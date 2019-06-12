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Все про:Львів (1047) отруєння (621) ДСНС (1899)

 Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 47 осіб

Кількість госпіталізованих з отруєнням після святкування весілля в ресторані у Львові досягла 47 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 9-10 червня у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню і Новояворівську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебувала на весіллі в ресторані "Червона Рута" міста Львів.

Станом на 7:00 12 червня госпіталізовані 47 осіб (з них 5 дітей)", - повідомили у відомстві.

Читайте також: Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 39 осіб, серед них п'ятеро дітей, - ДСНС

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131882
 
 
 Топ коментарі
 
Пригласите в этот ресторан потроха,ахметку,свинарчука и гросю,пусть подобедают.
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Та да.

Не забьівается такое никогда.(С)
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Вот ето свадьба-- капец !!! Выздоровления быстрейшего !
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Вот ето свадьба-- капец !!! Выздоровления быстрейшего !
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Та да.

Не забьівается такое никогда.(С)
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это потому что "честных" предпринимателей, включая работников общепита задолбали проверками и инспекциями.., да?
Жалуются они все время...
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Пригласите в этот ресторан потроха,ахметку,свинарчука и гросю,пусть подобедают.
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и шаурмана туда же - щоб думати почав хоть трохи
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Каждый год в летнее время на Западе травятся.... может блюда пересмотреть надо уже!
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Очевидно желудок плохо протёрли спиртом перед употреблением закуски... Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 47 осіб - Цензор.НЕТ 2484
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Так а що за ресторан? Хто зі Львова, підкажіть.
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"коричневая свадьба", по аналогии с "красной"
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Радостно...Барыги совсем страх потеряли, нет в стране ни законов, ни службы, чтобы приструнить сраных "бизнесменов", которые кормят людей тухлятиной, причем за немалые деньги. "За что боролись", собственно говоря. Вы же, лохи, этого хотели когда улюлюкали на ветках новостей о ликвидации СЭС. Теперь жрите, травитесь, сдыхайте, неандертальцы.
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Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала!
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а кто "поллитра" жахнул, в больничку не попал Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 47 осіб - Цензор.НЕТ 3991
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОтруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 47 осіб
 
 
 
 
 
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