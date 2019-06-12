 Затримано підозрюваного в нападі на оператора під час сутичок на ринку "Барабашово", - поліція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до нападу на відеооператора. Ним виявився 26-річний харків'янин", - сказано в повідомленні.

Чоловікові оголосили підозру по ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Сьогодні Київський районний суд Харкова обере підозрюваному запобіжний захід.

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У пошуках причетних до нападу на оператора слідчі вивчили відео з камер спостереження і опитали понад 100 свідків, повідомили в поліції.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камера розбита, сам він досі перебуває в реанімації.