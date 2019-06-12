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 Кількість загиблих від пожежі в одеській психлікарні зросла до 7, - ДСНС

У лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"10 червня о 21:44 у Суворовському районі м.Одеса на вул.Академіка Воробйова, 9 в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я" Одеської облради виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 6 осіб і госпіталізовано 5 осіб, з яких 11 червня в лікарні померла 1 особа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 10 червня загорілося 7-ме відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я на вулиці Воробйова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина пожежі в одеській психлікарні не підпал, а занесення стороннього джерела вогню, - Нацполіція

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131881
 
 
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