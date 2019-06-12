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Все про:ВМС (390) Укроборонпром (447)

 ВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань"

Міністр оборони України Степан Полторак підписав указ про прийняття Військово-Морськими силами на озброєння нової радіогідроакустичної системи "Ятрань".

Про це повідомив державний концерн "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.

"Ця система використовувалася під час декількох міжнародних навчань "Сі Бриз", в умовах, максимально наближених до бойових. Загалом, під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено високі характеристики системи "Ятрань", яка на практиці у рази підвищує бойову ефективність протичовнової оборони Військово-Морських сил України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ця система успішно пройшла державні випробування. Вона побудована так, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі і абсолютно непомітні для противника, що дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.

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Крім того, відмінністю радіогідроакустичних буїв є те, що вони можуть скидатися з вертольотів, що дає змогу за мінімальний час створити мережу із сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів та підводних човнів противника.

Нині "Ятрань" готують до виробництва в межах державного оборонного замовлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131879
 
   
 Топ коментарі
 
Бросаете в море на веревке сосиску "Ятрань" и через 10 минут вытаскиваете с вцепившимся в нее с голодным кацапом. ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 9327
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Вот ты и прокололся. 7Б - это статья в российской армии в Украине её нет. Гы.
Ну и для всех остальных, (т.к. тролю пояснять что либо бесполезно) поясняю. В СССР в армии ПЗРКшники тренировались стреляя в болванки ГРАДа. Стрела и ИГЛа легко сбивает снаряд ГРАДа. Панцирь 1С легко собьет и ГРАД и УРАГАН и СМЕРЧ (Ольха по нашему). То же сделает и ТОР-2 (но это дороже) и даже ОСА, которая сбивает ТОЧКА-У, что неоднократно было на Донбассе. Нептун дозвуковой и даже если его обнаружат на дистанции менее 10 км, то его легко собъет корабельный аналог Панциря. Эти ракеты бесполезны против России. Все, что делал хряк, он делает с разрешения Кремля.
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Ну если с ее помощью получится взорвать крымский мост, то почему бы и нет ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 2504
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как по мне на этот мост дастаточно положить ,,большой (х)буй" и он рано или поздно сам рухнет!!(тратиться ещё на него)тем более если заметил про поезда уже полная тишина как в прессе так и в сети(из чего можно сделать вывод что не всё таки так просто с этим мостом) да и с вводом(наспех) этого моста ни цены не упали да и ,,пэнсии расейские не поднялись" ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 5421
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интересно, что произойдет раньше: мост рухнет или рашка развалится ? ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 2436 Или когда рашка развалится олени будут бежать из крыма сжигая мосты
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интересно, что произойдет раньше: мост рухнет или рашка развалится ? хм??лично мне как бы без разницы(в какой последовательности)мне важно чтоб это случилось и желательно в ближайшее время!!
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На Рыбальском ржавые баркасы кончились
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Бросаете в море на веревке сосиску "Ятрань" и через 10 минут вытаскиваете с вцепившимся в нее с голодным кацапом.
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херь какая то
координаты крымского моста туда забейте
на цензоре постят темы как санитарных авто на фронте тупо нет
и 200 м кабеля волонтеры по все Украине собирают
а тут бюджетное бабло в укитаз спускают
точнее по карманам распихивают
полтораку такую катушку к кую привяжете
пусть ходит ***** по киеву подводные лодки ищет
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Буду не кошерным. То же можно сказать и про катера, Отльху Нептун и т.д. Это системы, которые легко уничтожает российское ПВО, а стоят такие системы немерянно. Это гибридная война. Дабы не тратились деньги на передовые высокоточные, автоматизированные системы, беспилотники всех видов бабло тратят на бесполезную технику при этом пияря её на всех каналах, дабы надурить пипл и показать свой псевдопатриотизм.
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Серьезно? И можете даже пример привести? Ольху и катера ПВО уничтожает?))) От армии через 7Б косили?)))
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Вот ты и прокололся. 7Б - это статья в российской армии в Украине её нет. Гы.
Ну и для всех остальных, (т.к. тролю пояснять что либо бесполезно) поясняю. В СССР в армии ПЗРКшники тренировались стреляя в болванки ГРАДа. Стрела и ИГЛа легко сбивает снаряд ГРАДа. Панцирь 1С легко собьет и ГРАД и УРАГАН и СМЕРЧ (Ольха по нашему). То же сделает и ТОР-2 (но это дороже) и даже ОСА, которая сбивает ТОЧКА-У, что неоднократно было на Донбассе. Нептун дозвуковой и даже если его обнаружат на дистанции менее 10 км, то его легко собъет корабельный аналог Панциря. Эти ракеты бесполезны против России. Все, что делал хряк, он делает с разрешения Кремля.
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бисер побереги)
ато свинарчуков ща кондратий хватит))
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Панцирь - Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту.

