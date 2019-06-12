 Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Закарпаття.
Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.
"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.
За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.
Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС, пригода сталася 11 червня в період із 17:45 до 22:00 у лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району. Рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які, імовірно, здійснювали заготівлю деревини, та пошкоджений вантажний автомобіль.
Обставини події встановлюються правоохоронними органами.
Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен
Залишилося лишень каміння, пил і бруд. Ліси проїхали до Еувропи по бізвізу...
Не разобралась она в тонкостях....- в заказчиках и исполнителях...
ДТП произошло в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Тела пяти погибших нашли вчера, 11 июня, в период с 17:45 до 22:00 (тело одного отнесло течением и он был обнаружен а 22:00)..."
Самой Землі цнотой вони вкривали грудь...
І падаючи в безвість невідому,
З собой людське життя, як бутерброд, беруть.
Ну, не хочется злорадствовать, но карма их настигла.