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Все про:суд (5189) Омелян (527) SkyUp (5)

 Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що рішення Баришівського районного суду Київської області про призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines є незаконним.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Омелян зазначив, що райсуд у принципі не може виносити такі рішення, а позивачку треба було б "перевірити".

"Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду. Якби у нас було СБУ чи НАБУ, то вони би вмить з’ясували, як може позивач, яка має понад 30 адмінправопорушень, значна частина яких пов’язана з алкоголем, отримати таке рішення і хто їй у цьому допомагав. Ми, до речі, це з’ясували за тиждень", - зазначає міністр.

"Поки я Міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - запевнив Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український лоукостер SkyUp запустив прямий рейс з Одеси в Кутаїсі

Як відомо, Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українського авіаперевізника SkyUp через позов незадоволеної пасажирки. Відповідне рішення суд виніс 25 травня. Через тиждень, 4 червня, компанія дізналася про це рішення і подала апеляцію.

"Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволені послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії", - зазначають у SkyUp.

Також читайте: Український лоукостер SkyUp запустив рейси в Іспанію й Італію

Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131903
 
   
 Топ коментарі
 
Мдаа, незабаром знову залишиться одна мау, зі своїми шаленими тарифами. Онвамнічегонедолжен.
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"Класична рейдерська схема витискування конкурента з ринку:

1. Позов до СкайАп подає громадянин, який не користувався послугами компанії;
який ніби купив квиток на чартер до ШЕШ, на який не продають квитки;

2. Ухрюпінський суд. В розпал сезону.

Скоро прийдуть за іншими.
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Ну что, зелебобики, скоро останется одна МАУ... Готовьтесь платить Бене в 100 раз больше... Ми зробили їх разом! Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 7962
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Да нет, это последствия "судебной реформы" хряка мародера. Столько говна за ним надо еще разгрести, ужас.
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Да нет, это расчистка пространства для коломойских МАУ.
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парашенко судебную реформу не проводил, ...
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А при чем тут Порох? Прогисходит все это уже при сцаре - зебиле.
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Cмешно, барыжниевский суд, хоть бы название сменили перед тем как опозорится на фсю ивановскую
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А на факты посмотреть - не?
Какой-то недореформированный суд выходит за пределы своей компетенции и принимает абсурдное решение на основе не менее абсурдного иска. Решение выгодно только коломойскому с его МАУ. Виноваты папередники, а не суд и явный заказчик такого решения, который вовсю пользуется незавершенностью судебной реформы и правовой бардак в стране, устроенный **********.
Правильно, зелебобик?
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Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати - Цензор.НЕТ 743Креативна Сотня‏ @kreatyvna100 10 мин.10 минут назад
Нечего быдлу летать в самолетах. Там место для депутатов, министров и членов Зе Команды. Самолет - вещь статусная. Это вам еще повезло, что у Игря Влерьича нет автомобильного завода.
Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати - Цензор.НЕТ 1842
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каломойша. нагло борзеет ,отбивает бабло вложенное в выборы🤡🐒
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Мдаа, незабаром знову залишиться одна мау, зі своїми шаленими тарифами. Онвамнічегонедолжен.
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Цікава судова реформа вийшла у Порося))
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Англієць,зараз у судах лише ті,кого призначав Поросєнко,який зробив реформу,то хто винен,Зеленський?
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Зараз в судах і ті, кого призначив Поросєнко, і ті, кого призначив Яник, і навіть Ющ із Кучмою. У нас деяких суддів мають право назначати ПОЖИТТЄВО...
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При порохе начали заходить лоукосты, и никакие суды их не трогали. Сейчас, действуя в интересах хозяина преЗЕдента их выжимают. Какой порох? В штаны вам порох еще не насрал? 5 лет будете все на пороха валить?
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Полагаешь, надо было их просто расстрелять ?
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А взагалі за такі ухвали треба суддю за яйця підвішувати...
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У нас сейчас Петька, как в орде в свое время Обама Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати - Цензор.НЕТ 8187
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Ага, тільки чудернацьки рішення поперли після повернення Бєні. І за якимось збігом обставин - УСІ на його користь.
А реформувати окремо судову систему у нашій давно і дуже хворій на корупцію країні дуже важко. Навіть не знаю - як? Може антикоруаційний суд допоможе і реальні, а не на понтах "посадки"?
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что б все понимали, такие беспредельные решения районных судов, это фишечка Андрея Богдана и юр фирмы "Пукшин и Партнеры"..
А конкретно данное решение, принято в интересах авиакомпании МАУ, то есть в интересах Каломойского..
В SkyUp прокомментировали решение суда о приостановке лицензии авиакомпании
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O, Беня уже подкинул судейским очередной транш. Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 4559
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Беня возвращает свою монополию...
Перед выборами предупреждали что так и случится......
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Причем тут Беня? Суды то Петя Бляхэр реформировал. О чем нам 5 лет каждый день хвастался о прекрасно проделанной судовой рехворме.
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Суды низшей инстанции еще не реформировались.
Теперь их реформирует новый обладатель булавы.
Он, кстати, это обещал или только шутил об этом?
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Alex Surov 3d90a6e3 - Беня (у которого его личный презик Зю) купил суд....

Это же ясно....
За большие деньги можно купить и английскую королеву наверное...
Пэтя уже ушел..., и где реакция этого Зю и его команды, на вообщем то не рядовое событие?
Еще раз специально для вас - Петя ушел, сейчас презик Зю... Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 7049
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У вас зебилов что, методички одинаковые?
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"Класична рейдерська схема витискування конкурента з ринку:

1. Позов до СкайАп подає громадянин, який не користувався послугами компанії;
який ніби купив квиток на чартер до ШЕШ, на який не продають квитки;

2. Ухрюпінський суд. В розпал сезону.

