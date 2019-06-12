 ВМС України взяли на озброєння нову радіогідроакустичну систему "Ятрань"

Про це повідомив державний концерн "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ.
"Ця система використовувалася під час декількох міжнародних навчань "Сі Бриз", в умовах, максимально наближених до бойових. Загалом, під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено високі характеристики системи "Ятрань", яка на практиці у рази підвищує бойову ефективність протичовнової оборони Військово-Морських сил України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ця система успішно пройшла державні випробування. Вона побудована так, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі і абсолютно непомітні для противника, що дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.
Крім того, відмінністю радіогідроакустичних буїв є те, що вони можуть скидатися з вертольотів, що дає змогу за мінімальний час створити мережу із сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів та підводних човнів противника.
Нині "Ятрань" готують до виробництва в межах державного оборонного замовлення.
координаты крымского моста туда забейте
на цензоре постят темы как санитарных авто на фронте тупо нет
и 200 м кабеля волонтеры по все Украине собирают
а тут бюджетное бабло в укитаз спускают
точнее по карманам распихивают
полтораку такую катушку к кую привяжете
пусть ходит ***** по киеву подводные лодки ищет
Ну и для всех остальных, (т.к. тролю пояснять что либо бесполезно) поясняю. В СССР в армии ПЗРКшники тренировались стреляя в болванки ГРАДа. Стрела и ИГЛа легко сбивает снаряд ГРАДа. Панцирь 1С легко собьет и ГРАД и УРАГАН и СМЕРЧ (Ольха по нашему). То же сделает и ТОР-2 (но это дороже) и даже ОСА, которая сбивает ТОЧКА-У, что неоднократно было на Донбассе. Нептун дозвуковой и даже если его обнаружат на дистанции менее 10 км, то его легко собъет корабельный аналог Панциря. Эти ракеты бесполезны против России. Все, что делал хряк, он делает с разрешения Кремля.
ато свинарчуков ща кондратий хватит))
Вільха - Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд.
Киздець буде Панцирю.
Хочу бачити, як ти на практиці будеш збивати цілий пакет "Града/Урагана/Смерча чи Вільхи"... особливо з Ігли...
Не чув ніяких особливих досягнень кацапського "Панциря", що то за лайно? Модифікована Тунгуска?
под видом волонтеров на цензоре действуют мошенники?
собирают кошты на разную херь, а администрация цензора постит ихние реквизиты
в теме что ли?
ты это хотел сказать?
.. Житомир.info | Анонс «Теми дня» на Житомир.info: волонтерка Юля Толмачова розкаже, що зараз возить на передову
Мурону дай
вероятность того что завтра подводная лодка рашки или ракетный крейсер торпедирует наш сухогруз по приколу,потому шо скажут они думали там террористы хотят взорвать ихний епаный мост, и у них инфа 100% что мы ответим хобя из крупнокалиберного пулемета ? не говоря уже об авиации или НЕПТУНА на который кучу бабла списали?
0 ! 0% итак будет всегда пока под боком будет рашка, а мы не в НАТО
псы. я допускаю что современное оружие надо разрабатывать, чтобы его потом продавать, но не в нашем сегодняшнем случае, если бы придумали у нас сегодня что то годное, сразу бы продали еще на стадии проекта с вместе документацией ... а начальниик СВР получил очередную медаль ФСБ или от китайцев
тебя от мужиков в юбках торкает?
пойди на соседа надень извращенец
куда засовывать? не может Украина воевать с рашкой открыто НЕ МОЖЕТ!
максимум можем типа сепарам насыпать, если оркам штаты яйца зажмут и не будут нам мешать
какие ракеты? какие нах подводные лодки?
все деньги должны идити в АТО, чтобы меньше наших хлопцев там гибло
что ***** за влажные мечты? мы уже открыто с ********** повоевали
писнями в крыму и парадом под Иловайском
псы. без обид. устал слушать разную ....
надо размещать американские базы в Украине
и чем быстрее, тем лучше
или сдаваться параше
не оставят они нас в покое никогда
а китай нескоро их оссимилирует, мы так точно не доживем
других вариантов нет
или у тебя есть Игорёк?
псы. В БОЕВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ НАДО БАБЛО ВКИДЫВАТЬ И ПРОЧИЕ ПОДОБНЫЕ УДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ А НЕ НА РАЗНУЮ ХЕЬ КАК В ЭТОЙ ТЕМЕ ИЛИ ТИПА МОДЕРНИЗАЦИИ ХЛАМА С-125! страна реальных дибилоидов мля, точнее патологических воров(((
зеленский ***** вывел
с бухариным вчера
...
после того как вчера засветилась партия зеленского-бухарина хоть более менее понятно все стало
коломойский не на Зе поставил , а на Юльку, Вовик будет народ веселить, а Юлька царица
как давно мечтала, помнишь? будет у нас парламентская республика как в германии и презик будет как уних которого никто не знает ... у нас правда расклад несколько иной, Вову знают все но смысл ты понял
как то так) чисто субъективное мнение) имхо полюбому луше чем хряка еще терпеть 5 лет уверенно строящего в Украине феодализм с кучкой верных рогулей)
хотите я вам помогу?
Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року
Побыла Украина независимой ровно 5 лет, теперь все возращаеться обратно
псы. снимок походу под белой церковью делали
точно только рыба пострадала? водолазы не всплывали?
СГУ! (с глубоким уважением!)
псы. для особо тупорылых объясняю: не туда деньги вкладывают... или у нас сегодня их некуда девать?
может лучше отдать бене в данном конкретном случае
а то пеце уже скирдавать некуда
панама скоро под землю провалится такими темпами
вражескихкацапских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения ... ВМС США
+ 100% контроль босфорского пролива
если захотят всё сами за нас сделают
осталось только определиться куда мы идем на самом деле
а когда сможем, это всё амно котороё местные дельцы типа Пеци
продают народу Украины во время войны на кучу денех
превратится в полный непотриб