Вільха - Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд.

Киздець буде Панцирю.
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Це навіть при 100% влучанню в цілі, що, як показує досвід Ізраіля - більше кацапські фантазії, ніж реальність.
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Мухасранец, все просто только в твоей больной голове, а в реале все немного по другому. Дозвуковые Томми вырезают сирийскую авиабазу с 100% попаданием. И это факт. Где ж С300/400, все Осы, ТОРы и расчеты ПЗРК которые морут снести 122-м голову реактивного снаряда, а дозвуковую срань в несколько метров в длину не смогли, причем сирийцы были предупреждены о ударе. Про прилет ПТУР Спайк в Панцерь тоже не видел, да? А он то точно должен был срубить его с вероятностью 146%. Но ладно то ракета, а вот когда израильский тихоходный литачек-камикадзе уничтожает Панцерь, то это как? Да Панцирь мечит ракеты по всему небу, но мимо, и самолетик со скоростью 100 м/с !!!! уничтожает, супер-пупер ПВО. А высер про ПКР Нептун.... вообще за гранью, ибо дозвуковые ПКР основа противокарабельного вооружения многих стран, и Засрахи тоже. Так что мухасранский тролль сиди на бутылке и не вякай, про супер ПВО Засрахи....
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руSSня всегда думают, что они самые сильные и отважные Но на прктике... все по другому Мы проверяли
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Если тебе кажется, что все понятно, то это значит, что тебе не все сказали. Существует договор между Израилем и Россией о разделе сфер влияния в Сирии. Израиль борется с Ираном и ХАМАС, а Россия ему не мешает, поэтому ЗРК России и молчат, а Израиль их не трогает. Томми легко сбиваются. Панцырь подбили после того как тот исчерпал весь боезапас. Сирийский экипаж палил со страху из всех стволов и боезапас быстро закончился. Второй Панцирь был неисправен. И тут ты сам дал ответ на вой вопрос. Не Ольхи и Нептуны надо делать а много беспилотников на которые ПВО потратит весь свой боезапас , а потом станут сами уязвимыми. Надо делать недорогое массовое высокоточное оружие.
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В теорії усе можливо. Одна справа сидіти на полігоні і влучати у болванку, яку ти вже пів години чекаєш і яка точно прилетить, а інша справа у полі чи на марші...
Хочу бачити, як ти на практиці будеш збивати цілий пакет "Града/Урагана/Смерча чи Вільхи"... особливо з Ігли...
Не чув ніяких особливих досягнень кацапського "Панциря", що то за лайно? Модифікована Тунгуска?
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Чего статья в рашкинской армии?))) Серьезно?))) Передай своему шефу, что ты уже все)) Пусть нового дают))) Клоун, 7Б это диагноз в психиатрии))) И к армии он имеет ровно такое же отношении как и ты))) С ним не берут в армию))) Как вы дружно тут начали распинаться, что сопротивляться рашке бесполезно))) Совсем не палитесь))) Можешь этот свой треп израильтянам повторить? Все что могут сбивать твои соплеменники это пассажирские самолеты, да собственные илы)))
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а ти поїдь і подивись що і хто на передку має ВМС Украины приняли на вооружение новую радиогидроакустическую систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 23
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это ты сейчас про ГАЗ-66 который в поле стал , и который потом расстреляли или те два списаных УАЗа?
под видом волонтеров на цензоре действуют мошенники?
собирают кошты на разную херь, а администрация цензора постит ихние реквизиты
в теме что ли?
ты это хотел сказать?
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Дать ссилоку на рахунок нормального волонтера !?
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какой?
вероятность того что завтра подводная лодка рашки или ракетный крейсер торпедирует наш сухогруз по приколу,потому шо скажут они думали там террористы хотят взорвать ихний епаный мост, и у них инфа 100% что мы ответим хобя из крупнокалиберного пулемета ? не говоря уже об авиации или НЕПТУНА на который кучу бабла списали?
0 ! 0% итак будет всегда пока под боком будет рашка, а мы не в НАТО
псы. я допускаю что современное оружие надо разрабатывать, чтобы его потом продавать, но не в нашем сегодняшнем случае, если бы придумали у нас сегодня что то годное, сразу бы продали еще на стадии проекта с вместе документацией ... а начальниик СВР получил очередную медаль ФСБ или от китайцев
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Закосивший от армии, но пытающийся о ней рассуждать... Юбку одень, она тебе больше идет...
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смешно
тебя от мужиков в юбках торкает?
пойди на соседа надень извращенец
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А чего ты здесь разнылся?))) Номер части в которой служил???
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Зараз би ще побудувати ракети ви глибинні бомби що можуть розхерячити ти кацапськи підводні човни
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и шо вы будите с ними делать пане Игорь?
куда засовывать? не может Украина воевать с рашкой открыто НЕ МОЖЕТ!
максимум можем типа сепарам насыпать, если оркам штаты яйца зажмут и не будут нам мешать
какие ракеты? какие нах подводные лодки?
все деньги должны идити в АТО, чтобы меньше наших хлопцев там гибло
что ***** за влажные мечты? мы уже открыто с ********** повоевали
писнями в крыму и парадом под Иловайском
псы. без обид. устал слушать разную ....
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З вашою точки зору нічого не тре робити на розвіток та перспективу - калаші та рпг в ато і на тому все?Якщо вже запустили сістему виявлення то логічно розробити ******* сістему знищення
