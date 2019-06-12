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 Політика України
  2024  41
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 Суд у Гаазі може ухвалити рішення за позовом України проти Росії до кінця року, - Зеркаль

Постійна палата третейського суду в Гаазі може ухвалити рішення про юрисдикцію за позовом про порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці протягом 6 місяців.

Про це під час перерви сказала журналістам заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дату і рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо", - сказала Зеркаль.

"Сподіваюся, що ми сьогодні переконаємо остаточно суд у тому, що в них є юрисдикція і що ми перейдемо до розгляду справи по суті", - наголосила представник України.

За її словами, на контраргументи України представники РФ сьогодні реагують "мовчки, поки що". Слово вони матимуть вже 13 червня. Завтра у слуханнях оголошено перерву.

"У четвер вранці ми почуємо протягом трьох годин їхні (російської сторони. - Ред.) заперечення на нашу позицію. У п’ятницю в другій половині дня ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції, і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи стосовно юрисдикції. Ми насправді дуже позитивно ставимося до того, що росіяни беруть участь у цьому процесі. І сподіваємося, що відповідно до Конвенції вони будуть поважати рішення трибуналу, так само як ми сподіваємося, що вони виконають рішення щодо наших моряків", - заявила Зеркаль.

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Вона також нагадала, що цей трибунал сформовано двома сторонами. У грудні 2016 року вдалося досягти згоди з РФ щодо складу арбітрів. За її словами, влітку 2016 року була консультація в Мінську з представниками РФ.

"Ми надали своє бачення щодо порушень. Вони сказали, що не вважають, що це порушення, оскільки Крим - це їхня територія, тому вони не вважають, що будь-які їхні дії в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці є порушенням. Оскільки вони заявили цю позицію, в нас не було жодних підстав для продовження цих консультацій", - сказала Зеркаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131866
 
 
 Топ коментарі
 
Как бы Олене Зеркаль передать букет цветов в благодарность за ответственную и профессиональную работу...
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Тепер усе може змінитися, бо політична доцільність для влади стала вищою за здоровий глузд і патріотизм.
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Вірю що ця дівчина буде головою Українського МЗС, і ми будемо пишатися її досягненнями. Зеленим прохання проходити далі😄
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Тепер усе може змінитися, бо політична доцільність для влади стала вищою за здоровий глузд і патріотизм.
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Тому громадське суспільство повинно, відтягувати його писок від корита політичної доцільності. Щоб не луснуло.
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Смерть посрать выпустила,а воно перти плуг собралось.
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Как бы Олене Зеркаль передать букет цветов в благодарность за ответственную и профессиональную работу...
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Звонок из США в Гаагу (Нидерланды, страна тюльпанов!) в службу доставки цветов. Адрес - Гаагский трибунал, адресат - ФИО. Или виртуальный букет через соцсети.
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Вірю що ця дівчина буде головою Українського МЗС, і ми будемо пишатися її досягненнями. Зеленим прохання проходити далі😄
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Лучше ее к нам Послом вместо скучного толстяка в вечно мятом костюме, купленном в WalMart на распродаже, Чалого!
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У мене є підозра що до Америки відправлять кловуна з КВН скоріше ніж розумну людину. Буде великим досягненням якщо він ще й не буде російським шпигуном.☹️
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Гiрше за Чалого може бути лiше мабуть Лысый з 95-го кварталу...а може i нi.
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Та ми ще всіх не знаємо. Ось сьогодні призначили якогось перця з команди «Вінницькі Перці» до АП☹️
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Нагадує часи януковича, коли у Донецьку люди боялися виходити із квартир, бо їх ловили і призначали на посади у Києві🤗
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Менi це нагадуе одного Презiдента США, якiй до сe не змiг сформувати Кабiнета Мiнiстрив...
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В Україні важко зрозуміти те, що у США відбувається. Ми тепер живемо в іншому вимірі😏
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Нам це важко зрозумiти теж. США спокiiно почiвали до 2016. Зара прокiнулися, але ж що вiдбувается - покi шо не всiм зрозумiло.
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Можливо це вірусна інфекція, або психічна хвороба? Діагноз цієї хвороби важливий, бо визначає напрямок лікування.
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Ты же готовишь плов. Сам знаешь, шо иногда бывает,шо после того,как засыплешь рис, он никак не закипает как надо-равномерно по всему казану. Шо ты делаешь? - снимаешь казан с огня и резко встряхиваешь его несколько раз. Ставишь его назад на огонь и все начинает происходить как положено.
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З пловом зрозуміло, хоча є альтернативний спосіб приготування плову. А от відсутність розуму не лікується. Тому таке лікування змусить їх лише до діареї.
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Діарея це теж метод лікування. Головне щоб не було часу ТВ дивитись😄
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Так тут вже поїхали. Цирк під назвою виборча компанія в Америці починається. Я поки що запасаюсь поп-корном бо поки що не дуже розумію кого буду підтримувати
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****. I've already stock piled on ammo. Got my basement shelves full with moonshine. Plenty of deer-jerky . Ready to enjoy the show. Ain't even gonna bother to vote, for the first time in my life. Ain't nothing but a bunch of rabid 'coons in the fight on all sides.
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І haven't stock any ammo, but have similar feelings. I am not planning to vote this time as well and even be involved in any sort of discussions😄
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Ну, голова зовнішньої розвідки у нас тепер передаватиме інфу росіянам бе жодних сумнівів.
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Суд в гааге уже ни чего не может как и оон ! Украине надо востанавливать яо !
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Суд в Гааге пока еще не уверен, есть ли у него юрисдикция. Е.З. и компания пытаются их в этом убедить. Через полгода вынесут вердикт.
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зеленка постарается сожрать эту девочку....
на ее фоне его назначенцы - ничтожества
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А вот было бы неплохо. Так как толку от ее бегания по судам и трибуналам никакого. Только для руских посмеяться .....
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Ну вот предположим примет и не через 6мес а завтра. И с полной победой Украины и поражением рф. Дальше что? Ну вот что дальше? А дальше ничего - рф никогда не признавала и не выполняла никаких решений никаких судов. Знала об этом Зеркаль? Знала конечно, но продолжает бла-бла-бла " скоро решения, шансы большие и тд".
Вся эта возня не стоит и одного станка для пулемета от Ивана Савельева.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд у Гаазі може ухвалити рішення за позовом України проти Росії до кінця року, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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