 Вантажівка зірвалася з гори в річку на Закарпатті: п'ятеро лісорубів загинули. ФОТОрепортаж

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Унаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які їхали на заготівлю дров.

"Машина зірвалася з гори і впала в річку. 4 осіб знайшли мертвим, ще одну людину віднесла річка", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією "М-Студіо", серед загиблих - два працівники лісгоспу і троє місцевих. Інші обставини надзвичайної події уточнюються.

Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС, пригода сталася 11 червня в період із 17:45 до 22:00 у лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району. Рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які, імовірно, здійснювали заготівлю деревини, та пошкоджений вантажний автомобіль.

Обставини події встановлюються правоохоронними органами.





Фото з місця трагедії оприлюднив адвокат і громадський активіст Роман Келемен