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 Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що між європейськими країнами і Росією мусить тривати "стратегічна дискусія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент, про це він заявив в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS у вівторок, 11 червня.

"Європа з її багатополярністю, політику якої я захищаю, має відновити нові правила довіри і безпеки з Росією і не має погоджуватися лише з НАТО", - зазначив французький лідер.

При цьому він наголосив, що Європа не має закривати очі на анексію Криму, оскільки це був "військовий жест" з боку РФ.

За словами Макрона, від того, наскільки істотними будуть зусилля Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні, залежить, чи буде формат G7 знову розширено до G8 за рахунок поновлення членства Росії.

Президент Франції зазначив, що цього тижня збирається провести "тривалу і насичену" розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Деталей майбутніх переговорів він не розкрив, зазначивши, що між Росією і країнами Європи "є розбіжності", які потрібно подолати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні

"Було б неправильно дозволяти Росії розвертатися до Китаю", - підсумував Макрон.

Раніше повідомлялося, що 6 червня Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131872
 
 
 Топ коментарі
 
раньше уже дискутировали с Гитлером...пока не дождались гауляйтеров у себя в стране
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в СССР тоже не верили, что Прибалты выйду из ее состава.
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раньше уже дискутировали с Гитлером...пока не дождались гауляйтеров у себя в стране
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І допоможе ця розмова, як мертвому діду припарка. А з іншої сторони, не додаткові ж санкції вводити. А так МАкрон при дєлє.
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Они не догоняют, что паРаша отжала не курорт, а военную базу под носом у НАТО с которой можно контролировать весь юг Европы.
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Тривала дискусія з "гипотетичним гауляйтером" Європи має закінчитися у ...музеї де зберигається гильйотина. До ней буде "пасувати" голова "ху?ла"
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та отож)))), поговорить і простить кацапів і *****, тим більше є від кацапів багато пруфів)!
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кацапік, в тебе впн), відклеївся - на 11-80 на похмєлочку! )))
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кацапи з французами, здається, після наполеонів) дружать,
так я не сумніваюсь ***** з Макроном цю традицію не **********!
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"Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО", − указал французский лидер.

Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация.
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Игорь Д

Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация

... и Франция вступит в ОДКБ
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Кацапия Крым не вернет и никакие санкции не помогут, это и лосю ясно. Нужно было подавать в суды и возвращать имущество, вышки в черном море, нужно компенсацию требовать и тд. Очень сложный вопрос! Может быть договор составлять на управление полуостровом совместно.... не знаю. Но одной патриотической бравадой тут не обойтись и советским перекрашеным металлоломом кацапов не победить. Это утопия.
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в СССР тоже не верили, что Прибалты выйду из ее состава.
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Верить можно во что угодно. Но есть реальность и живем мы сейчас...
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Вероятное становится очевидным: Россия - сырьевой придаток Китая.
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Игорь Д

Как по мне, то дело не в конкретной персоне, а в группе лицом которой эта персона является.
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стадо подстраивается под привчки вождя
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старая песня ...и те кто её поют идут дружненько строем...ну ты понял.
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Ты можешь себе представить, что тебе на Кацапии скажут в ответ на предложение совместно управлять Крымом?
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Запонми, Крым НИКОГДА не будет российским!!!! Не потому, что кто то любит Украину, а потому, что это разрушает весь мировой порядок.
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Он и укранским никогда по сути не был к сожалению.
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именно по СУТИ он был и есть украинский. Так записано в ООН!
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этого достаочно, что они НАКОГДА не будет россикйским.
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Вы знаете, я вот смотрю на все это.....и думаю, а почему к примеру с тем же Донбасом не пойти на все уступки и соглашения? Выборы провести там, принять особый статус, автономию и тд.... А когда это реализуем и туда зайдем - завести туда спец службы, закрыть территорию, выгнать прессу, поставить отрк и танки на границе и провести зачистку!! Может хитрее быть надо, а ?? И с Крымом тоже хитрость проявить...
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дык ***** не хочет проводить выборы н аДонбасе, вот в чем вся загагулина. Даже первый пункт Минска не хочет выполянть - разведение войск.
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Ну как то поиграть, принять условия типо... выполнить это все. А потом понеслась!!! Эскадроны смерти... полная зачистка к ху....ям, мобильные крематории и все отлично! Как вам такое?
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ну как-то мы играем уже пятьлет, только конца этой игры не видно, пока ***** ласты не склеит.
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плохо, но радует что бандитов гибнет намного больше.
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Так кацапия богата на бандитов! Этого отребья там на сто лет! Очень жаль наших мужиков, наших войнов! Это же пи....ц
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это не пи..ц, а жизнь во время агрессии. Израильтяне так долго живут, и даже очень неплохо.
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Израилю выгодна война с Палестиной, поэтому она не заканчивается. Израиль каждый год получает миллиарды долларов помощи от США, Германия подлодки клепает бесплатно за Холокост и тд... Если бы Израиль хотел конца войны, то этих попуасов давно бы с г...ом смешали. Но это политика и бизнес. Мы не Израиль, нам кидают крошки со стола.
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значит нужно сделать так, что бы война была выгодна нам.
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поедь к пуйлу в гости, обвяжись гранатми и делов то...
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Аааа, так вы неадекват упоротый... ясно. Разговор окончен.
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Так они же требуют собственную "народную милицию" - читай собственные войска. Ты думаешь, что ты один такой умны и хитрый, да?
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А еще путь - подкуп! Как США Ирак победили... подкупили командование и все
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США Ирак раскатали в тонкий блин, там смысл "подкупа" был только в том что "вы хотите сегодня и все живы? или "завтра и все будете мертвые?". Иракцы выбрали первый вариант.
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Денис Юхименко 7e3a3625

