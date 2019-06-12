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Все про:дитячий садок (79) Крим (6895) продукти (176) школа (662)

 Дітей у школах і садочку окупованого Сімферополя годували простроченими продуктами. Винні відбулися штрафами

В окупованому Криму виявили порушення у сфері організації харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх закладах Сімферополя. У двох школах, дитсадку та коледжі виявлено продукти без маркування та із закінченим терміном придатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Виявлено порушення, що виразилися у витребуванні непередбачених документів з батьків для отримання дітьми безкоштовного харчування, неправомірному скороченні тривалості змін, на яких може проводитися продаж учням гарячого харчування, а також незаконному зборі вчителями з батьків коштів у готівковій формі для здійснення розрахунку учнями за підвечірок", - йдеться в повідомленні російської прокуратури.

За цими фактами порушено справи про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 10.8 КоАП Росії (порушення ветеринарно-санітарних правил заготівлі, переробки, зберігання або реалізації продуктів тваринництва).

У відомстві повідомили, що винним посадовим особам призначено покарання у вигляді штрафів.

Коментарів адміністрації навчальних закладів наразі немає.

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На початку 2018 року голова Держкомветеринарії Криму Валерій Іванов повідомив, що у пробах молочної продукції, яку постачають у дитячі садочки, школи та піонерські табори окупованого Криму, фахівці продовжують виявляють рослинні жири та антибіотики.

У 2017 році в Россільгоспнагляді повідомили, що половина молочної і м'ясної продукції, яка реалізується на півострові, фальсифікована. Унаслідок раптової перевірки продуктів харчування в дитячих садках півострова з'ясувалося, що склад 22% протестованої молочної продукції та 50% м'яса не відповідає заявленому на етикетці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131875
 
   
 Топ коментарі
 
дык... камни с неба - это вкусно и питательно же! Детей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами - Цензор.НЕТ 811
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ну а что - руЦкий мир он такой, беспощадный даже к детям, как говорил товариСЧ Жуков, бабы еще нарожают
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у вас с лопаты едят, так еще и просрочка?
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дык... камни с неба - это вкусно и питательно же! Детей в школах и садике оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами. Виновные отделались штрафами - Цензор.НЕТ 811
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А по фото к новости и не скажешь, что еда просрочена. Наяривают, аж за ушами трещит!!!
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у вас с лопаты едят, так еще и просрочка?
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просрочка с лопаты вообще по скрепам будет Дітей у школах і садочку окупованого Сімферополя годували простроченими продуктами. Винні відбулися штрафами - Цензор.НЕТ 6651
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ну а что - руЦкий мир он такой, беспощадный даже к детям, как говорил товариСЧ Жуков, бабы еще нарожают
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та які проблеми? кацяпські баби ще нарожають)! Дітей у школах і садочку окупованого Сімферополя годували простроченими продуктами. Винні відбулися штрафами - Цензор.НЕТ 5232
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Если бы не прострочка...их бы пришлось кормить САНКЦИОНКОЙ!!!)))
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юнармия должна переносить все тяготы военской службы
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(путлєрюргенд)\\\\\\\\\\\

Это как бы тебя назвать Эйнштейном в теле Шварценеггера.
Ты и не понимаешь - какой это комплимент грязным красножопым свиньям - сравнение с немцами.
Это как Жигули и Мерс.
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Оппа!
Дорогой Сэр!
Приглашаем Вас на конференцию искателей новых народов. Мы слышали, Вы открыли такой - "нацистов". Проконсультируете нас - новый ли народ "троцкисты", "гринписовцы", "защитники собак "Паски"" и прочие(всего 100500 позиций).
В подарок - мешок галоперидола, мы видим как вам трудно.
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Нажаль ми недалеко втекли. Кацапи хоч штрафують, в нас би і того не було.
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Не "просроченными" , а "прошедшими проверку временем", эта же савсем другое, дети ж наше фсё.
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можно подумать кого-то вообще сажают за это?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДітей у школах і садочку окупованого Сімферополя годували простроченими продуктами. Винні відбулися штрафами
 
 
 
 
 
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