EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  1715  49
Все про:ринок (92) Електрика (249)

 Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп

Запуск ринку електроенергії стимулюватиме створення за десять років додаткового ВВП на суму 72 мільярди доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це написав експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп у матеріалі для "Хвилі" "Страх і ненависть на ринку електроенергії".

"Реалізація реформи ринку електроенергії, відповідно до прозорих правил і практик запобігання неконкурентним діям, здатна принести істотні вигоди для країни. За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати створення додатково $72 млрд до 2030 року. Водночас, станом на сьогодні, щорічні втрати економіки України від запровадження реформи оцінено в більш ніж $6,5 млрд на рік", - зазначив експерт.

На його думку, безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які зможуть залучити 2,9-4 млрд доларів інвестицій. Інвестиції будуть спрямовані на будівництво нових та оновлення існуючих потужностей, що допоможе збільшити експорт електроенергії. За підрахунками експерта, за сім років (до 2027-го) експорт зросте більш ніж у 5 разів.

Експерт зазначив, що энергореформа потрібна не тільки тому, що країна взяла зобов'язання перед міжнародними партнерами її ввести. Реформа матиме позитивний вплив на енергосектор та економіку загалом. Тоді як відстрочка запуску ринку призведе до кризи в галузі, а Україна перетвориться з експортера на імпортера електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії

"Ця реформа потрібна не заради реформи, не тільки тому, що в України є міжнародні зобов'язання, а тому, що це позитивно вплине на стан енергетичного сектору і національну економіку, а згодом буде відчуватися споживачами. Водночас відкладання запуску ринку на роки - банальна інфантильність. Будуть продовжувати накопичуватися існуючі проблеми, електроенергетичний сектор не буде розвиватися, існуючі потужності ще більше зношуватимуться, а нові не будуть будуватися, і згодом, через 12 років, ми перетворимося на імпортера електроенергії", - прогнозує Прокіп.

Нагадаємо, ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії".

Запуск ринку - зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно. Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується перенести введення ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131899
 
   
 Топ коментарі
 
З кишень простих Українців)))А хто їх ділити буде?Грося?
 показати весь коментар
 
Энергореформа - это поднятие цены на электричество для населения еще в два раза?
 показати весь коментар
 
І хто згадає через 10 років цього єкспєрда з його гіпотетичними мільярдами прибутку?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
З кишень простих Українців)))А хто їх ділити буде?Грося?
 показати весь коментар
 
 
І хто згадає через 10 років цього єкспєрда з його гіпотетичними мільярдами прибутку?
 показати весь коментар
 
 
72 лярда а скомундзхят с наших карманов апару тройку триллионов... фанатзеры как бы нам вовсе на свечки и лучины не перейти с рынком имени Ахметка наперсток Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп - Цензор.НЕТ 165 Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп - Цензор.НЕТ 497
 показати весь коментар
 
 
Потому что это по 170 долларов в год на рыло, а в твоем случае 1700.
 показати весь коментар
 
Могли бы и 17 000 пообещать, всё равно никто ничего не получит)
 показати весь коментар
 
 
"Украинский институт будущего" имени товарища СабаковаАвакова такой шутник!!!..
скоро мы все, вся страна, будем наблюдать подковерную войну Авакова и Каломойского за будущие 72 млрд баксов, а "Нацжоны" и "Ананльные Пружины" Билецкого будут закидывать офис Анала "Г+Г" резиновыми фалоимитаторамиобразами Перуна..
 показати весь коментар
 
 
За 10 ЛЕТ нас взуют на 72 лярда зеленых дополнительно ? А не пошли бы вы на Х с такой реформой
 показати весь коментар
 
 
Энергореформа - это поднятие цены на электричество для населения еще в два раза?
 показати весь коментар
 
 
Конечно! Один квт в Германии стоит 10 гривен. В Европу, крююю-гом! шагом маршь, ать-два!
 показати весь коментар
 
 
А скільки гривень там середня зарплата?
 показати весь коментар
 
Ось коли буде і в нас така зарплата, тоді можна буде говорити про тариф 10 грн. за кіловатт.
 показати весь коментар
 
Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус
 показати весь коментар
 
 
Саме цікаве, зебіли, що оцей "інститут майбутнього" - чи не повністю зебільний, разумковий...
 показати весь коментар
 
 
Все правильно после поднятия цен Украинцы больше будут платить следовательно ВВП вырастит (из карманов Украинцев)! Эксперт не соврал он просто не сказал за чей счет будет банкет!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус
 показати весь коментар
 
Все это хорошо работает где есть малейшая порядочность в работе бизнеса, существует ряд больших компаний в этой сфере- а не открывающиеся ПП, ЧП и т.д. с уставными капиталами в пару тысяч гривень , открытые и честные торги, а не давление со стороны крупных монополистов и т.д.- в итоге получим рынок с 1-2 , может и 3 монополистами которые в последствии поделят Украину на сферу влияния и перенаправят денежные потоки в свои русла
 показати весь коментар
 
В новых платёжках будет написано, наверное.
 показати весь коментар
 
 
Украине повезло неимоверно. Давеча кто-то из коЗеманды обещал получить для госбюджета миллиарды, проводя лотореи. А этот гений энергетики обещает из воздуха нарисовать $ 72 лярда.
Откуда вы берёте таких гениальных руководителей ? Порох вон каждый миллиард с МВФом обговаривал со скрипом; а тут - киндер-сюрпризы всех осчастливят лотореями.
"Невидимая рука рынка" - это мы помним с 90-х. Тогда вообще чуть от голода не сдохли.
 показати весь коментар
 
 
Какой воздух? С каждого украинца по 170 долларов оброка по новым тарифам.
170x42000000рыл x10лет= 72 мильярда.

