 Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Омелян зазначив, що райсуд у принципі не може виносити такі рішення, а позивачку треба було б "перевірити".

"Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду. Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має понад 30 адмінправопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення і хто їй у цьому допомагав. Ми, до речі, це з’ясували за тиждень", - зазначає міністр.

"Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - запевнив Омелян.

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Як відомо, Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українського авіаперевізника SkyUp через позов незадоволеної пасажирки. Відповідне рішення суд виніс 25 травня. Через тиждень, 4 червня, компанія дізналася про це рішення і подала апеляцію.

"Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволені послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії", - зазначають у SkyUp.

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