 Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила пресслужба Офісу комісара з прав людини Ради Європи.
"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові", - цитує слова Міятович її офіс.
Нагадаємо, раніше пресслужба МЗС Росії 11 червня заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7–11 жовтня цього року".
прикольно
Да, не пытайтесь понять и не задавайте вопросов, ответы на которые требуют включение логики - за такое тут даю звание АХЕНТКРЕМЛЯ
Хотя из какой такой Европы эта Дуня Миятович ?
Вот так тихой сапой до вас донесут, что кацапы никакие не оккупанты и вам следует просто притихнуть и не отсвечивать на международно арене
Мамалыга с мухоморами?
Дуня Матович откровенная "рускамирская" потаскуха, любительница Путена и открытая украинофобка..
Мы должны понимать, что Европа наш партнер, до тех пор, пока это партнерство отвечает нашим национальным интересам.. при этом, Россия это наш извечный враг!
Руководствуясь этими фундаментальными постулатами, мы должны строить свою национальную политику!