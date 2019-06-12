 Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Омелян зазначив, що райсуд у принципі не може виносити такі рішення, а позивачку треба було б "перевірити".
"Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду. Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має понад 30 адмінправопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення і хто їй у цьому допомагав. Ми, до речі, це з’ясували за тиждень", - зазначає міністр.
"Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - запевнив Омелян.
Як відомо, Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українського авіаперевізника SkyUp через позов незадоволеної пасажирки. Відповідне рішення суд виніс 25 травня. Через тиждень, 4 червня, компанія дізналася про це рішення і подала апеляцію.
"Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволені послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії", - зазначають у SkyUp.
Какой-то недореформированный суд выходит за пределы своей компетенции и принимает абсурдное решение на основе не менее абсурдного иска. Решение выгодно только коломойскому с его МАУ. Виноваты папередники, а не суд и явный заказчик такого решения, который вовсю пользуется незавершенностью судебной реформы и правовой бардак в стране, устроенный **********.
Правильно, зелебобик?
Нечего быдлу летать в самолетах. Там место для депутатов, министров и членов Зе Команды. Самолет - вещь статусная. Это вам еще повезло, что у Игря Влерьича нет автомобильного завода.
А реформувати окремо судову систему у нашій давно і дуже хворій на корупцію країні дуже важко. Навіть не знаю - як? Може антикоруаційний суд допоможе і реальні, а не на понтах "посадки"?
А конкретно данное решение, принято в интересах авиакомпании МАУ, то есть в интересах Каломойского..
В SkyUp прокомментировали решение суда о приостановке лицензии авиакомпании
Перед выборами предупреждали что так и случится......
Теперь их реформирует новый обладатель булавы.
Он, кстати, это обещал или только шутил об этом?
Это же ясно....
За большие деньги можно купить и английскую королеву наверное...
Пэтя уже ушел..., и где реакция этого Зю и его команды, на вообщем то не рядовое событие?
Еще раз специально для вас - Петя ушел, сейчас презик Зю...
1. Позов до СкайАп подає громадянин, який не користувався послугами компанії;
який ніби купив квиток на чартер до ШЕШ, на який не продають квитки;
2. Ухрюпінський суд. В розпал сезону.
Скоро прийдуть за іншими.
А как насчет запрета суда?
"Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба."
" по собственным данным, пассажирка, которая подала иск, не пользовалась услугами авиакомпании и физически не могла приобрести билет на рейс Киев-Шарм-эль-Шейх, как указывает в иске, так как такие рейсы являются чартерными и билеты на них не продаются.
Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба.
Источник: https://censor.net.ua/n3131903
"Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал.
Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.
Источник: https://censor.net.ua/n3131903
на сайте компании многое пишут, но не все правда.
Ничо што самолёт не самокат и в тырнетах легко история использования каждого конкретного гуглицца (кацапы могут яндексом)?
Что до задержках - не летайте чартерами, вон жеж МАУ есть
Зебилы могут быть довольны, впрочем. Люмпены в Турции-Египты не летают.
А когда отменят, тогда надо будет судью через ВСП прогнать на предмет соответствия должности.