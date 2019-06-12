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Все про:танк (266) Чернігівщина (334) 1-ша танкова бригада (2)

 Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ"

На Чернігівщині формують новий окремий танковий батальйон.

Про це в Facebook повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"12 окремий танковий батальйон оперативного командування "Північ" буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входить до складу 1 окрема танкова Сіверська бригада і є повністю самостійним підрозділом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад буде формуватися виключно військовослужбовцями-контрактниками.

У Гончарівському дислокується 1 окрема танкова бригада "Сіверська".

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Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131890
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні батальйон, завтра бригада.
ВІтаю ВСУ з поповненням !
Смерть рашиським окупантам !
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зебилы бегом в военкомат и за зелю на контракт)))))))
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Им нельзя. У них справки о плоскостопии.
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зебилы бегом в военкомат и за зелю на контракт)))))))
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Им нельзя. У них справки о плоскостопии.
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головного мозга?
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И это тоже. Но пока это военная тайна.
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Пока вы здесь гундосите, патриоты спасают Украину от холодной смерти
"Лидерам Оппозиционной платформы - За жизнь Юрию Бойко и Виктору Медведчуку он предложил создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским Газпромом и поставлять газ на Украину.
«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти в Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», - заявил Герус в эфире украинского телевидения.
Он также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой."
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вот по этому Макрон и говорит о возможном возвращении цапов в G8 и естественно,ну после этого,отмену санкций - выбрали клоуна - смеется уже вся Европа ,ну кроме Украины
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Думаю на шару відхопити кусок роіського газу не получиться... його просто в кредит не дадуть... чисто до виборів качка... Зразу, після, заткнуться і більше не згадають.
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А "Слуге народа" как раз к выборам и нужно а там за 5 лет забудется И пленных моряков Бойко освободит за неделю до выборов и свои 15-18% поимеют точно
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На скільки мені відомо то бойко з медведчуком до слуги народу відношення не мають.
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Правильная транслитерация фамилии того говнюка - Херус. С латинским вые выпендрежем.
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Так это кацапам невыгодно, в таком случае придется газ продавать по цене на которую есть платежеспособный спрос.
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Военная тайна, это то, что головного мозга там нет,- сплошная кость, как в бильярдном шаре.
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А ты уже при Пете отслужил? Или давно сдался и пишешь по ту сторону фронта? Что там вас не разогнали еще брехуны минстецькие?
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Надежда Савченко сапарам самопленилась и теперь депутат,под крылышком Медведчука..
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А им до сих пор петя платит за то, что друг друга лайкают. Петины лайки из партии ПЕС
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да,да - какие вы смешные - армия еще чуть чуть понаблюдает над этим цирком и поставит все точки над и - кроме контрактной армии , у нас еще 300 тысяч УБД, по всей стране - думаешь ,они будут молчать, если зеля с Кучмой дальше будут творить, шо они делают - нет
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А про це потрібно на всіх закутках кричати?
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не. надо шепотом на кухне телефон для записи на контракт передавать.
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А в чем проблема? Ты думаешь в паРаше про это не знают? Прекрасно знают. А север прикрыть надо, только батальона маловато будет.
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И с чего будет сформирован этот батальон?? С советского старья, которое покрасили и завели??
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а по твоему, шо это сильно, мешать сдаваться будет? уточни ?
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Нет не сдаваться... пока воюем с наемниками... Но с кацапами в лоб воевать конечно же не возможно.
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тю а я вот цапов лично видел и их ксивы тоже и не пешком они зашли к нам - так шо ты не прав и в корне не прав
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Его можно еще и модернизировать и вполне сносно получится и не очень дорого. Главное мастерство танкистов. А вот будет ли топливо для тренировок - вопрос открытый.
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без передачи обратно коломойскому укрнафты и топлива не будет - я уже где то это слышал))))
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Танки "Абрамс", с твоей точки зрения, значит тоже старье. Выпускаются с 1980 г. И сейчас только модернизируются. Стоят на вооружении морской пехоты США.
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Абрамсы, не только в маринсах! Они везде.
И Украина и США модернизируют свой парк ОБТ. Это замечательно.
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Из Оплотов, которые из петиных слов с 2009 года давно в строю. Притом пачками
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Сьогодні батальйон, завтра бригада.
ВІтаю ВСУ з поповненням !
Смерть рашиським окупантам !
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Толя у нас президент уже другой - так шо ты это по аккуратней - а то на карандаш возьмут и все - донецкая прокуратура на тебя дело откроет - как то так
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До сраки карі очі,хоч один новий танк побудували?ні.
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панимаш... АН-225 "Мрiя" - это глубокая модернизация "старья" АН-2.
