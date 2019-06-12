 Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила пресслужба Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові", - цитує слова Міятович її офіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісар РЄ з прав людини Міятович з Москальковою відвідали українських військовополонених моряків у "Лефортово"

Нагадаємо, раніше пресслужба МЗС Росії 11 червня заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7–11 жовтня цього року".