 Глава одеської філії АМПУ Ткачук причетний до корупції з держбуксирами в порту, - Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delo.ua, про це заявив народний депутат України Сергій Лещенко в ефірі "24 каналу" в програмі "Чесна політика із Сергієм Лещенком".

"Одеський порт потопає в корупції. З моменту появи "вінницьких смотрящих" тут знижується вантажообіг, доходи і прибутки. Але при цьому зростають зарплати у керівництва", - сказав Лещенко.

Він наголосив, що в корупційній схемі із держбуксирами замішаний особисто глава Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук, ексдепутат Вінницької міськради. Нардеп зауважив, що призначення Ткачука на керівні посади Одеського порту стало можливим завдяки "високому покровителю" - прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Головний потік грошей в Одеському порту - це буксири. Три роки тому сам Ткачук заявляв, що цей флот забезпечує 90% прибутку держпідприємства і дає $15 млн на рік. Але все просто: якщо на держпідприємстві є гроші, отже, їх треба роздерибанити", - заявив депутат.

Лещенко нагадав, що в одеський порт зайшла невідома приватна компанія "Екофлот", яка почала надавати буксирні послуги за допомогою портофлоту, орендованого в Одеського порту за істотно заниженими ставками.

"Ставка погодинної оренди становила для компанії не більше $400, тоді як ринкова вартість - удвічі більше. Для проведення одного судна потрібно в середньому три години і два буксири. Таким чином, одна буксирна операція цієї маловідомої компанії, "Екофлот", коштувала мізерні $2,4 тис., тоді як судновласники платили за таку операцію щонайменше $10 тис. На рівному місці збиток державі тільки на одній буксирній проводці - $7,5 тис.", - аргументував депутат.

Нардеп повідомив, що зараз фірму "Екофлот" замінила інша маловідома приватна структура - "Прайм Едженсі", один із співзасновників якої - племінник Ігоря Ткачука. Він нагадав, що схема з буксирами в Одеському порту не так давно спровокувала міжнародний скандал: турецьке судно шість годин протримали біля входу в порт, поки судновласник не погодився на співпрацю з "правильною" буксирною фірмою.

"Злі язики кажуть, що партнером вінницького смотрящого в портах є Андрій Маріс. Він - громадянин Росії, за інформацією медіа, йому заборонений в'їзд в Україну, але він доволі успішно працює в Одесі", - сказав Лещенко.

Нардеп також закликав "зупинити це безсоромне збагачення", що можливо тільки шляхом перезавантаження влади тепер уже на парламентських виборах, адже Верховна Рада формує уряд, а потім і призначає міністрів, "до кримінальної компетенції яких належать "смотрящі".

Як раніше повідомлялося, прокуратура Одеської області навесні 2018 року відкрила кримінальне провадження щодо керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот". Однак офіційних заяв про результати розслідування відтоді не було.

11 лютого нинішнього року під офісом АМПУ в Одесі відбувся мітинг працівників ОМТП і громадських активістів, які протестували проти "буксирної мафії" та компаній Марісова.

У березні цього року Служба безпеки України провела обшуки в одеських офісах компаній, пов'язаних з Андрієм Марісовим. Обшуки санкціонував Шевченківський районний суд Києва своїм рішенням від 23 січня 2019 року за звинуваченням у фінансуванні тероризму та посяганні на територіальну цілісність України.