрацю з ворожими державами можуть стати наповзними загрозами, які зроблять нас заручниками, коли доведеться вибирати між поганим і дуже небезпечним. Нові виклики у сфері безпеки, світового порядку, прав людини, торгівлі та зміни клімату вимагають перегляду діяльності міжнародних організацій. І в цьому питанні Литва - буде не пасивним спостерігачем, а одним з ініціаторів змін. Ми повинні і надалі залишатися Колоколом свободи в міжнародній політиці. Тому безумовна підтримка українського народу і таке ж беззастережне засудження агресора – чи то Крим, Керченська протока, чи застосування хімічної зброї в Сполученому Королівстві – мають залишатися нашою стратегічною позицією", - додала президент Литви.

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"З Європейською комісією вже підписано політичну угоду про синхронізацію електромереж Балтійських країн з мережами Західної Європи, а в цьому місяці в Брюсселі, коли я буду на засіданні Європейської ради, ми підпишемо більш детальну угоду. Тому не треба озиратися назад, на Схід, ми прекрасно знаємо, що в кільці БРЕЛЛ по московських диспетчерських дротах тече не тільки електрика, а й політичний вплив", - - зазначила Грібаускайте.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131905
 
   
 Топ коментарі
 
Вот каким должен быть Президент Украины, но не судьба...
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СПАСИБО !
щиро дякуємо панні Даля!
саме Ви - найчарівнійший, найнадійнійший і найстійкіший друг України!
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Даля - РЕСПЕКТ тобі і литовському народу !
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Вот каким должен быть Президент Украины, но не судьба...
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Но мы работаем над этим, вот хряка мародера уже сняли, теперь надо дать возможность работать новому президенту.
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ФСБ-шника керувати зовнішньою розвідкою вже поставив. Що там наступне у нового преЗЕдента?
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Герус попросил Бойко газовый контракт с рашей заключить. Прям по Фрейду...."Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным.Источник: https://censor.net.ua/n3131905...
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Это говно осталось от хряка-мародера. Много еще его придется разгребать.
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Это? ...Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус...
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И это правильно. Если хрякотроли обсырают решения ЗЕ, то это означает, что он все делает правильно. Истинного агента ФСБ хрякотроли не тронули бы.
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Сємочко був справжній цинічний бандерівець
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Чудовий аргумент зебілів - Якщо порох пригрів ворога України, то і Зеленський буде пригрівати ворогів України.
Тобто, все залишимо як є! Мегакардинальні зміни!
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Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний о понижении тарифов для населения. Об этом он заявил эфире программы Вот оно как. "Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Источник: https://informator.news/zelenskyy-shutyl-o-taryfakh-no-ne-obeshchal-ykh-snyzyt-predstavytel-prezydenta-herus/
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Пи здеть - не мешки ворочать - дай проф на заявление ЗЕ.
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Понаблюдай за кирпичевым, яркий случай.
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Я так и загоржусь. Лахта кинула все силы на нейтральзацию Кирпичева. Гы.
Ну нельзя отбелить хряка-мародера. Ое столько насрал, что вы вместе с ним в этом говне. А по поводу ЗЕ - запомни!!! Я никогда не был за ЗЕ, я всегда против хряка-мародера, а это разные вещи. Я последнее время голосую за Гриценко. Это не тебе тролятина, это всем нормальным я написал.
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А что там с мониторами и гантелями из АП, нашли?
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Ми давно знаємо класифікацію зебілів. 5 основних груп і кілька недообстежених. Ти підпалив хату щоби позбутися плюскв (вони же блощиці). Танцюй!
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Дык, так эти исследования явно проводили на рабокацапах. Попробуй скажи ему что путин ху йло и сразу в морду получишь. А ведь оно реально ху йло. )))
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У вас бригадный подряд? Один срет, а другой за ним комменты подчищает? Гы. Троли настолько примитивные, что они легко вычисляются.
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Гы, абсолютно верно - три точки, это все, что вы продажные твари из себя представляете.
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Точно ежи умнее хрякотролей. Ты тупое - дай мне заявление самого ЗЕ. До тебя дошло, что от тебя хотят?
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Ти лох чи троль? У статті, яку я навів говорив Герус від імені Зеленського. Так, що бийся головою об стіну.
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Он до сих пор не вребился, что за ЗЕ выступает Богдан, Разумков, Герус и Мандель...
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Ну да, я так и не понял причем здесь заявление Грибаускайте к Герусу? А, ну это тактика тролей отвлечь внимание от невыгодной им темы. И эти люди запрещают мне в носу колупаться. Гы.
Да, но вы же говорите, что ЗЕ обещает, но не выполняет? Так а где он обещал, что понизит тарифы? Нигде? Ну так и не пи здите.
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Ты обещал на мне женится. Мало ли чего я на тебе обещал. Стандартная зоновская двуходовочка для разводки лошар. Кидок, стати, по понятиям не предьявляется. Просто у соевых есть моральное право злорадствовать. А зебилам, в следующий раз, нуно прикрывать задницу тазиком, когда нагибаются за мылом.
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6. Михаил Федоров - главный айтишник Зеленского, который организовывал работу соцсетей в штабе победившего кандидата. По некоторым данным, именно он командует "армией ботов" Зеленского
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А про ... некоторые данные... можно поподробнее? Что нету? Так вот и не пи зди.
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Неприємно тобі? Скільки тобі платять?
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Не забывайте, что Даля во многих смыслах уникальная женщина Они все на пальцах одной руки считаны. в истории человечества. Ну и сравнивать её с нашим зейлом, могут лишь недоумки.
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Грібаускайте вручила Порошенку вищу Державну нагороду Литви .
Новини » Політика 07.12.2018 - 13:52

Президент Литви Даля Грібаускайте вручила президенту України Петру Порошенку вищу Державну нагороду Литви - орден Вітовта Великого. РБК-Україна».
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Запросити пані Далю на президенство..Але клюб 95 буде проти
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СПАСИБО !
щиро дякуємо панні Даля!
саме Ви - найчарівнійший, найнадійнійший і найстійкіший друг України!
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Даля - РЕСПЕКТ тобі і литовському народу !
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На смену Дале пришёл полуватник, рашист. Увы!
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Kakoj on poluvatnik?S rosijej on nexocet imet del poka vam krym nevernut.Tut nedolzno nicego izmenitsia sto kasajetsia vnesnej politiki
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Нет, Науседа не рашист и не полуватник. Просто он на выборах старался собрать как можна больше голосов. Он придерживался такой тактики как быть не слишком левым, не слишком правым, не слишком сладким, не слишком солёным, бесцветным, безвкусным, пресным, нейтральным. Кот Леопольд. На самом деле он либерал.
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Дякую Даля за допомогу ! Протягом кількох століть литовці були нашими братами, ми жили в одній країні. Грибаускайте у важкі для України часи довела нашу дружбу.
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Пани Даля продолжает в нас верить! Конечно, спасибо ей за дружбу, но Украины скоро не будет. Как показали последние выборы, то большей части украинцев Ненька не очень-то и нужна.
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Даля - взірець справжнього Президента . Дякуємо !
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПідтримка українського народу та осуд агресора мають залишатися нашою стратегічною позицією, - Грібаускайте виступила в Сеймі Литви з останнім посланням на посаді президента
 
 
 
 
 
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