 РФ має намір поставити Туреччині ракетні комплекси С-400 вже в липні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це у вівторок, 11 липня, заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

"Угоди, досягнуті між Росією і Туреччиною, своєчасно виконуються. Двосторонніх проблем немає", - заявив Ушаков. Він також ствердно відповів на запитання, чи буде в липні поставлено ракети класу "земля-повітря".

Раніше офіційні представники Туреччини заявляли, що поставки можуть початися вже в червні.

Намір Анкари закупити системи С-400 викликав невдоволення у Вашингтоні, вони, на думку США, становлять загрозу американській безпеці. Адміністрація США пригрозила виключити Туреччину зі своєї програми щодо поставок винищувачів F-35, якщо Анкара не припинить операцію.

Як останній термін для відмови від угоди з РФ у Білому домі назвали 31 липня.

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"Крім створення загрози для безпеки таких платформ, як F-35, придбання Туреччиною комплексів С-400 стане на заваді можливості вашої країни розвивати або підтримувати співпрацю зі США і в межах НАТО, призведе до надмірної стратегічної та економічної залежності Туреччини від Росії і підірве вельми ефективну оборонну промисловість Туреччини", - заявив 7 червня виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан.

У разі здійснення операції США обіцяли ввести санкції, які становлять небезпеку для турецької економіки. Попри застереження і погрози з Вашингтона, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня знову заявив, що його уряд не відмовиться від угоди з Росією щодо придбання зенітно-ракетних комплексів.