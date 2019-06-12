 Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив ефірі програми Он Воно Як.
"Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газу нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.
Він наголосив, що прямої обіцянки Зеленського про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом".
Також він відмовився давати прогноз, коли можуть бути знижені тарифи.
"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам +", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.
Запевай про свинарчуков и попередников...
1. Не спать ночами.
А нахера ему спать ночами, если в АП столько дружбанов сидит, с которми можно пивка
потить и косячок по кругу пустить?
2. Не видеть жену неделями.
А нахера ему вообще жена, если в АП столько голожопых девок с 95-квадрата работают?
Герус не понимает,что его обьяснения никого не интересуют, не можешь геть с пляжа.
Там что то Юля с Кучеренко суд выграли и знат как тарфы снизить.Их бы послушать .