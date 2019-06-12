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 Від початку червня на водоймах загинуло 103 особи, від початку року - 379, - ДСНС

Від початку червня 2019 року на водоймах України загинуло 103 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними відомства, упродовж минулої доби на водоймах країни потонуло 10 громадян. Водночас від початку червня вода забрала життя вже 103 осіб.

Зокрема, тільки на Сумщині упродовж 11 червня зафіксовано 4 випадки виявлення потопельників у річках Сейм, Псел та у ставку в с. Сім’янівка Конотопського району.

У Запорізькій області о 19 годині 11 червня на ставку в м. Василівка було знайдено, вилучено з води та передано співробітникам Національної поліції тіло хлопчика 2011 року народження, який потонув під час купання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку травня в Україні потонуло 24 дитини, - Нацполіція

Двічі витягали потонулих і на Черкащині. Зокрема, на р. Тясмин у м. Сміла знайдено тіло підлітка 2006 року, а на р. Дніпро в Черкасах відпочивальники виявили тіло чоловіка віком 45 років, обставини загибелі якого з’ясовують правоохоронці.

Водночас на Львівщині 11 червня, а саме в с. Сокільники Пустомитівського району, під час купання в місцевому озері втопився юнак 2002 року народження.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Загалом від початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, зокрема 24 дитини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131895
 
 
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Просто интересно откуда взялась традиция лезть в болотца-озера, мелкие речушки, что бы "купаться"? Такой традиции никогда не было в Западной Европе, Африке, Азии, Южной и Северной Америках.. в общем нигде, кроме по сути 3 стран - Украина, Россия, Белорусь. Это при совке придумали "купаться" или это церковная традиция?
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Спекотно, тому і лізуть освіжитись. Купаються навіть ворони.
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Почти во всех странах бывает жарко, но нигде в мире нет традиции лазить в воду..
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Була делегація туристів з усієї Західної Європи в 50 рил. Відпочивали в Гідропарку. Майже всі купались, окрім німоти. У них дійсно є якийсь забобон - вони купаються лише в океані.
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Ну прямо таки нигде в мире?
По всему Дунаю пляжи - и в Австрии, и в Сербии и тд - и там купаются местные.

В Париже купание в Сене было запрещено в 1923 году - если бы не купались - не нужно было бы запрещать. Впрочем - в этом году соорудили специальные бассейны, сопряженные с рекой и наполненные речной и канальной водой (по сути - просто отгорожена часть реки) специально для купания.

Купаются во вногих странах в реках.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку червня на водоймах загинуло 103 особи, від початку року - 379, - ДСНС
 
 
 
 
 
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