Скоро прийдуть за іншими.
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Чартеры продают билеты, сам иногда покупаю.
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Ну не знаю... Можете написать об этом на сайте компании.
А как насчет запрета суда?
"Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба."



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На чартер ті можешь купить билет как? За какое то очень короткое время до вілета, если перевозчик и заказчик решили, что есть свободніе места и их можно продать? Так же ш?
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Даже не так. Знающие люди сказали, что авиакомпания вообще не продает билеті на туристические чартері. Его можно купить только у туроператора, которій заказал чартер. Но тогда єта алкоголичка должна судиться не с авиакомпанией, а с туроператором.
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Судьи очень быстро понимают куда ветер дует. Коломойскому тоже надо выборы отбить. Ну вы это... не обижайтесь если чо...
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В SkyUp сообщают:

" по собственным данным, пассажирка, которая подала иск, не пользовалась услугами авиакомпании и физически не могла приобрести билет на рейс Киев-Шарм-эль-Шейх, как указывает в иске, так как такие рейсы являются чартерными и билеты на них не продаются.
Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3131903
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Интересна персона, подавшая иск. Алкоголичка?

"Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал.
Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3131903
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У нас судьи выше богов. Они делают что хотят и им за ето ничего не бывает. Какие вы нах. хотите инвестиции еще в Украину. Ету страну третьего мира инвесторы обходят десятой дорогой. Все что у нас называют иностранными инвестициями ето наши же украинские деньги украденные у нас и прокрученные Ворами-олигофренами через офшорные компании.
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А я как пользователь этой компании за суд, так как из двух раз пользования услугой этой авиакомпании совместно с туроператором Join-up, два раза попадал на задержки рейса то на 5часов, то на 19часов и по словам этого авиаперевозчика по техническим проблемам с их самолетом, хотя компании и неболе 2-х лет, но самолеты у них 20 и более лет.
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не правда, самолеты у них 5 - 8 лет, один есть 13 лет.
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а вы когда полетите в их самолете, спросите у бортпроводницы какого года самолет...
на сайте компании многое пишут, но не все правда.
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Ну канешна, стюрдессы - самое надёжное справочное бюро
Ничо што самолёт не самокат и в тырнетах легко история использования каждого конкретного гуглицца (кацапы могут яндексом)?
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Бортпровідниця може не знати якого року літак, а реєстрі бортів все є... Такшо тут ти, як то кажуть, повз касу.
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Вот здесь https://*****.aero/ru/board подробно какой рейс и возраст самолета
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Пестеть не мешки ворочать, правдажеж? Самый старый у них 2003 года что кагбе и не очень много.
Что до задержках - не летайте чартерами, вон жеж МАУ есть
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Почитай ответ кампании. У них один самолет 2004 года и 6 самолетов 2013 года. Так что не трынди.
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Также было - за 3 дня до вылета перенесли время вылета с 19:00 - на 6:00 этого же дня, то есть украли целый день отдыха.
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Літайте МАУ... І пора вже запамятати: чартер це не регулярка. Хочете без затримок-літайте регуляркою з пересадками, тому що до більшості з відомих курортів з України здійснюються виключно чартерні рейси. Проведете в дорозі замість 2-3 годин годин 15-20.
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Очень удивляет такая неуменость к компрометирующим действиям и жадность дорвавшихся до власти. Еще же парламентские не прошли, чувствую после них вообще с катушек сорвуться.
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Ну что, зелебобики, скоро останется одна МАУ... Готовьтесь платить Бене в 100 раз больше... Ми зробили їх разом! Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 7962
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Две недели назад летел самолетом этой авиакомпании. Нормально все, питания на борту нет, но бесплатные безалкогольные напитки и платные алкогольные на борту есть.
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зеМАУ долго не выбирало из 95% продажно-имбицильных украинских судей, тут достаточно ткнуть в первого попавшегося. ))
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У Скай ап наймолодший за віком авіапарк з усіх вітчизняних авіакомпаній, і всі ці суди виключно намагання зєлєбєнів прибрати конкурента. Тим паче що конкурент український. З іноземними лоукостерами номери з українськими районними судами не проходять...
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В разгар сезона, принимать такие решения... Сейчас только из Киева ежедневно больше 40 чартеров на курорты. Тысячи людей заранее купили туры, планировали отпуск, но Бене на них накласть.
Зебилы могут быть довольны, впрочем. Люмпены в Турции-Египты не летают.
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Суды Украины-это тупиковая ветка развития страны.От них больше вреда,чем пользы. Райсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати - Цензор.НЕТ 3569
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Бенино Бабло побеждает судей и Их Зло?? Куда катимся- в Израиль?
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Кто платит.тот и заказывает .как сказал шут гороховый ,со всех сторон и в любом количестве....
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Цікаво, при чому тут президент Коломійський? ))))
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Не думал, что (как адвокат) когда-нибудь скажу такое, но иногда решения судов надо просто игнорировать. Понятно, что апеллировать, чтобы отменили - ибо формальности надо соблюдать. А до тех пор просто коллективно всем забить на эту фигню. В этой стране по ст. 382 УК Украины (невыполнение судебных решений) редко проблемы создают людям.
А когда отменят, тогда надо будет судью через ВСП прогнать на предмет соответствия должности.
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Ясен хрен, что виноват Зеленский!!! Єто же он пять лет страной ***** рулил как хатєл!!!
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Мля! Петя наплодил ПРодажных судей,а Гройсман жалуется в СпортЛото..??
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРайсуд на Київщині заборонив SkyUp перевозити пасажирів. Омелян пообіцяв, що авіакомпанія продовжить працювати (оновлено)
 
 
 
 
 
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