Что такое 170 долларов в сравнении с возможностью жить во второй Франции? Пшик!Деньги на бочку, панове!!
 показати весь коментар
 
 
Возможно будет правильно " благодаря энергореформе "а не " енерго".))?
 показати весь коментар
 
"Институт будущего" - звучное название для лоха.
Это как заурядная ботоферма - "институт стратегических исследований".
Итак вдумайтесь - По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительно $72 млрд до 2030 года. Источник: https://censor.net.ua/n3131
"может стимулировать" - а может и нет
"до 2030" - может ишак здохнет или падишах.
И это при условии - "если правила прозрачные"
 показати весь коментар
 
Пытался найти но не смог. Но суть постараюсь передать. Зеленая энергетика в украине производи 4 % элэн. получает 9% от всех денег за элэн. Тепловые производят 30% получают 50% денег. Атомные производят 50% получают 30% денег. Цифры не точные, но суть отражают. Рынок электроэнергии был выгоден прежде всего атомщикам. У них самая дешёвая энергия и они могли бы за счет выравнивания цен существенно повысить свои ( а значит и государственные) доходы. Все остальные тепло-, соллнечные и пр. то частные лавочки которым выгодно паратизировать с помощью регули руемых цен.
 показати весь коментар
 
 
Ось точні цифри за 2018 рік
https://biz.censor.net.ua/resonance/3106395/***********************************************

Державний Енергоатом виробив електроенргії 55,4%, а получив за це 27% від грошей
Ахметівськи ДТЕК (ТЕС) виробив 29,5%, а получив за це 47% грошей.

В останній період каденції Порошенка Ахметов підгріб під себе всю зелену егергетику по захмарним цінам, які в десятки разів перевищують середньосвітові і заборонив займатись цім бізнесом "звичайним" громадянам України.

Хіба цього мало, щоб мати уяву про олігархічну "економіку" в виконанні цієї солодкої парочки.
 показати весь коментар
 
 
Теперь каждый украинец после запуска рехвормы будет должен в год за электричество дополнительно 4500 гривен, или 375 гр в месяц, или 72 мильярда за 10 лет на весь кагал. Это условия для дальнейшего кредитования МВФ под прикрытием "нового рынка лестричества". Теперь вам понятно, отчего в Греции возникли массовые беспорядки? Народ отказался платить по коммунальным счетам. А долги списали, объявив дефолт.Но МВФ не не горюет, нашёл новых должников в рост.
 показати весь коментар
 
 
Обратите внимание как интеллигентно МВФ проводит экспроприацию бабла у украинцев. Это вам не татарин Ленин, убивший царя и организовавший голодомор. В то же время, в семьях накоплены значительные суммы, с которых не уплачены налоги. Это как минимум 500 долларов в год на работающего в польшах и 200 на строительного халтурщика, оформленного по минималке. Эти деньги должны быть конфискованы через коммунальные платежи и направлены на развитие государства и погашение долгов перед МВФ.
 показати весь коментар
 
Через несколько лет, в связи с окончанием сроков, начнут выводить из эксплуатации электрогенерирующие мощности. За чей счет новые нужно строить?
 показати весь коментар
 
страна мало что получит...получат олигархи и владельцы ДТЭКов там разных (ну...разве в виде каких-то налогов...) а вот что получит население? потребители?
 показати весь коментар
 
Страна получит новые топливные сборки для АЭС, новые солнечные станции, новые ветростанции.Ну а ты получишь возможность пожаловаться на жизнь.
 показати весь коментар
 
 
Нравятся мне эти искперты. Реформа медицины даст врачам высокую зарплату, энергорынок даст Украине 72 миллиарда. А где тут народ? А нигде, у народа отнимут, цены поднимут, количество врачей снизят, 90% мед. услуг сделают такими дорогими, что никто оплатить не сможет, равно как и показатели элсчетчика. Но сейчас тупой пипл по их мнению должен радоваться лапше.
 показати весь коментар
 
А где тут народ?

==
Промой шпакулы свои борщом. В первую очередь преференции получит народ в виде отсутствия зависимости от газа и угля с ДНР.
 показати весь коментар
 
Да ладно.Пару сотен долларов в год на одного польского гастыря.Они налогов вообще не платят.
 показати весь коментар
 
"Я вам покажу как управлять Государством" кричал Гройсман в Раде во время своего назначения Премьер-Министром Украины.
После 2 часового дождя в Черкасской области смыло асфальтированную дорогу Гройсмана.

Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп - Цензор.НЕТ 6397
 показати весь коментар
 
 
опять дележка шкуры не убитого медведя.
 показати весь коментар
 
Поки ці дебіли придумують своїми курячими мізками способи як витягнути з наших кишень останні копійки, на Сонці відбувається термоядерна реакція завдяки вивільненню енергії з якої на Землі відбувається фото- і біосинтез, які, в свою чергу, є складовими частинами такого явища як життя.
На світі є люди, які придумали багато технологій для максимально ефективного використання життєдайної енергії сонця і користуються всіма благами, які ці технології забезпечують, постійно їх вдосконалюючи і створюючи нові.
В Україні є тільки люди які думають тільки про те як би обікрасти інших людей.
 показати весь коментар
 
Мы все уже чувствуем, как правительство шарит в наших карманах...
 показати весь коментар
 
А что мешало предыдущие 28 лет увеличивать прибыль не только Ахметова а всей страны? Я так понимаю на 73 лярда больше получит Ахметов в случае запуска энергорынка? Так как он получает уже после запуска газового рынка и "рехвормы" ЖКХ?
 показати весь коментар
 
Відверта брехня так званого експерта. Енергоринок - це грабунок пересічних українців. Це чергове підняття тарифів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗавдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп
 
 
 
 
 
 вгору