EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1967  84
Матеріали за темою:
Все про:Євросоюз (2504) Клімкін (1417)

 Для того, щоб Україна через 10 років вступила в ЄС, переговори потрібно починати вже завтра, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засумнівався в можливості України вступити до Європейського Союзу в найближчі 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами, щоб вступити в ЄС до 2025 року, Україна давно мала почати переговори.

"У черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії щодо ймовірних термінів вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок.Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ", - зазначив міністр.

Він також вважає, що Україні необхідно розпочати переговори "буквально завтра". Водночас Клімкін припустив, що Україні вдасться це зробити. "Ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову кращим за всіх попередніх кандидатів. Це я без жартів і дуже реалістично", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клімкін знову просить Раду відправити його у відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131864
 
 
 Топ коментарі
 
это та же история как и марадер Лолита брешит про нато и любовь к Украине Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 4555
 показати весь коментар
 
МИД Климкина полностью провалил работу. Ни единого Украинского ТВ канала не открыто на Западе, в Штатах Чалого все Украинцы поминают исключительно в непарламентских выражениях. Украинские дипломаты будто бы просто отрабатывают нелюбимый ими трудовой минимум.Полный провал.
 показати весь коментар
 
Клим чугункин фсбэшная крыса вместе со своим тестем сепаратистом с Крыма что то рассказывает про европу...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Климкин отстал от жизни.зеля в Брюсселе усё уже порешал на чистом аглицком.
 показати весь коментар
 
 
климкин дал понять что барыга и не собирался интегрировать Украину в ЕС.

а вся болтовня, была лапшой для лохов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Клим чугункин фсбэшная крыса вместе со своим тестем сепаратистом с Крыма что то рассказывает про европу...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это та же история как и марадер Лолита брешит про нато и любовь к Украине Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 4555
 показати весь коментар
 
 
а ведь можно еще и кернеса с трухановым позвать пусть они что нибуть про любовь к Украине раскажут
 показати весь коментар
 
 
им некода расказывать нарко трафики срываются !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вали отсюда, российская нечисть!
 показати весь коментар
 
 
Рошен на деле все показал. Сделано очень много хорошего для Украины. Поэтому кацапы и подкацапники-малоросы таки и бесятся, отрабатывая в инете свои рубли изрыгая скрепы.
 показати весь коментар
 
 
Давайте поговоримо про намет «Все для перемоги» на площі Свободи. Він стоїть там п'ять років, нагадує про те, що в країні йде війна, а ви попросили його знести. Кернес відповів на петицію про знесення волонтерського намету в центрі Харкова Навіщо?
Я весь час виступав проти цього намету. Я казав: у чому сенс цього намету, якщо він стоїть і нагадує людям про якусь війну, яку ми не чуємо і живемо під мирним небом.
 показати весь коментар
 
МИД Климкина полностью провалил работу. Ни единого Украинского ТВ канала не открыто на Западе, в Штатах Чалого все Украинцы поминают исключительно в непарламентских выражениях. Украинские дипломаты будто бы просто отрабатывают нелюбимый ими трудовой минимум.Полный провал.
 показати весь коментар
 
 
Бул шит. МИД ни этими критериями руководствуется для показа своей деятельности. Есть более приоритетные направления для Украины. Создана международная коалиция на поддержку Украины против Мордора. Это главное. И если дядю Сэма не надо много уговаривать, то латентных европейцев очень даже надо и этим МИД и занимался. Другое дело, что Климкин был не главной фигурой, а мальчиком на побегушках. Что ему говорили, то он и делал. Поэтому и есть своего рода неприязнь к своему шефу, т.к. тот его дрючил постоянно.
 показати весь коментар
 
висунь писок у вікно, шо вам пєтруха прорубіл в Європу, подихай свіжим повітрям...
бо ж «бєлиє ночі»...
 показати весь коментар
 
 
Клімкін засумнівався в шансах України вступити в ЄС в найближчі 10 років...оно и понятно,ведь сейчас у власти граждане Украины ,а не украинский народ,хотя власть в Украине должна идти от украинского народа, а граждане Украины могут быть только в роли консультантов в государстве Украина, вы посмотрите на принятые законы, на судебные налоговые сборы,всё сделано против Украинского населения,может пора подвинуться гражданам Украины и можете уехать в свои столицы, и там проводить эксперименты над своим народом? Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 2280
 показати весь коментар
 
та тут всє засомнєвалісь, куди Моісєй Зє, заведе Україну за 5 років....
 показати весь коментар
 
 
Агов, дядьку! Затэ при Парашэнку мы б вступылы бы в НАТО в июне 2019! А тэпэрь усьо пропало! Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уже завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 8496
 показати весь коментар
 
