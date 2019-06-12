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Все про:Нацполіція (7684) Харків (1370)

 Затримано підозрюваного в нападі на оператора під час сутичок на ринку "Барабашово", - поліція

Харківські слідчі оголосили про підозру чоловікові, який, за їхньою версією, причетний до нападу на оператора під час конфлікту на ринку "Барабашово" 7 червня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до нападу на відеооператора. Ним виявився 26-річний харків'янин", - сказано в повідомленні.

Чоловікові оголосили підозру по ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Сьогодні Київський районний суд Харкова обере підозрюваному запобіжний захід.

Також дивіться: Поліція встановила двох нападників на телеоператора Макарюка під час сутички в Харкові, - заступник начальника ГУНП Чиж. ВIДЕО

У пошуках причетних до нападу на оператора слідчі вивчили відео з камер спостереження і опитали понад 100 свідків, повідомили в поліції.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камера розбита, сам він досі перебуває в реанімації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131901
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так сообщите чем занят по жизни этот 26-летний харьковчанин, член какой организации.
Не просто же так он там оказался и бросался на журналиста.
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Стыдновато говорить, что это авакяновская титушня из нацжон
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Ну так сообщите чем занят по жизни этот 26-летний харьковчанин, член какой организации.
Не просто же так он там оказался и бросался на журналиста.
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Большая. Если он так избил журналиста, что тот до сих пор в реанимации, то может избивший не борец с режимами, а отморозок на службе у бандитов?
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Отличить одних от других по делам невозможно, но можно по словам, если сам говорит, что борется с режимом, значит так и есть, а если не говорит - то отморозок.
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Странная логика.
Еще в Библии написали:
"По плодам ( делам ) их узна́ете их."
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Ничего странного, вот например: если мы возьмем отряд УПА, сражавшийся за свободу нации и отряд простых дезертиров, сражавшихся за свою личную свободу, как жители сел, где эти отряды сражались, по делам, а не словам, отличали одних от других? Ну, я понимаю, что есть "священные понятия", которые неприлично подвергать сомнению, но все же интересно...
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"... отряд простых дезертиров, сражавшихся за свою личную свободу, как жители сел, где эти отряды сражались".

Не поняла. Дезертировали они откуда?
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ОН НАВЕРНЯКА ПРИНАДЛЕЖИТ к какому-нибудь спортивному обществу,которое занимается рэйдерством,НАДО ЗАКОН-ПОЙМАЛИ ТАКУЮ ШАЛУПОНЬ--ЗАКРЫЛИ ЭТО ЕРШАНОЕ СПОРТОБЩЕСТВО,ДА И ШТРАФАНУТЬ НА ТЫСЯЩ СТО.
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Стыдновато говорить, что это авакяновская титушня из нацжон
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Суть конфликта ;азербуд арендовал магазин и по окончанию договора его аренда продлена не была(зверёныш пальцекрут) . Был заключен новый договор а вещи азика были аккуратно выставлены из помещения вмести с ним (он там забарикадировался и качал свои права).Теперь представьте славянина в азербайджане который КАЧАЕТ СВОИ ПРАВА!!!!!
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