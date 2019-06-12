 Новий танковий батальйон буде сформовано на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ"

Про це в Facebook повідомила пресслужба оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"12 окремий танковий батальйон оперативного командування "Північ" буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входить до складу 1 окрема танкова Сіверська бригада і є повністю самостійним підрозділом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад буде формуватися виключно військовослужбовцями-контрактниками.

У Гончарівському дислокується 1 окрема танкова бригада "Сіверська".

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