Мова, Армія, Віра, Зброя, НАТО.
Все релевантно.
 показати весь коментар
 
 
в найближчі п,ять років не може бути серйозних розмов про вступ до ЄС, тому що це недопустимо, що один олігарх (Коломойський) як спрут бере під контроль всю Україну - розставляє свої кадри у всіх гілках влади. Чимала частка цих кадрів при цьому відверто проросійських поглядів. При цьому цей олігарх перебуває під слідством США. Тому найближчі п,ять років так, загравати з Україною що ЄС, що США будуть, допомагати будуть, але ніяких конкретних кроків чи запрошень до ЄС Україна за таких обставин, пока вона перебуває під контролем одного олігарха, запрошення в ЄС не отримає.
 показати весь коментар
 
Мойсей водив євреїв 40 років по пустині і вибрав їм землю без нафти. А арабів водили по пустелі верблюдів і мають зараз нафту. Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уже завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 3237
Може не потрібно щоб Моісей Зе нас водив?
 показати весь коментар
 
він хоче вивести країну з того вонючого болота куди завів брехун, який п*ять років говорив одне, а робив протилежне.
ще брехливіше ніж його торгівельний партнер і куратор *уйло.
 показати весь коментар
 
 
Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уж завтра, - Климкин

клімкін,то є не дурний чолов'яга
він,мабудь,щось таки знає
 показати весь коментар
 
 
Закінчив ФІЗТЕХ з відзнакою.
Для тих, хто понімаєт.
 показати весь коментар
 
 
Это реально очень крутой вуз но он не готовит дипломатов
 показати весь коментар
 
 
Випускник ФІЗТЕХУ оволодіє премудростями МГІМО за півроку.
Випускнику МГІМО, щоб оволодіти релятівістською механікою потрібні століття.
Хоча б.

А от бухають вони да. Такому не навчитись.
 показати весь коментар
 
Закінчив ФІЗТЕХ з відзнакою.
понімаєшь?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас он покопается в остатках своего мозга (в 25%) и напишет что то про Зеленского..
 показати весь коментар
 
 
Там готовят тех, кто ставит рашку раком.
 показати весь коментар
 
Напиши еще 3 раз это.. я ж не знаю, как он заканчивал тот физтех..
 показати весь коментар
 
Прочитай ще раз.
І буде 3+1.
Как ти і хотєл.
 показати весь коментар
 
Я спать, а тебе плохой смены, порохобот! ))
 показати весь коментар
 
 

Дурнуватої тобі ночі.
Хай тобі присниться твоє кохане *****.
 показати весь коментар
 
Ну естественно, по твоей порохоботской логике все кто против порошенко - Огенты Путькина Для того, щоб Україна через 10 років вступила в ЄС, переговори потрібно починати вже завтра, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2006
 показати весь коментар
 
Я мав на увазі не твого бойфренда, а *****.
 показати весь коментар
 
Я мав на увазі не твого бойфренда, а *****.
 показати весь коментар
 
Откуда?! Он что, математик? Сказано же вам - физтех окончил.
 показати весь коментар
 
Давайте так: каждому чиновнику по минимальной зарплате, полная конфискация имущества в т.ч. и у родственников в случае "залёта" и можете "двигаться в сторону Европы" хоть ещё лет 20.
 показати весь коментар
 
 
Завтра это как коммунизм на горизонте....идёшь завтра.потом ещё завтра ,а он на горизонте всегда Для того, чтобы Украина через 10 лет вступила в ЕС, переговоры нужно начинать уже завтра, - Климкин - Цензор.НЕТ 7384
 показати весь коментар
 
 
Після таких виборів слова про ЄС стали не актуальними.
 показати весь коментар
 
 
США могут представить убежище венесуэльцам
Вот и вырисовывается чем занимался кремль в Венесуэле: убрать конкурента (нефть) и беженцы в Штаты, чтобы взорвать их изнутри.
 показати весь коментар
 
Климкин слишком оптимистичен: и Бальцерович и Миклош сказали, что у украинцев завышенные ожидания.
Потому, наверно, здесь 73% каждые пять лет меняют ЕС на таёжный союз и наоборот, не дождавшись окончания хоть какого-то движения или существенного продвижения в одном из этих направлений...
 показати весь коментар
 
 
Просто нет единства нации.потому Украина всегда находится в подвешенном состоянии и в роли буфера для соседних государств
 показати весь коментар
 
 
Перед повним проломом і щілина-булькає.Риторично:коли москаль знаходиться на західному рубежі,замість знаходитись на сході-то це справді політичний клімкінс!
 показати весь коментар
 
Да какой нахер ЕС. Хватит сказками кормить. ЕС мог быть при втором сроке Порошенко. А теперь будет застой 5 лет и что нам в 2024 будут снова рассказывать по ЕС в 2034?? И это еще в лучшем случае, а ведь Зеля может выиграть и второй раз в 2024. И есть варианты что в 2024 на выборах будут голосовать уже автономные республики днр и лнр. Так что шансов 0, пора прекращать об этом трандеть. ЕС и НАТО были просраны 21 апреля 2019, и гупо по этому поводу ныть, назад ниче уже не вернешь.Теперь будущее это Позаблоковость или Таможеный Союз.
 показати весь коментар
 