Все Ваши предложения хороши, но легко разбиваются от одного вопроса: "Вы, действительно уверены, что запоребрик уйдет с Донбасса, даже при выполнении Украиной всех, перечисленных Вами "уступок и соглашений"? Аппетит приходит во время еды.
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Не знаю конечно, это просто мысли. Я не эксперт. Но как-то надо решать. Лоб в лоб с кацапами мы не победим.
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Так ведь лоб в лоб никто и не собирался. Проблема не в Донбассе и Крыме - там бесполезно создавать любые условия, выполнять любые Минские соглашения. Просто сейчас Крым и Донбасс - инструменты с помощью которых можно создавать условия для устранения самой причины - кремлевского режима. Как ни парадоксально, но конфликт на Донбассе сейчас выгоден Украине - с одной стороны много средств не забирает, людей(как бы это кощунственно не звучало, но это статистика) ежедневно на дорогах в несколько раз больше гибнет. Не будет Донбасса - не будет "полезных санкций", не будет ослабления Кремля и в конечном итоге не будет краха кремлевкого режима.
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Давайте прямо смотреть в глаза- Украина и Донбасс- это разменная монета в руках РФ, и как не странно Украина очень слабо влияет на весь процесс.
1.Есть два государства, при чем очень сильных- РФ и США. Также не забываем про ЕС.
2.Берем два военных конфликта- Сирия и Украина, а также Ливия- где полным ходом шагают "зеленые человечки".
3. Нестабильность на Востоке дает возможность влиять на стоимость нефти в мире- в чем заинтересованы многие.
4.КНДР со своим ядерным арсеналом и Китай.
Это кратко- роль Украины в этом- это предмет торговли- например-
Решение проблем Сирии- в обмен на решение в Украине . Забудьте Крым- забудем Донбасс. Совместное давление на КНДР- забудьте Украину, отмените курс Украины в НАТО- закроем конфликт на Донбассе и многое , многое другое. Другими слова- дополнительный рычаг в руках РФ на влияние в МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ.
Вот поэтому мы сейчас находимся в такой ситуации- как то так..
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Так правильно, так и есть! Нищая, слабая Украина является обьектом геополитики... КНДР имеет ядерное оружие, поэтому США ссат по ляжкам... Россию тоже прямо тронуть не могут. Но нам то от этого не легче!!
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Нам не только не легче- но и больно- во всех смыслах этого слова. Я бы добавил к этому пару цитат из народной мудрости
1."Паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
2."Налево пойдешь - коня потеряешь,
Направо пойдешь - жизнь потеряешь,
Прямо пойдешь - счастье найдешь (или жив будешь, да себя позабудешь)."
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Вы РФ к сильным государствам причислили? Ну, ну...

