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Все про:ДТП (2350) Київ (6143) патрульна поліція (882)

 Від початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

За перші п'ять місяців 2019 року в столиці зареєстровано 16 016 дорожньо-транспортних пригод, з них 830 із потерпілими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва у Facebook.

У поліції зазначили, що найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, у період із 17 до 18 години. Саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.

У середньому за день у столиці на дорогу виїжджає понад 750 000 автомобілів.

Від початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція 01

За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%.

Основні причини ДТП - порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%). Якщо окремо аналізувати ДТП із потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть.

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Нагадаємо, від початку року патрульні притягнули до адміністративної відповідальності понад 10 тисяч водіїв за порушення вимог дорожніх знаків та ще понад 4200 водіїв за проїзд на заборонний сигнал світлофору. Крім цього, інспектори зафіксували майже 5 тисяч випадків керування транспортними засобами в стані сп'яніння. За перевищення максимальної допустимої швидкості руху патрульні притягнули до відповідальності понад 12 тисяч порушників, від початку вимірювання швидкості руху за допомогою приладу TruCam.

У поліції також звернулися до громадян з проханням неухильно дотримуватися всіх правил дорожнього руху, бути обережними під час керування транспортним засобом, не відволікатися на розмови телефоном та користуватися пасками безпеки, пам'ятати про максимальну допустиму швидкість руху та в жодному разі не сідати за кермо в стані сп'яніння.

Від початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131877
 
 
 Топ коментарі
 
не знаю как в Киеве..., но сейчас ехал по Синельниковскому району (Днепр.области) и проклинал дорогу...
Не ямы - рвы... - руль влево, руль резко вправо...
Вообще после выборов никто ничего не делает...
А вот теперь читаю эту статью про пьяных водителей нарушающих все поголовно ПДР... - от них все зло...
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То вы не видели настоящие рвы поперек дороги, которые были на юго-западе Одесской области...какой там руль влево-вправо, когда реально поперек дороги ров метровой глубины...на поле съезжаешь и едешь по полю, тк по дороге даже внедорожнику не проехать.
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Це більш ніж 100 аварій на день! Ви що, не їздите, а тільки товчете один одного?
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не знаю как в Киеве..., но сейчас ехал по Синельниковскому району (Днепр.области) и проклинал дорогу...
Не ямы - рвы... - руль влево, руль резко вправо...
Вообще после выборов никто ничего не делает...
А вот теперь читаю эту статью про пьяных водителей нарушающих все поголовно ПДР... - от них все зло...
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То вы не видели настоящие рвы поперек дороги, которые были на юго-западе Одесской области...какой там руль влево-вправо, когда реально поперек дороги ров метровой глубины...на поле съезжаешь и едешь по полю, тк по дороге даже внедорожнику не проехать.
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Tierre - да?..

Верю..
И что бесит - работы вообще не ведутся....
Но я понимаю почему - потерян стимул у чиновников...
Действительно у нас в районе худо-бедно старались все 5 лет, понятно не для людей а для себя в основном, что бы люди заценили и оставили при должностях...- ремонтировали дороги, строили школы, оборудование закупали по больницам, облагораживали что то...
Но простой нарид послал нахрен барыг и выбрал Зе...
Ну и встало все сейчас...
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так в Одеський області гарні грунтовки біля "траси"! )))
на тому тижні в Черкаси відрядження було - добре шо на маршрутці -
маршрутка за 3 години з Києва до Черкас - я на своїй машині не відважився їхати!
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воділи) плюють на ПДР, і от є ці результати -
треба вводити штрафи від ціни транспортного засобу!
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Как водят в Киеве так я часто когда еду (упаси Боже не за рулём) зажмуриться периодически пытаюсь
Но надо заметить что и все эти развязки довольно хреново выстроены.
Это типа нашего Кельна, хотя Кёльн, конечно, фигня

Может, в Киеве сейчас лучше стало, до Киева уже несколько лет не получается доехать, хз.
Но там что-то надо делать.
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водять так як їх вчили, тобто ніяк(((
розв'язки - так, це є і гарні, а є колесо) на Патона - капець...
машин стало в рази більше, а дороги, їх організація = 0
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Зате пішоходи всі, як один, на зубок знають 4 розділ ПДР, та неухильно виконують його
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це ви про хрустиків))), не дай Боже такого дебіла, шо лізе під колеса!
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та те сталичные везде отличаются - шо дома, шо на выездах... бескультурнее водителей нет, наверное, в Украине...
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Там по-другому не проедешь. А привычки-то остаются.
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И они в Киеве насчитали три миллиона человек, а машин 750 тысяч.
Это как?
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Деснянский район сразу бросается в глаза наименьшим количеством ДТП, но зато самым высоким процентом с потерпевшими, относительно количества ДТП.
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Треба по районах зважати на кількість мешканців, напруженість трафіку, розв'язки, тощо. Самі по собі цифри - ні про що.
ДО речі, в Києві значно більше транспорту з решти регіонів - аніж навпаки. Тобто, решта ще додають напруженості.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку року в Києві сталося понад 16 тисяч ДТП. Найбільше - в Голосіївському районі, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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