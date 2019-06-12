 Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ"

Про це в Facebook повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"12 окремий танковий батальйон оперативного командування "Північ" буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входить до складу 1 окрема танкова Сіверська бригада і є повністю самостійним підрозділом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад буде формуватися виключно військовослужбовцями-контрактниками.
У Гончарівському дислокується 1 окрема танкова бригада "Сіверська".
"Лидерам Оппозиционной платформы - За жизнь Юрию Бойко и Виктору Медведчуку он предложил создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским Газпромом и поставлять газ на Украину.
«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти в Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», - заявил Герус в эфире украинского телевидения.
Он также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой."
выевыпендрежем.
И Украина и США модернизируют свой парк ОБТ. Это замечательно.
ВІтаю ВСУ з поповненням !
Смерть рашиським окупантам !
не пойму только нахер было кричать об этом на каждом углу?
писали бы уже танковую армию
покi я на фронтi буду? та двох котiв?
ти?
Ось для прикладу (не батальйон, але буде дуже наочно)
Танковая бригада (Armoured Brigade Combat Team (ABCT)) - основа танковых сил армии. Она состоит из смешанных батальонов, чьё вооружение состоит из танков «Абрамс» и бронемашин на платформе «Брэдли». Прочие машины типа Хамви используются в вспомогательных целях.[2]
Технической основой, определяющей огневую мощь формирования, являются: 87 танков «Абрамс» (14 танков в роте + по 1 танку в управлениях мехбатов)[9]), 144 бронемашин «Брэдли» (включая 32 боевые разведывательные машины М3 «Брэдли»), 18 155-мм самоходных гаубиц M109 и 18 120-мм самоходных миномётов, 84 ПТРК «Джавелин».[1] 450 гусеничных машин, 900 колёсных машин, 650 прицепов всего.[10]
Але це ще не все!
В армии США танковые и мотопехотные подразделения, как правило, используются совместно с вертолетами огневой поддержки. Использование таких смешанных групп считается особенно эффективным при проведении контратак, во время сдерживающих действий или в оборонительном бою... и ударных вертолетов на танковую бригаду в США больше чем во всей нашей армии!!!
я не такист
если шо за консультацией к нашему главкому ВМФ обращайся)
он ташкентское танковое закончил) полюбасу в курсах))
Тебя раскусили))
П.С. Покупка квартир для контрактников для преЗЕдента вообще не проблема....
Вот такие дела малята
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tanky-minoborony-oplot/29991397.html