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Даже можно сказать, вселенский порядок...Бог перестал спокойно спать...хе-хе)) Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним - Цензор.НЕТ 7553
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Эту идею через раша-ТВ всем впаривают.
Только раша сама на ладан дышит и в один прекрасный момент всё может накрыться медным тазом.
Так что, вы - провакатор.
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Он забыл добавить и потому мы поддерживаем "чисто экономический" проект Северный поток 2, который даст еще больше денег Путину на его будущие "военные жесты"...
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Я думаю дискусия возможна. Примерно в таком русле--
Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним - Цензор.НЕТ 3826
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Антивоенное движение в рф типа "Хватит убивать хохлов , займемся своими проблеммами !". Задача будущего года для Зе.
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Це не працює. Краще принцип - за кожного вбитого українця сотня кацапів. Війну перевести на територію ворога. Найняти всіх хто ненавидять кацапів та ***** і створити хаос і страх у кацапів постійними терактами. Після кожної атаки на українців - десятка вибухів і вбивств керівників різних рівнів по кацапії, щоб до кожної кацапської хромосоми дійшов тваринний страх і почуття неминучого покарання за війну, при цьому не визнавати ніяким чином своєї причетності до акцій. Тільки так можна зупинити війну.
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Главное что Макрон, как президент Франции, помнит о оккупации Крыма и не признает "референдум" под дулами оккупантов.
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Зачем россии разворачиваться к Китаю?
Она и так раком перед им стоит!
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удобная поза для китайцев, пока раша всает с колен....
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Как там говаривал наш нынешний пердзидент-естрадник, если перефразировать, - Росися, как п*яная рязанская баба, валяющаяся в отключке на задворках своего захезаного двора, на которую соседи-китайцы, хозяйничающие на этом дворе, ссут, серут и выбрасывают помои.
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Этот хлыщ-геронтофил явно не гениальный Наполеон Бонапарт. Да и его партнер-педофил тоже явно не Александр І Романов.
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"Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", − подытожил Макрон.
***
Цей жабоїд не розуміє одну просту річ, яку зрозумів ще 180 років тому, його земляк

*
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".

.

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". .
 В 2008 році Ніколя Скаркозі уже "усмиряв" х%йло в Грузії. Як результат два заморожених конфлікти де присутні війська паРаші. В любий час ті конфлікти можуть бути розморожені.
Те саме готують і для України.
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Ротшильдовський покидьок,як і ***** з рошеном,повбивали тисячі людей і дискутують потвори
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Очень длинная беседа, длиной в Северный поток 2
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Именно так, Украина там будет далеко не основной темой. Цена вопроса СП-2 такова, шо вся Украина столько не стоит. Как говорится - ничего личного, только бизнес !
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"Европа с ее многополярностью, политику которой я защищаю, должна восстановить новые правила доверия и безопасности с Россией и не должна соглашаться исключительно с НАТО", − указал французский лидер.


Что и требовалось доказать. Украине не на ватный Евросоюз, который истекает слюной при виде дивидентов от торговых отношений с российской мафией с КГБ-истом во главе, нужно ориентироваться.
Первоначально как главный союзник США., потом участник NATO.
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А как это и "глаза не закрывать" и договариваться. Тут уж если договариваться, то глаза не то что закрыть нужно, а вообще "ампутировать" Сначала захватили "используя размещенные там ВС еще СССР, Приднестровье, продолжая раскачивать Молдову с тех пор и поныне ( сейчас вот начался новый этап). Постоянно подливают в огонь горючих веществ в конфликт в Карабахе. Держа обоих участников конфликта на цепи ( удобно), один заершится, другому цепь ослабят и наоборот. Так и конфликт ни когда не кончится и обе страны будут на привязи. Потом фактическая оккупация Абхазии и Юж. Осетии ( последняя уже фактически в РФ), потом нападение на члена ООН Грузию, не дошли до Тбилиси на расстоянии вытянутой руки, бомбили грузинские города ( в частности Гори). Потом пришла очередь Украины. Оккупация и аннексия Крыма и Севастополя ( в нарушение всяческих международным и меж государственных договоров), потом сначала скрытая , а потом и открытая агрессия на востоке Украины с оккупацией половины Донбасса, и продолжение боевых действий и обстрелов в течении 5 лет. Захват акватории Азовского моря ( я уже молчу о Керченском проливе). Захват заложников военных и гражданских во всех возможных местах, в Крыму, Донбассе, РФ, Белорусии. Преследование людей не согласных с таким положением вещей, за частую по выдуманным обвинениям. Дальше еще Сирия с ее систематическим обстрелами и бомбежками. А поддержка ( почти явная) ядерных амбиций КНДР. А то что за всеми темными делами в мире прослеживается след из Кремля. Отравления в Великобритании, беженцы хлынувшие в Европу, засилье националистов и леваков в Европе ( и их финансирование из Кремля). Договариваться с Путиным, о чем интересно. Ну разве о том что предлагают Украине, о капитуляции.
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Вполне разумно Макрон понимает, что у РФ были только военные основания для прихватизации Крыма, но забывает добавить, что нашу "революцию" Россия тоже восприняла только как "военный жест" Запада, т.е. по мнению аналитиков РФ подчинение Украины Западу несло реальную военную угрозу, а вот мнение аналитиков Украины и НАТО совсем другое, они убеждены, что американская армия несет только процветание всему миру, причем это - аксиома, кто не верит, получает по рогам.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономОкупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним
 
 
 
 
 
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