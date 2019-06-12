 Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це написав експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп у матеріалі для "Хвилі" "Страх і ненависть на ринку електроенергії".

"Реалізація реформи ринку електроенергії, відповідно до прозорих правил і практик запобігання неконкурентним діям, здатна принести істотні вигоди для країни. За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати створення додатково $72 млрд до 2030 року. Водночас, станом на сьогодні, щорічні втрати економіки України від запровадження реформи оцінено в більш ніж $6,5 млрд на рік", - зазначив експерт.

На його думку, безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які зможуть залучити 2,9-4 млрд доларів інвестицій. Інвестиції будуть спрямовані на будівництво нових та оновлення існуючих потужностей, що допоможе збільшити експорт електроенергії. За підрахунками експерта, за сім років (до 2027-го) експорт зросте більш ніж у 5 разів.

Експерт зазначив, що энергореформа потрібна не тільки тому, що країна взяла зобов'язання перед міжнародними партнерами її ввести. Реформа матиме позитивний вплив на енергосектор та економіку загалом. Тоді як відстрочка запуску ринку призведе до кризи в галузі, а Україна перетвориться з експортера на імпортера електроенергії.

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"Ця реформа потрібна не заради реформи, не тільки тому, що в України є міжнародні зобов'язання, а тому, що це позитивно вплине на стан енергетичного сектору і національну економіку, а згодом буде відчуватися споживачами. Водночас відкладання запуску ринку на роки - банальна інфантильність. Будуть продовжувати накопичуватися існуючі проблеми, електроенергетичний сектор не буде розвиватися, існуючі потужності ще більше зношуватимуться, а нові не будуть будуватися, і згодом, через 12 років, ми перетворимося на імпортера електроенергії", - прогнозує Прокіп.

Нагадаємо, ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії".

Запуск ринку - зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно. Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується перенести введення ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.