 
Нет, вот если бы Порошенко короновали, тогда да. В EC сразу бы взяли, и всем по 100.000 евро выплатили для праздника на пару месяцев, а потом немецкие зарплаты, французские пенсии, голландская трава и оргии в Чехии.
 показати весь коментар
 
 
И не мечтай ольгинец, таежный сцаюз идет к Пете в дупу...а Украина будет теперь реально приближаться к стандартам ЕС.
 показати весь коментар
 
 
А МОЖЕТ ПРОСТО ПРИНЯТЬ НАЦИОНАЛ-КОНСЕРВАТИЗМ !?)
 показати весь коментар
 
Ох лол.
Он также сказал "Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда"(с). Об этом решили не писать. Зато следующую фразу, про "переговоры буквально завтра", написали.

Журналистика такая журналистика.
 показати весь коментар
 
 
А чому не вчора?Хто заважав Петру та Клімкє,почати перемовини про вступ?
 показати весь коментар
 
 
Та через 10 років ЕС не буде, буде озабочений союз.
 показати весь коментар
 
Для того,чтобы вступить В ЕС надо было все тридцать лет не разворовывать Украину и не врать,а строить новую экономику! До ЕС сегодня,после тридцатилетнего разворовывания и геноцида(настоящего) теперь как до Марса!
 показати весь коментар
 
 
Спочатку Україна повинна вийти на прожитковий рівень однієї з країн Європи, а тоді може й будуть розглядати її членство. А для цього красти менше треба, прибрати корупціонерів і олігархів та іще багато чого.
 показати весь коментар
 
 
О как а Петя рассказывает что за 5 лет только выберите меня 😁
 показати весь коментар
 
 
эта морковка перед ослами уже 30 лет- и не надейтесь пока страной керують проросийские жиды
 показати весь коментар
 
 
Соєвий брехун 5 років тому казав, що в 2022 році Україна буде в ЄС... Якщо люди парашенки залишаться у владних кріслах - ми кожен рік будемо чути , що через 10 років...
Пєтя як Моісей - всім розказує про ЄС і НАТО і водить по пустелі 40 років.
 показати весь коментар
 
 
Власть должна завтра перестать обслуживать олигархов и перестать брать взятки,потом ччерез 5 лет ЕС само пригласит Украину в европейскую семью.Только зачем это незаинтерисованым чиновникам?
 показати весь коментар
 
 
який бред. Перестаньте давати хабарі. інакше ніхто їх не перестане брати...
 показати весь коментар
 
Не нужно ломиться в закрытую дверь, нужно навести у себя в доме порядок, что бы ЕС к нам проислось, как они просят бритов не уходить.
 показати весь коментар
 
 
я на 80% впевнений, що якщо Україна збудує тут ЄС, то суспільство туди не забажає йти...
 показати весь коментар
 
 
ЕС приняла решение: до 2015г. не вести ни с кем переговоров о вступлении в ЕС!
До 2035г нам вступление не светит!
Может начнем строить сами?
Не ждать, пока Меркель приедет латать ямы на асфальте а Макрон мыть общественные туалеты?
 показати весь коментар
 
А надо ли нам тот ЕС. Британцы не зря оттуда выходят. Регламентируют ВСЁ, тянут кучу денег, но непонятно другое: какой смысл быть в ЕС? Безвиз у нас есть. Ассоциация есть. Что нам даст вступить в эту кучу озабоченных геев? Швейцарцы прекрасно себя чувствуют без них (хотя еврогеи и на них умудряются давить).
Вот в НАТО нам надо любой ценой, это да.
 показати весь коментар
 
От баран... чи Українців за баранів "тримає" .... щоб вступити у ЄС треба ПРАЦЮВАТИ ЧЕСНО НА ПОКРАЩЕННЯ УСЬОГО В УКРАЇНІ, включно доріг у Києві. Треба не красти, мутить, схеми робити та свовілля зупинити криминалу та іньшіх (прокурори, поліція, сбу, фсу, митниця ) усюди повна жОппа а воно розмовами у ЄС зібралось!!! Зробіть рівень ЄС в Україні та вас самих покличуть до ЄС.... але хапуги-ворюги робити щось не вміють, вміють мутить, захоплювать, обдирати, присвоювати і т.п. !!! Так що "маємо те що маємо" як казало "велике" створіння кучучма.
 показати весь коментар
 
Щось зробити, це не по нашому. Робити то взагалі справа 24% "довбо.йбів", а ось для 73% нормальних піплів, Месія усе збудує!
 показати весь коментар
 
А як же ядерний могильник розміром з Київську область?
Для того, щоб Україна через 10 років вступила в ЄС, переговори потрібно починати вже завтра, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8602
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля того, щоб Україна через 10 років вступила в ЄС, переговори потрібно починати вже завтра, - Клімкін
 
 
 
 
 
 вгору