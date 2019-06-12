 Від початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва у Facebook.
У поліції зазначили, що найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, у період із 17 до 18 години. Саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.
У середньому за день у столиці на дорогу виїжджає понад 750 000 автомобілів.
За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%.
Основні причини ДТП - порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП із потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть.
Нагадаємо, від початку року патрульні притягнули до адміністративної відповідальності понад 10 тисяч водіїв за порушення вимог дорожніх знаків та ще понад 4200 водіїв за проїзд на заборонний сигнал світлофору. Крім цього, інспектори зафіксували майже 5 тисяч випадків керування транспортними засобами в стані сп'яніння. За перевищення максимальної допустимої швидкості руху патрульні притягнули до відповідальності понад 12 тисяч порушників, від початку вимірювання швидкості руху за допомогою приладу TruCam.
У поліції також звернулися до громадян з проханням неухильно дотримуватися всіх правил дорожнього руху, бути обережними під час керування транспортним засобом, не відволікатися на розмови телефоном та користуватися пасками безпеки, пам'ятати про максимальну допустиму швидкість руху та в жодному разі не сідати за кермо в стані сп'яніння.
Не ямы - рвы... - руль влево, руль резко вправо...
Вообще после выборов никто ничего не делает...
А вот теперь читаю эту статью про пьяных водителей нарушающих все поголовно ПДР... - от них все зло...
Верю..
И что бесит - работы вообще не ведутся....
Но я понимаю почему - потерян стимул у чиновников...
Действительно у нас в районе худо-бедно старались все 5 лет, понятно не для людей а для себя в основном, что бы люди заценили и оставили при должностях...- ремонтировали дороги, строили школы, оборудование закупали по больницам, облагораживали что то...
Но простой нарид послал нахрен барыг и выбрал Зе...
Ну и встало все сейчас...
на тому тижні в Черкаси відрядження було - добре шо на маршрутці -
маршрутка за 3 години з Києва до Черкас - я на своїй машині не відважився їхати!
треба вводити штрафи від ціни транспортного засобу!
Но надо заметить что и все эти развязки довольно хреново выстроены.
Это типа нашего Кельна, хотя Кёльн, конечно, фигня
Может, в Киеве сейчас лучше стало, до Киева уже несколько лет не получается доехать, хз.
Но там что-то надо делать.
розв'язки - так, це є і гарні, а є колесо) на Патона - капець...
машин стало в рази більше, а дороги, їх організація = 0
Это как?
ДО речі, в Києві значно більше транспорту з решти регіонів - аніж навпаки. Тобто, решта ще додають напруженості.