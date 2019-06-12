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Все про:Крим (6895) права людини (391) Рада Європи (199) Міятович Дуня (7)

 Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати окупований РФ Крим, проте "поки що це треба підтвердити".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила пресслужба Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові", - цитує слова Міятович її офіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісар РЄ з прав людини Міятович з Москальковою відвідали українських військовополонених моряків у "Лефортово"

Нагадаємо, раніше пресслужба МЗС Росії 11 червня заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7–11 жовтня цього року".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131891
 
 
 Топ коментарі
 
ну шо зебилы - вот и последствия вашего выбора - возврат делегации в ПАСЕ,предложение Макрона о возврате цапов в G8 - это и еще много много опций после визита - знакомства зеленского в Брюссель - на него все прямо плюют и на нас как на страну, к моему большему сожалению - выбрали - радуйтесь
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Да пожалуйста , никто ж не против . Подавай документы в украинское посольство , получай разрешение и езжай на здоровье . Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым - Цензор.НЕТ 6640 .
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это то, что надо знать о наших "так называемых партнерах" в Европах..
Дуня Матович откровенная "рускамирская" потаскуха, любительница Путена и открытая украинофобка..
Мы должны понимать, что Европа наш партнер, до тех пор, пока это партнерство отвечает нашим национальным интересам.. при этом, Россия это наш извечный враг!
Руководствуясь этими фундаментальными постулатами, мы должны строить свою национальную политику!
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Да пожалуйста , никто ж не против . Подавай документы в украинское посольство , получай разрешение и езжай на здоровье . Комиссар Совета Европы Миятович намерена посетить оккупированный РФ Крым - Цензор.НЕТ 6640 .
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В этом случае ей будут обязаны обеспечить пересечение границы.
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Никто ей ничего не обязан ,, получи разрешение на въезд и езжай ..Как она туда поедет , то уже её проблемы ,, хоть и через северный полюс . Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим - Цензор.НЕТ 8632 .
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Тогда зачем ей разрешение по которому она не сможет въехать?Просто хочу понять логику подобного бреда.
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Когда открывал новость - вспомнил об этом РАЗРЕШЕНИИ от стороны, которая не берёт на себя никаких обязанностей и предоставления гарантий
прикольно

Да, не пытайтесь понять и не задавайте вопросов, ответы на которые требуют включение логики - за такое тут даю звание АХЕНТКРЕМЛЯ
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Когда ты едешь , к примеру на работу в Польшу ,, вот ты оформил документы в их консульстве , и что , они тебе дают какие то гарантии Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим - Цензор.НЕТ 8651 ..? Тебе дают лишь рабочую визу , разрешение ,, тоесть этим подтверждают что твои документы в порядке , а там , езжай на границу и решай вопросы дальше . Может ты будешь везти котрабас , таможня тебя что , обязана будет пропустить . ? Патамушо видите ли , у тебя есть разрешение на въезд . Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим - Цензор.НЕТ 9673 .
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ну шо зебилы - вот и последствия вашего выбора - возврат делегации в ПАСЕ,предложение Макрона о возврате цапов в G8 - это и еще много много опций после визита - знакомства зеленского в Брюссель - на него все прямо плюют и на нас как на страну, к моему большему сожалению - выбрали - радуйтесь
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да кто же его посадит - он же круче памятника сейчас,он как флаг борьбы за независимость моей Родной Украины ))))))))
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Кроты приносят пользу, разрыхляя землю и тем самым способствуя её аэрации и увлажнению.
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Про возврат в ПАСЕ говорили еще при Пете, это провал работы Климкина и депутатов Рады, но у сои и тут Зеля виноват.
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А Климкин тут хоть каким боком? А эта пустопоржняя говорильня по большому счету не очень и нужна. Можно без потерь послать их всех демонстративно на хер и пуская они там дрочат на чухонских "депутатов". История (в т.ч. 1938 год) ничему Европу, блд не учит...
Хотя из какой такой Европы эта Дуня Миятович ?
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не скажите - из за таких рассуждений - советский солдат в плену за военнопленных не считали - по этому так много и погибщих - все шо я написал можно проверить в гугле - если посмотрите - ужаснетесь
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А причем тут это сборище парламентариев с необязательными к исполнению рекомендациями до международных договоров об обращении с военнопленными?
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Столько лет рвать жопу, чтобы узнать, что - ПАСЕ "сборище парламентариев с необязательными к исполнению рекомендациями"

Вот так тихой сапой до вас донесут, что кацапы никакие не оккупанты и вам следует просто притихнуть и не отсвечивать на международно арене
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к чему это? В огороде бузина...
Мамалыга с мухоморами?
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Не неси х.... Климкин не виноват в том что у руководства ПАСЕ в голове вата Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим - Цензор.НЕТ 9900 .. С другой стороны , Зе , если он такой проворный и авторитетный в ЕС , пусть поедет и исправит " ашипки" Климкина . Комісар Ради Європи Міятович має намір відвідати окупований РФ Крим - Цензор.НЕТ 4664 . Чего же он , как язык проглотил . ?
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Ну вот ты тут в очередной раз высрался и чо? Твоё говно что-то изменит? паРаше и так жизни десяток лет остался. Китай отожмет (если уже не отжал) у неё пол Сибири и весь дальний восток. А нас волнует борьба с последствиями правления хряка и посадка последнего с конфискацией.
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Фига у Зеленского влияние. Ты его пиаришь или обсираешь?Определись
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Порохнявое, она едет туда чтоб установить факт геноцида крымских татар...
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это то, что надо знать о наших "так называемых партнерах" в Европах..
Дуня Матович откровенная "рускамирская" потаскуха, любительница Путена и открытая украинофобка..
Мы должны понимать, что Европа наш партнер, до тех пор, пока это партнерство отвечает нашим национальным интересам.. при этом, Россия это наш извечный враг!
Руководствуясь этими фундаментальными постулатами, мы должны строить свою национальную политику!
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счас все "озабоченные" европейцы повалят в Крым, отдыхать в самом крутом отеле..., тьфу, блазні...
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Цікаво як вона туди поїде,через Україну,чи через "Міротворець"?
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Ну що догрались у вибори дегенерати,пограйтесь ще,прокинетесь ранком у федеральном округе малоросия.
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