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з нашои точки зору
надо размещать американские базы в Украине
и чем быстрее, тем лучше
или сдаваться параше
не оставят они нас в покое никогда
а китай нескоро их оссимилирует, мы так точно не доживем
других вариантов нет
или у тебя есть Игорёк?
псы. В БОЕВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ НАДО БАБЛО ВКИДЫВАТЬ И ПРОЧИЕ ПОДОБНЫЕ УДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ А НЕ НА РАЗНУЮ ХЕЬ КАК В ЭТОЙ ТЕМЕ ИЛИ ТИПА МОДЕРНИЗАЦИИ ХЛАМА С-125! страна реальных дибилоидов мля, точнее патологических воров(((
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нет
зеленский ***** вывел
с бухариным вчера
...
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это у вас " влажные мечты " какие нах американские базы ? вы что ИгоряL начитались ? это если и будет когда то то уж точно не при нынешнем президенте
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а шо думаете нынешний президент надолго?
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ну я не Ванга . предсказания это не мое . но думаю свой срок досидит
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да вероятность большая
после того как вчера засветилась партия зеленского-бухарина хоть более менее понятно все стало
коломойский не на Зе поставил , а на Юльку, Вовик будет народ веселить, а Юлька царица
как давно мечтала, помнишь? будет у нас парламентская республика как в германии и презик будет как уних которого никто не знает ... у нас правда расклад несколько иной, Вову знают все но смысл ты понял
как то так) чисто субъективное мнение) имхо полюбому луше чем хряка еще терпеть 5 лет уверенно строящего в Украине феодализм с кучкой верных рогулей)
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Юля лучше чем Петя ? да ладно ВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань" - Цензор.НЕТ 7059 как по мне они абсолютно одинаковые . только Петро штаны носит а Люля юбку . ну еще эмоционально разные . Петро ворует с олимпийским спокойствием а Вона будет истерики закатывать по малейшему поводу
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Не в правилах петьи было делать летальное оружие. Договорнял с х@йлом у него был. Обнаружить - это да. И за ж@пу пощипать
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А где хоть один фрегат за 5 лет??? Военный сбор дал армии десятки миллирдов гривен! Куда они пошли??
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На армию. Если ты хоть немного бы интересовался армейским делом до 2014 и после, ты бы не писал тут свои безграмотные вбросы
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Вы тут между собой с Тхір разберитесь, два зрадо...ба))) На пару работаете?))) А то друг друга опровергаете, но с друг другом не спорите)))
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Не говори мне, что делать и я не отправлю тебя слушать Дорожную)))
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вам наверное воспитание не позволяет этого рогуля прямым текстом послать?
хотите я вам помогу?
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Да пусть пишет, это его мнение наверное... Может и я не прав. пишу то что чувствую и думаю, честно говоря.
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Что такое? вы толкаете СОВМЕСТНО с ним, в этой статье ПРЯМОПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ тезисы(он кричит что затраты на море это против рашки бесполезно и деньги надо тратить только на войну на Донбассе... Вы требуете фрегаты) , но при этом оба спорите со всеми кто выступает за развитие ВСУ во всех сферах, но между собой у вас тишь и благодать))) Вы конторские совсем не палитесь)))
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А создание фрегатов входит в военно-морскую доктрину Украины? Содержать такие суда весьма дорого, а вот какие задачи они должны выполнять?
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А что тогда такое военно-морская доктрина Украины?? Речные катера Порошенко??
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Зеленский назначил по квоте Хорошковского главой разведки типа, который награжден медалью от ФСБ России. О какой обороне и оружии теперь можно говорить?))
Побыла Украина независимой ровно 5 лет, теперь все возращаеться обратно
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У Цензора память как у золотой рыбки?))) За два дня две статьи про одно и тоже событие, со ссылкой на одну и ту же статью на сайте УкрОборонПрома)))
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Буї стоятимуть на якорі, чи їх носитиме по всьому морю?
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бычков глушить в лучшем случае
псы. снимок походу под белой церковью делали
точно только рыба пострадала? водолазы не всплывали?
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Фото яке знайшли, таке і вліпили. Це ні про що не говорить. І це не буй.
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Это скрин с видео))) А видео есть и по ссылке указанной в статье, и в статье Цензора, которая идет первой в рекомендованных, под этой статьей)
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Где то читал, эта система легко преодолевается стадом тренированных дельфинов.
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Аааа, так вот почему лайкаете истеричку кричащую, что перед рашкой надо лапки сложить)))
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вы припе$док Павел!
СГУ! (с глубоким уважением!)
псы. для особо тупорылых объясняю: не туда деньги вкладывают... или у нас сегодня их некуда девать?
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как скажите

