 Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це написав експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп у матеріалі для "Хвилі" "Страх і ненависть на ринку електроенергії".
"Реалізація реформи ринку електроенергії, відповідно до прозорих правил і практик запобігання неконкурентним діям, здатна принести істотні вигоди для країни. За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати створення додатково $72 млрд до 2030 року. Водночас, станом на сьогодні, щорічні втрати економіки України від запровадження реформи оцінено в більш ніж $6,5 млрд на рік", - зазначив експерт.
На його думку, безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які зможуть залучити 2,9-4 млрд доларів інвестицій. Інвестиції будуть спрямовані на будівництво нових та оновлення існуючих потужностей, що допоможе збільшити експорт електроенергії. За підрахунками експерта, за сім років (до 2027-го) експорт зросте більш ніж у 5 разів.
Експерт зазначив, що энергореформа потрібна не тільки тому, що країна взяла зобов'язання перед міжнародними партнерами її ввести. Реформа матиме позитивний вплив на енергосектор та економіку загалом. Тоді як відстрочка запуску ринку призведе до кризи в галузі, а Україна перетвориться з експортера на імпортера електроенергії.
"Ця реформа потрібна не заради реформи, не тільки тому, що в України є міжнародні зобов'язання, а тому, що це позитивно вплине на стан енергетичного сектору і національну економіку, а згодом буде відчуватися споживачами. Водночас відкладання запуску ринку на роки - банальна інфантильність. Будуть продовжувати накопичуватися існуючі проблеми, електроенергетичний сектор не буде розвиватися, існуючі потужності ще більше зношуватимуться, а нові не будуть будуватися, і згодом, через 12 років, ми перетворимося на імпортера електроенергії", - прогнозує Прокіп.
Нагадаємо, ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії".
Запуск ринку - зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно. Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується перенести введення ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.
СабаковаАвакова такой шутник!!!..
скоро мы все, вся страна, будем наблюдать подковерную войну Авакова и Каломойского за будущие 72 млрд баксов, а "Нацжоны" и "Ананльные Пружины" Билецкого будут закидывать офис Анала "Г+Г" резиновыми
фалоимитаторамиобразами Перуна..
Откуда вы берёте таких гениальных руководителей ? Порох вон каждый миллиард с МВФом обговаривал со скрипом; а тут - киндер-сюрпризы всех осчастливят лотореями.
"Невидимая рука рынка" - это мы помним с 90-х. Тогда вообще чуть от голода не сдохли.
170x42000000рыл x10лет= 72 мильярда.
Что такое 170 долларов в сравнении с возможностью жить во второй Франции? Пшик!Деньги на бочку, панове!!
Это как заурядная ботоферма - "институт стратегических исследований".
Итак вдумайтесь - По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительно $72 млрд до 2030 года. Источник: https://censor.net.ua/n3131
"может стимулировать" - а может и нет
"до 2030" - может ишак здохнет или падишах.
И это при условии - "если правила прозрачные"
https://biz.censor.net.ua/resonance/3106395/***********************************************
Державний Енергоатом виробив електроенргії 55,4%, а получив за це 27% від грошей
Ахметівськи ДТЕК (ТЕС) виробив 29,5%, а получив за це 47% грошей.
В останній період каденції Порошенка Ахметов підгріб під себе всю зелену егергетику по захмарним цінам, які в десятки разів перевищують середньосвітові і заборонив займатись цім бізнесом "звичайним" громадянам України.
Хіба цього мало, щоб мати уяву про олігархічну "економіку" в виконанні цієї солодкої парочки.
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Промой шпакулы свои борщом. В первую очередь преференции получит народ в виде отсутствия зависимости от газа и угля с ДНР.
После 2 часового дождя в Черкасской области смыло асфальтированную дорогу Гройсмана.
На світі є люди, які придумали багато технологій для максимально ефективного використання життєдайної енергії сонця і користуються всіма благами, які ці технології забезпечують, постійно їх вдосконалюючи і створюючи нові.
В Україні є тільки люди які думають тільки про те як би обікрасти інших людей.