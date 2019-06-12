 Отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 47 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Протягом 9-10 червня у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню і Новояворівську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебувала на весіллі в ресторані "Червона Рута" міста Львів.
Станом на 7:00 12 червня госпіталізовані 47 осіб (з них 5 дітей)", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Не забьівается такое никогда.(С)
Жалуются они все время...
як цю підлоту туди загнати