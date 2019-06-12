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 РФ має намір поставити Туреччині ракетні комплекси С-400 вже в липні

Росія планує поставити свої системи протиракетної оборони C-400 в Туреччину в липні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це у вівторок, 11 липня, заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

"Угоди, досягнуті між Росією і Туреччиною, своєчасно виконуються. Двосторонніх проблем немає", - заявив Ушаков. Він також ствердно відповів на запитання, чи буде в липні поставлено ракети класу "земля-повітря".

Раніше офіційні представники Туреччини заявляли, що поставки можуть початися вже в червні.

Намір Анкари закупити системи С-400 викликав невдоволення у Вашингтоні, вони, на думку США, становлять загрозу американській безпеці. Адміністрація США пригрозила виключити Туреччину зі своєї програми щодо поставок винищувачів F-35, якщо Анкара не припинить операцію.

Як останній термін для відмови від угоди з РФ у Білому домі назвали 31 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон

"Крім створення загрози для безпеки таких платформ, як F-35, придбання Туреччиною комплексів С-400 стане на заваді можливості вашої країни розвивати або підтримувати співпрацю зі США і в межах НАТО, призведе до надмірної стратегічної та економічної залежності Туреччини від Росії і підірве вельми ефективну оборонну промисловість Туреччини", - заявив 7 червня виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан.

У разі здійснення операції США обіцяли ввести санкції, які становлять небезпеку для турецької економіки. Попри застереження і погрози з Вашингтона, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня знову заявив, що його уряд не відмовиться від угоди з Росією щодо придбання зенітно-ракетних комплексів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131868
 
 
 Топ коментарі
 
На чём параша повезёт свой хлам в Турцию? "Ашот" интересуется. РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 6342
РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 8219
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Туреччина готова вкластись в непотріб ?
Зброя ця можливо і грозна .. допоки нею не почали користуватись.
Вона або не взлетить або впаде.
В кацапів далі Воронежа нічого не літає.
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На чём параша повезёт свой хлам в Турцию? "Ашот" интересуется. РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 6342
РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле - Цензор.НЕТ 8219
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Украине тоже нужно свои комплексы разрабатывать.
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Я имел в виду, в прямом смысле разрабатывать. Для начала нужно от кацапцких комплектующих в танке Оплот отказаться - тоже в прямом смысле.
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А что, "Вільха" и "Нептун" не в прямом смысле разработали?
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Туреччина готова вкластись в непотріб ?
Зброя ця можливо і грозна .. допоки нею не почали користуватись.
Вона або не взлетить або впаде.
В кацапів далі Воронежа нічого не літає.
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они не видят , как Израиль , без проблем бомбит в Сирии , там тоже паРашкинская рухлядь стоит
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это тем которые "не отделаются помидорами"?)))правильно поставляйте.. может ещё больше скрепных самолётов собьют))
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не знаю, хорошая это новость, или плохая, но во всём виноват Зеленский.
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а кто же еще может быть у порохоботов виноват?
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О то вже ***** бабла закинув Єрдоганові , перемкнуло турченя конкретно
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це якби на двох стільцях сидіти. шось намічається
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И придётся туркам к С-400, покупать говнолёт ФАК-АП.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРФ має намір поставити Туреччині ракетні комплекси С-400 вже в липні
 
 
 
 
 
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