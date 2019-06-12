 Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент, про це він заявив в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS у вівторок, 11 червня.
"Європа з її багатополярністю, політику якої я захищаю, має відновити нові правила довіри і безпеки з Росією і не має погоджуватися лише з НАТО", - зазначив французький лідер.
При цьому він наголосив, що Європа не має закривати очі на анексію Криму, оскільки це був "військовий жест" з боку РФ.
За словами Макрона, від того, наскільки істотними будуть зусилля Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні, залежить, чи буде формат G7 знову розширено до G8 за рахунок поновлення членства Росії.
Президент Франції зазначив, що цього тижня збирається провести "тривалу і насичену" розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Деталей майбутніх переговорів він не розкрив, зазначивши, що між Росією і країнами Європи "є розбіжності", які потрібно подолати.
"Було б неправильно дозволяти Росії розвертатися до Китаю", - підсумував Макрон.
Раніше повідомлялося, що 6 червня Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні.
так я не сумніваюсь ***** з Макроном цю традицію не **********!
Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация.
Так он договориться что НАТО бесполезная органиазация
... и Франция вступит в ОДКБ
Как по мне, то дело не в конкретной персоне, а в группе лицом которой эта персона является.
Все Ваши предложения хороши, но легко разбиваются от одного вопроса: "Вы, действительно уверены, что запоребрик уйдет с Донбасса, даже при выполнении Украиной всех, перечисленных Вами "уступок и соглашений"? Аппетит приходит во время еды.
1.Есть два государства, при чем очень сильных- РФ и США. Также не забываем про ЕС.
2.Берем два военных конфликта- Сирия и Украина, а также Ливия- где полным ходом шагают "зеленые человечки".
3. Нестабильность на Востоке дает возможность влиять на стоимость нефти в мире- в чем заинтересованы многие.
4.КНДР со своим ядерным арсеналом и Китай.
Это кратко- роль Украины в этом- это предмет торговли- например-
Решение проблем Сирии- в обмен на решение в Украине . Забудьте Крым- забудем Донбасс. Совместное давление на КНДР- забудьте Украину, отмените курс Украины в НАТО- закроем конфликт на Донбассе и многое , многое другое. Другими слова- дополнительный рычаг в руках РФ на влияние в МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ.
Вот поэтому мы сейчас находимся в такой ситуации- как то так..
1."Паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
2."Налево пойдешь - коня потеряешь,
Направо пойдешь - жизнь потеряешь,
Прямо пойдешь - счастье найдешь (или жив будешь, да себя позабудешь)."
Только раша сама на ладан дышит и в один прекрасный момент всё может накрыться медным тазом.
Так что, вы - провакатор.
Она и так раком перед им стоит!
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Цей жабоїд не розуміє одну просту річ, яку зрозумів ще 180 років тому, його земляк
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"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".
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Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". .
В 2008 році Ніколя Скаркозі уже "усмиряв" х%йло в Грузії. Як результат два заморожених конфлікти де присутні війська паРаші. В любий час ті конфлікти можуть бути розморожені.
Те саме готують і для України.
Что и требовалось доказать. Украине не на ватный Евросоюз, который истекает слюной при виде дивидентов от торговых отношений с российской мафией с КГБ-истом во главе, нужно ориентироваться.
Первоначально как главный союзник США., потом участник NATO.