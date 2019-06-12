 Для того, щоб Україна через 10 років вступила в ЄС, переговори потрібно починати вже завтра, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
За його словами, щоб вступити в ЄС до 2025 року, Україна давно мала почати переговори.
"У черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії щодо ймовірних термінів вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок.Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ", - зазначив міністр.
Він також вважає, що Україні необхідно розпочати переговори "буквально завтра". Водночас Клімкін припустив, що Україні вдасться це зробити. "Ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращим за всіх попередніх кандидатів. Це я без жартів і дуже реалістично", - додав міністр.
а вся болтовня, была лапшой для лохов.
Я весь час виступав проти цього намету. Я казав: у чому сенс цього намету, якщо він стоїть і нагадує людям про якусь війну, яку ми не чуємо і живемо під мирним небом.
бо ж «бєлиє ночі»...
Все релевантно.
Може не потрібно щоб Моісей Зе нас водив?
ще брехливіше ніж його торгівельний партнер і куратор *уйло.
клімкін,то є не дурний чолов'яга
він,мабудь,щось таки знає
Для тих, хто понімаєт.
Це лише ПІДТВЕРДЖЕННЯ Ваших слів.
Випускнику МГІМО, щоб оволодіти релятівістською механікою потрібні століття.
Хоча б.
А от бухають вони да. Такому не навчитись.
понімаєшь?
І буде 3+1.
Как ти і хотєл.
Дурнуватої тобі ночі.
Хай тобі присниться твоє кохане *****.
Вот и вырисовывается чем занимался кремль в Венесуэле: убрать конкурента (нефть) и беженцы в Штаты, чтобы взорвать их изнутри.
Потому, наверно, здесь 73% каждые пять лет меняют ЕС на таёжный союз и наоборот, не дождавшись окончания хоть какого-то движения или существенного продвижения в одном из этих направлений...
Он также сказал "Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда"(с). Об этом решили не писать. Зато следующую фразу, про "переговоры буквально завтра", написали.
Журналистика такая журналистика.
Пєтя як Моісей - всім розказує про ЄС і НАТО і водить по пустелі 40 років.
До 2035г нам вступление не светит!
Может начнем строить сами?
Не ждать, пока Меркель приедет латать ямы на асфальте а Макрон мыть общественные туалеты?
Вот в НАТО нам надо любой ценой, это да.