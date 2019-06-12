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 Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

Поблизу села Тарасівка Тячівського району вантажівка зірвалася з гори в річку, загинуло 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Закарпаття.

Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 01

"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.

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Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 02

За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 03

Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС, пригода сталася 11 червня в період із 17:45 до 22:00 у лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району. Рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які, імовірно, здійснювали заготівлю деревини, та пошкоджений вантажний автомобіль.

Обставини події встановлюються правоохоронними органами.

Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 04
Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: пятеро лісорубів загинули 05
Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131871
 
   
 Топ коментарі
 
Очень жаль Карпатские леса! То что происходило все эти 5 лет и происходит поныне, это преступление страшнее коррупции и вооровства.
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Природа встала на свою защиту.
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Бідні люди,загинули за те,щоб Бурбаки стали богатшими,а Карпати лисими.
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Звідки там ліси??? 🤔
Залишилося лишень каміння, пил і бруд. Ліси проїхали до Еувропи по бізвізу...
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Очень жаль Карпатские леса! То что происходило все эти 5 лет и происходит поныне, это преступление страшнее коррупции и вооровства.
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Бідні люди,загинули за те,щоб Бурбаки стали богатшими,а Карпати лисими.
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Но это не мешает энтим лесорубам, когда их топит, кричать - "Караул, злочинна влада, дайте денег!". Идиоты!
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Теж побачив, що "лиса". Тобто або злочин керівника автопалку лісгоспу, або злочин усіх цих п'яти загиблих, бо на "лівому" авто їхали робити несанкціоновану вирубку....
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Ты, ***** пустоголовый. Лесорубы - это всего инструмент в этом скотстве. Голова - в Киеве.
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Илья Ильин e75eb129 - но вот природе этого не объяснили....

Не разобралась она в тонкостях....- в заказчиках и исполнителях...
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что мешало или мешает лесорубам выйти на протест и сказать "******* рубить наши леса....и назвать конкретные киевские фамилии??"
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Ну наркоторговцы тоже могут оправдать свою деятельность "отсутствием денег на жизнь".
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Ты тоже расходный материал, как бы себя не нес.
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Лесорубы не рабы, их никто не заставляет делать то, что они делают.
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Шкода вантажівку - знадобилась би в Армії.
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Может кто знает как остановить вырубку лесов? Это же не может вечно продолжаться. Зе подключаться не хочет. Хотя уже давно пора.
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"Как рассказали спасатели, погибшими оказались граждане 1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 годов рождения, которые осуществляли заготовку древесины.

ДТП произошло в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Тела пяти погибших нашли вчера, 11 июня, в период с 17:45 до 22:00 (тело одного отнесло течением и он был обнаружен а 22:00)..."


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Ліси мольфарські так піти неможуть.
Самой Землі цнотой вони вкривали грудь...
І падаючи в безвість невідому,
З собой людське життя, як бутерброд, беруть.
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Это они выехали на заготовку тех "дров" которые потом как дес-кругляк едут на продажу за границу, а вдокументах написано "дрова"?
Ну, не хочется злорадствовать, но карма их настигла.
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Заготовка дров... На ночь глядя. С 17.45 до 22. И с участіем працівників лісгоспу...
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Почемо Зеленский не выехал на место проишествия!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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