 Директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело. ДОКУМЕНТ

Про це "Цензор.НЕТ" розповіло джерело в самому відомстві, надавши в розпорядження редакції відповідний наказ.
Згідно з наказом, зазначений підрозділ тепер підпорядковується безпосередньо Роману Трубі. Досі всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першому заступнику директора ДБР Ользі Варченко. Такий розподіл повноважень було затверджено колегіально з моменту запуску бюро.
За словами джерела, рішення про перерозподіл підпорядкованості управління директором ДБР прямо суперечить ст. 12 закону про "Держосбюро розслідувань України", в якій говориться, що питання, пов'язані з призначенням, звільненням співробітників і перерозподілом повноважень, затверджуються тільки колегіально - директором і двома заступниками.
"Також є постанова суду від 19 квітня цього року №640 / 6315/19, в якій наведені аргументи про те, чому подібні рішення не можуть ухвалюватися одноосібно. А цей наказ прийнято в обхід рішення суду", - розповіло джерело.
Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.
Поганка @ivanchenko27457 15 мин.15 минут назад
Зеленый провидец все бдит и контролирует!
Анонс книги о вошьде
У варченко муж в МВС.
Але зебіли серут позаминуломісячним поносом; ще не помітили, що наїлись своєї тухлятини.
Dmytro Lykhoviy
"Ха-ха-ха, історія з проханням "невідомих осіб" зняти старий текст із Новинарні за бабло мала продовження... Сьогодні на сайті нового президента, у вигляді указу. Про призначення!
Але давайте нагадаю. Це тема корупції (виходить, тепер уже в оточенні презедента Зеленського) і вартості репутації. Дивіться яка справа:
Був такий собі Сергій Борзов, колишній вінницький КВНщик. Він працював у Державному управлінні справами, відомому як ДУСя. І так добре там працювати, що пан Борзов отримав від ДУСі безплатну квартиру майже на 200 квадратів у центрі Києва. НАБУ відкрило справу, їх трохи зам'яли...
І ось міняється влада. В тому числі і в ДУС. Президентом став інший КВНщик. Пан Борзов теж претендує на вищу посаду. Але... що робити з репутацією? Правильно, відчищати. Чистити Гугл. Просити різні редакції знімати за хабар компрометуючі новини за 2016 рік...
Новинарня була серед тих, кого теж за гроші просили зачистити історію під Борзова. Ми, звісно, не погодилися.
Але це не завадило найчеснішому президенту Зеленському сьогодні призначити пана Борзова в.о. голови ДУС. Печаль, хоч і КВН...
Лінк: https://novynarnia.com/2019/06/11/borzov/
https://bykvu.com/bukvy/119860-zelenskij-naznachil-rukovodit-dusej-figuranta-kvartirnogo-skandala