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 Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус. ВIДЕО

Представник президента України в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський не давав прямих обіцянок про зниження тарифів для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив ефірі програми Он Воно Як.

"Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газу нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.

Він наголосив, що прямої обіцянки Зеленського про зниження тарифів ніде не було, "щоб не видаватися популістом".

Також він відмовився давати прогноз, коли можуть бути знижені тарифи.

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"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам +", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131892
 
   
 Топ коментарі
 
Та они уже поняли, но признаться стыдно

Воет только вата
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да Зебилы....с тарифами облом.,последняя надежда 4000евро зарплата "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 8793 "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 8793 "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 6643 вы держитесь там,хорошего вам настроения "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 9597 "Люди в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але ніде не обіцяв їх знизити - Цензор.НЕТ 9958.
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Браво! Вот это Вазелин подшутил над 73% Зедибилов))) Хорошая шутка, мне понравилась, а вам - люди из секты святого Вазелина)?
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Зебилы,уже скоро... Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 8954
Запевай про свинарчуков и попередников... Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 171
Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 6844
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А, собственно, что обещал этот клоун Вова-ЗЕ-Дун перед выборами:
1. Не спать ночами.
А нахера ему спать ночами, если в АП столько дружбанов сидит, с которми можно пивка
потить и косячок по кругу пустить?
2. Не видеть жену неделями.

А нахера ему вообще жена, если в АП столько голожопых девок с 95-квадрата работают?
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Где украинский газ для народа? В самой нищей стране самый высокий зеленый тариф .
Герус не понимает,что его обьяснения никого не интересуют, не можешь геть с пляжа.
Там что то Юля с Кучеренко суд выграли и знат как тарфы снизить.Их бы послушать .
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володя! а вот это - ЗАЛЕТ! присоединяюсь к порохнявым - за "базар" нужно отвечать!
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ЗЕсекта свидетелей конца эпохи бедности вот вам еще один шах и мат Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус - Цензор.НЕТ 8193 РОТЕРДАМ+ продлили ай яяяй как не хорошо получилось вот паперло так паперло !
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ААААААА я ору..... не прошло и месяца, как он все свои предвыборные лозунги слил в унитаз! Блин, мне даже жалко его лохторат, там ведь есть умные люди, которых обманули.... как им досадно сейчас, обидно и противно!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити, - представник президента в Кабміні Герус. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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