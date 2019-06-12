 Суд у Гаазі може ухвалити рішення за позовом України проти Росії до кінця року, - Зеркаль

Про це під час перерви сказала журналістам заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дату і рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо", - сказала Зеркаль.

"Сподіваюся, що ми сьогодні переконаємо остаточно суд у тому, що в них є юрисдикція і що ми перейдемо до розгляду справи по суті", - наголосила представник України.

За її словами, на контраргументи України представники РФ сьогодні реагують "мовчки, поки що". Слово вони матимуть вже 13 червня. Завтра у слуханнях оголошено перерву.

"У четвер вранці ми почуємо протягом трьох годин їхні (російської сторони. - Ред.) заперечення на нашу позицію. У п’ятницю в другій половині дня ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції, і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи стосовно юрисдикції. Ми насправді дуже позитивно ставимося до того, що росіяни беруть участь у цьому процесі. І сподіваємося, що відповідно до Конвенції вони будуть поважати рішення трибуналу, так само як ми сподіваємося, що вони виконають рішення щодо наших моряків", - заявила Зеркаль.

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Вона також нагадала, що цей трибунал сформовано двома сторонами. У грудні 2016 року вдалося досягти згоди з РФ щодо складу арбітрів. За її словами, влітку 2016 року була консультація в Мінську з представниками РФ.

"Ми надали своє бачення щодо порушень. Вони сказали, що не вважають, що це порушення, оскільки Крим - це їхня територія, тому вони не вважають, що будь-які їхні дії в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці є порушенням. Оскільки вони заявили цю позицію, в нас не було жодних підстав для продовження цих консультацій", - сказала Зеркаль.