может лучше отдать бене в данном конкретном случае
а то пеце уже скирдавать некуда
панама скоро под землю провалится такими темпами
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Да я это уже понял))) рашка это сила, нам надо срочно под нее лечь... Да??? Так никто не держит, можешь сразу САМ бежать и ставать перед ними раком... Могу и дорогу оплатить... В одну сторону... Взамен на украинский паспорт...
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"Лапки складывать" не надо. Надеюсь, защита от дельфинов (и других млекопитающих) предусмотрена в конструкции аппаратов.
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Лайкаете оскорбления в мой адрес и призывы, что Украине надо сдаться, и делаете вид, что не при делах?)) Ну, ну)))
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Тут не было призывов про сдачу Украины. Из чего я делаю вывод об обоснованности своего лайка. Вы можете отразить свое негативное мнение, используя кнопку "спам"
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...позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кацапских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения ... ВМС США
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к слову штаты со спутника каждую ******** в нашем море контролируют
+ 100% контроль босфорского пролива
если захотят всё сами за нас сделают
осталось только определиться куда мы идем на самом деле
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Да определились уже. Конституция Украины закрепляет европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса" страны.
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Я человек гражданский, но мне кажется все корабли стоят в бухтах Севастополя и Новороссийска(компактно). Координаты этих мест всем известны, они и оттуда могут стрельнуть. Подобные девайсы полезны во времена галер, триер и прочих парусников.
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тут ключевое что мы нескоро сможем стрельнуть в ответ
а когда сможем, это всё амно котороё местные дельцы типа Пеци
продают народу Украины во время войны на кучу денех
превратится в полный непотриб
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Этот девайс против подводных лодок... Вы их считаете совсем идиотами? Стоять на базе во время войны?
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Против каких надводных кораблей Украины могут использоваться подводные лодки противника?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань"
 
 
 
 
 
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