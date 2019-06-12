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 Політика України
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Все про:Труба (80) Варченко Ольга (24) ДБР (293)

 Директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело. ДОКУМЕНТ

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вивів Друге управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя) з підпорядкування першого заступника Ольги Варченко.

Про це "Цензор.НЕТ" розповіло джерело в самому відомстві, надавши в розпорядження редакції відповідний наказ.

Згідно з наказом, зазначений підрозділ тепер підпорядковується безпосередньо Роману Трубі. Досі всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першому заступнику директора ДБР Ользі Варченко. Такий розподіл повноважень було затверджено колегіально з моменту запуску бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГПУ подали заяву про вчинення низки кримінальних злочинів Трубою, Удовиченком та іншими співробітниками ДБР

За словами джерела, рішення про перерозподіл підпорядкованості управління директором ДБР прямо суперечить ст. 12 закону про "Держосбюро розслідувань України", в якій говориться, що питання, пов'язані з призначенням, звільненням співробітників і перерозподілом повноважень, затверджуються тільки колегіально - директором і двома заступниками.

"Також є постанова суду від 19 квітня цього року №640 / 6315/19, в якій наведені аргументи про те, чому подібні рішення не можуть ухвалюватися одноосібно. А цей наказ прийнято в обхід рішення суду", - розповіло джерело.

Директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело 01
Директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело 02
Директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело 03

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131885
 
 
 Топ коментарі
 
Вже можна. Ця контора не збирається працювати.
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Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 6606 Зе-Ленин...

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 8080 Поганка‏ @ivanchenko27457 15 мин.15 минут назад
Зеленый провидец все бдит и контролирует!
Анонс книги о вошьде

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 9917

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 4798

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 2598
 показати весь коментар
 
НЕА, ГБР типа независимый орган. Но Труба сам себя подставляет. Еще пару таких нарушений закона и ЗЕ найдет способ его убрать.
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Зе-Ленин...

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 8080 Поганка‏ @ivanchenko27457 15 мин.15 минут назад
Зеленый провидец все бдит и контролирует!
Анонс книги о вошьде

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 9917

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 4798

Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 2598
 показати весь коментар
 
 
Труба - человек хряка. Теперь понятны все его действия.
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А ,, фигня какая .. Не стоит внимания . Всё ,, булава уже у Зе . !!! Теперь можно всё . Директор ГБР Труба вывел из подчинения Варченко и взял контроль над управлением по расследованию преступлений правоохранителей, - источник - Цензор.НЕТ 2029 .
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НЕА, ГБР типа независимый орган. Но Труба сам себя подставляет. Еще пару таких нарушений закона и ЗЕ найдет способ его убрать.
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Вже можна. Ця контора не збирається працювати.
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Все зависит от руководителей. А так, как там люди хряка, то ты прав, эта контора если и будет работать, то только что бы прикрыть хряка.
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выше нас только небо, круче нас только яйца..., власть всегда портит человека, а абсолютная и подавно...
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Правильно сделал.
У варченко муж в МВС.
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Понятно, що правильно. І, напевне, були підстави. І, скоріш, за все, тіж самі "колегіальні".
Але зебіли серут позаминуломісячним поносом; ще не помітили, що наїлись своєї тухлятини.
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Тим часом кадри Зебіла вже дають хабарі за видалення старих текстів про них в інтернеті
Dmytro Lykhoviy

"Ха-ха-ха, історія з проханням "невідомих осіб" зняти старий текст із Новинарні за бабло мала продовження... Сьогодні на сайті нового президента, у вигляді указу. Про призначення!
Але давайте нагадаю. Це тема корупції (виходить, тепер уже в оточенні презедента Зеленського) і вартості репутації. Дивіться яка справа:

Був такий собі Сергій Борзов, колишній вінницький КВНщик. Він працював у Державному управлінні справами, відомому як ДУСя. І так добре там працювати, що пан Борзов отримав від ДУСі безплатну квартиру майже на 200 квадратів у центрі Києва. НАБУ відкрило справу, їх трохи зам'яли...
І ось міняється влада. В тому числі і в ДУС. Президентом став інший КВНщик. Пан Борзов теж претендує на вищу посаду. Але... що робити з репутацією? Правильно, відчищати. Чистити Гугл. Просити різні редакції знімати за хабар компрометуючі новини за 2016 рік...
Новинарня була серед тих, кого теж за гроші просили зачистити історію під Борзова. Ми, звісно, не погодилися.
Але це не завадило найчеснішому президенту Зеленському сьогодні призначити пана Борзова в.о. голови ДУС. Печаль, хоч і КВН...
Лінк: https://novynarnia.com/2019/06/11/borzov/
https://bykvu.com/bukvy/119860-zelenskij-naznachil-rukovodit-dusej-figuranta-kvartirnogo-skandala
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДиректор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко, - джерело. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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