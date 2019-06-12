 Від початку червня на водоймах загинуло 103 особи, від початку року - 379, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними відомства, упродовж минулої доби на водоймах країни потонуло 10 громадян. Водночас від початку червня вода забрала життя вже 103 осіб.

Зокрема, тільки на Сумщині упродовж 11 червня зафіксовано 4 випадки виявлення потопельників у річках Сейм, Псел та у ставку в с. Сім’янівка Конотопського району.

У Запорізькій області о 19 годині 11 червня на ставку в м. Василівка було знайдено, вилучено з води та передано співробітникам Національної поліції тіло хлопчика 2011 року народження, який потонув під час купання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку травня в Україні потонуло 24 дитини, - Нацполіція

Двічі витягали потонулих і на Черкащині. Зокрема, на р. Тясмин у м. Сміла знайдено тіло підлітка 2006 року, а на р. Дніпро в Черкасах відпочивальники виявили тіло чоловіка віком 45 років, обставини загибелі якого з’ясовують правоохоронці.

Водночас на Львівщині 11 червня, а саме в с. Сокільники Пустомитівського району, під час купання в місцевому озері втопився юнак 2002 року народження.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Загалом від початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, зокрема 24 дитини.