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а зачем - у оккупантов и так много нефтедолларов и газодолларов - пускай делают
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ЗСУ выбрали абсолютно правильную стратегию в наших условиях. Было решено заполнить штат танковых батов и рот техникой с консервы с частичной модернизацией (цифровая связь, тепловизоры, навигация и др). Только морпехам и мобам отгрузили 150+ танков Т-80, не говоря уж о Т-72 и Т-64. Такая ж стратегия была выбрана и в ПВО, где на дежурство поставили с консервы ТОР, С300В1, С-125, Квадрат, планируют вернуть С-200, а дальше провести модернизацию комплексов.
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ну хоть что то годное
не пойму только нахер было кричать об этом на каждом углу?
писали бы уже танковую армию
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(((привет - Ты записался добровольцем - если нет - почему ждешь ?))))
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а хто буде мого собаку годувати?
покi я на фронтi буду? та двох котiв?
ти?
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животных да жалко очень,но мы им найдем хорошие руки .а шо у тебя и родичей шоли совсем нет? - не верю - обманываешь ты и силььно обманываешь - ты это перестань животинами спекулировать - но пой пескин уже тебе спасибо говорит - по тому шо я его автоматом глажу сейчас - жалко животное))))
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мабуть тому, що кому потрібно він і так про це дізнається. Танковий батальйон це тобі не голка в сіні.
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Аж 30 танків,чи 40?дюже багато,їх тисячі потрібно.
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достаточно вступить в НАТО - как то так)))
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и кто нас туда примет? и кстати, у стран нато требования по своим стандартам вооружения. если мы свое же оружие для армии купить не можем, с какого бабла по твоему мы армию на натовские стандарты перевооружать будем?
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С коррупцией не пускают да и до стандартов нато ишо далеко
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Сейчас Опарыш 29 продаст - и сразу полегчает.
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Це спірне питання. Якщо ворогу є що протиставити танку, то не факт що він взагалі потрібен. Так і з літаками при сильній системі ППО противника.. Візьміть Джавеліни, насичення фронту вітчизняними ПТРК і т.п.... чи змінили вони "позиції" щодо застосування кацапами танків? Я не стратег, але думаю що має бути збалансовані за засобами ураження та захисту підрозділи. Тисячу танків потрібно чимось і "прикривати", "супроводжувати", "забезпечувати"? Танк (на мою думку) це зброя перш за все наступу і швидкісного маневру, чи будемо ми на когось наступати у Чернігівській області? Звісно хотілось би , але навряд.
Ось для прикладу (не батальйон, але буде дуже наочно)
Танковая бригада (Armoured Brigade Combat Team (ABCT)) - основа танковых сил армии. Она состоит из смешанных батальонов, чьё вооружение состоит из танков «Абрамс» и бронемашин на платформе «Брэдли». Прочие машины типа Хамви используются в вспомогательных целях.[2]
Технической основой, определяющей огневую мощь формирования, являются: 87 танков «Абрамс» (14 танков в роте + по 1 танку в управлениях мехбатов)[9]), 144 бронемашин «Брэдли» (включая 32 боевые разведывательные машины М3 «Брэдли»), 18 155-мм самоходных гаубиц M109 и 18 120-мм самоходных миномётов, 84 ПТРК «Джавелин».[1] 450 гусеничных машин, 900 колёсных машин, 650 прицепов всего.[10]
Але це ще не все!
В армии США танковые и мотопехотные подразделения, как правило, используются совместно с вертолетами огневой поддержки. Использование таких смешанных групп считается особенно эффективным при про­ведении контратак, во время сдерживающих действий или в оборонительном бою... и ударных вертолетов на танковую бригаду в США больше чем во всей нашей армии!!!
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мабуть
я не такист
если шо за консультацией к нашему главкому ВМФ обращайся)
он ташкентское танковое закончил) полюбасу в курсах))
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ага и уже лет как 5 как минимум - какие вы троллики смешные и сколько вас тут уже було))))
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Та сдавайся уже в плен
Тебя раскусили))
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я в Африке почти 2 месяца - больше не хочу - лучше сразу
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Надеюсь, что ЗЕ-команда возьмёт шефство над батальоном: профинансирует приобретение техники, обустройство, форму и т.п.
П.С. Покупка квартир для контрактников для преЗЕдента вообще не проблема.... Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ" - Цензор.НЕТ 114
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Булат и Оплот как всегда на продажу,а на защиту Украины и т34 сойдет
Вот такие дела малята
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Нових українських танків у ЗСУ немає через російські складові - Міноборони
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tanky-minoborony-oplot/29991397.html
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Это даже смешно читать Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ" - Цензор.НЕТ 8267 , а китайские комплектующие купить религия не позволяет?
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...и весь танк под них перерабатывать...
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Можно и весь танк, по цене будет со стоимостью детали сопоставимо если эту деталь "свинарчукам" поручить добыть. У китайцев сейчас хорошо металообработка развилась, могут что угодно выковать.
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Ну или же платить Китайцам чтоб они скопировали российские (и не факт что скопируют. Авиационные двигатели например - не скопировали. Так у РФ и покупают готовые)
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По состоянию на 1988-й год инфа? Сейчас китайцы эрефию в авиастроении перегнали.
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военные сопротивляются как могут коллаборанту Зю...
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При Пете танки выгоняли в "Десне" из ангаров торжественно передавали армии и загоняли назад,до следующего приезда шоколадного фельдмаршала.. Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ" - Цензор.НЕТ 4869
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ"
 
 
 
 
 
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