 Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.
Рябчин зазначив: "Сьогодні мого колегу по фракції "Батьківщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарєва призначили на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України.
Провівши майже 5 років із Владиславом в одній фракції, в мене немає сумнівів у його патріотичності та проукраїнській позиції.
Влад є бойовим генералом, який був на фронті в 2014 році.
І я точно знаю, що в нього є особисті рахунки з країною-агресором за загиблих побратимів на Донбасі та тимчасово відібраний Крим.
Одночасно я бачу організовану травлю у фейсбуці за нагороду від ФСБ РФ, яку Влад отримав за спільну спецоперацію з російськими, європейськими та американськими колегами з ліквідації наркотрафіку з Латинської Америки до Європи майже 15 років тому.
Ніхто не звертає уваги, що в нього також є такі самі нагороди від американських та європейських колег за боротьбу з наркотрафіком та організованою злочинністю.
Як і на те, що він є в кремлівському санкційному списку.
Тому спроба використати цей факт біографії нового очільника СЗР - лише епізод передвиборчої боротьби від залишків порохоботів, у яких ще залишилися ресурси на вплив на масову свідомість у фейсбуці.
Я хочу публічно звернутися до свого колеги.
Владиславе, ти маєш публічно відповісти на запитання громадськості щодо особистих статків та статків своєї родини. Про свою попередню роботу в Податковій адміністрації. Про відносини з командою Володимира Зеленського.
Нові стандарти прозорості та вимоги до керівництва правоохоронних органів та спецслужб посилилися після того, як люди Порошенка використовували владу для особистого збагачення. І суспільство буде вимагати цих відповідей.
Також хочу порадити - ти маєш розказати українцям про ті речі, які ти розповідав дуже вузькому колу. Хоча я і знаю, що ти не любиш про це згадувати.
Про спецоперацію в Красному Лимані.
Про те, як ти один з перших заходив у Слов'янськ.
Чому тебе звільнив Порошенко в 2014 році.
Чому ти повертався з війни в маршрутці.
І про твоїх побратимів, що першими загинули в боях на Донбасі.
Країна має знати про того, хто буде її захищати в наступні роки.
Бажаю тобі плідної праці!"
Іщєтє болєє вигодниє варіанти?
Счітаєтє, что Вам нєдоплачівают?
"Іще один нардеп із дружиною-мільйонером - це Владислав Бухарєв. Єдине джерело його доходів - Верховна Рада. А ось дружина Бухарєва, яка працює вчителькою світової літератури, окрім зарплати у 91 тисячу отримала більше півмільйона гривень процентів від банківського вкладу у «Приватбанку» в Ризі. Хоча сам її вклад поменшав на 19 тисяч доларів і склав 400 069 доларів. Менше грошей пані Бухарєва стала зберігати і в «ЮніКредитБанк» у столиці Австрії: її вклад тут поменшав з 117, 86 тисяч євро до 84 772.
В готівці Олена Бухарєва декларує 7 тис. грн., 3,5 тисячі доларів і 2 тисячі євро
Сам нардеп у готівці показує 1300 євро, 2500 доларів і 45 тисяч гривень.
У доньки нардепа, яка не отримує жодних офіційних доходів, задекларовано в готівці по 3 тисячі євро і доларів, і 6000 грн.
Але готівка - це не головне. У квітні 2018-го Владислав Бухарєв переписав на свою доньку квартиру в столиці площею 219,1 метрів квадратних за 14,5 млн. грн. і машиномісце на парковці у 16,6 квадратів там же за 950 тисяч.
Через три місяці дівчина стала власницею ще однієї квартири на Київщині - у селі Зазим'я Броварського району площею 74,90 метри, вартість якої за останньою оцінкою 1,3 млн. грн. Там же вона отримала нежитлове приміщення площею 10,8 метрів вартістю 130 тисяч і земельну ділянку на 16 квадратів. Цю нерухомість їй подарував Олександр Коротєєв, на VolkswagenMultivan якого їздить її матір."
Ето ж как прідєтся пахать, еті 5 лєт, что б вибраться із такой ніщєти...
Недвижимость можно не смотреть там её дофига... Можно посмотреть на коллекцию часов, там:
Girard-Perregaux - 13 000 евро
Hublot- приблизительно 20 000 $
Longines - приблизительно 4000$
Breguet - около 20 000$
Ну и там ещё 4 машины в коллекции, парочка лексусов, тойота, и Volkswagen.
Вот такой он честный новый глава разведки...
Сами украинци уже на это неспособны.
Хоч бери та роздруковуй цей панегирик, вставляй в рамочку і вішай на стіну ...
=такой чілавєк= ... Божечки ...
І хто автор цього висеру?
И да, я, в отличие от вас, стада тупоголовых ***********, обладаю гибким аналитическим умом и переменю свое мнение о вашем шуте, когда увижу положительные дела, не заявления узиленскава. Скажите вовке клоуну, пусть будку построит...
Хоча воно навряд чи зна, що таке сулима!
Яника вивезли кацапи у Ростов морем. Літак, начеб -то з яником, вилетів з Харкова і приземлився в Єміратах. Це був один з двох літаків Ахметова, як що шо.
Звідки знаю? Особисто в той день (ніч) відстежував його переміщення по ФлайРадар. Була спроба повернути на Крим і Ростов, але він полетів все ж таки в Емірати.
І як що хтось пам"ятає, саме той літак "знайшовся" порожнім на "парковці" у аеропорту чи Новосибірска, чи Єкатиренбурга, точно вже не згадаю. Але це не важливо в даний момент.
На тому літаку летіла коханка лігітимного зі своєю дитиною. Що ще вивезли на тому літаку досі не відомо.
Питання в іншому: куди поділися камази з добром і баблом, що яник вивіз з Межигірря? І чому ніхто не займався розслідуванням?
Ну шо ЗЕфани, може займетеся? Ви ж так ненавидите пороха, а це ще один камінь в його город злочинів.
А то шо новий очильник СЗР "бідний" ну як церковна миша, я навіть не сумніваюсь.
Хто був, є і буде при владі, не залежно звідки він - чи Зе, чи Пе, чи Юу... крадії по висновку... При владі НЕ МАЄ і бути не може чесних, що вийшли з совка. Чому?
Все просто, в них башту зносить при вигляді купи грошей, за яку можна купити все що заманеться, будь-яку цяцьку. Бо коли ніцний постсовок, доривається до грошей, він прагне нагрести їх якомога більше, бо знає, що іншого шансу вийти з злиднів в нього не буде, тому і починає красти. А держава що, запитаєте?
Та плювати вони хотіли і на державу, і на нас з вами. Хоч Зе, хоч Пе. Справа тільки в масштабах крадійства.
І скажіть, що це не так.
Але...
Як що вкрадене можна якось поповнити, заробити, відновити, то просрану кацапам державу відродити буде напрочуд важко. Погано, що це не захотіла зрозуміти більшість тих, хто вибирав по приколу, а не розумом. Просто не стріляти не можна, можна або перемогти, або програти.
А тут раптом "Для цього є НАЗК"...
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Версия для печати > Сім'я СБУшного розвідника має російські паспорти та будинків під Києвом на $8 мільйонів
Отаке...
Про це вона сказала під час брифінгу, який відбувся 11 червня.
"Звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких преференцій. Звання потрібне для того, щоб людина, яка була у правоохоронних органах, мала доступ до важливої і секретної інформації", - сказала вона.(певно,заспокоїти хотіла,"а шо тут такого ?"
А звідси питання до Бухалова, а чому ти не викинеш під телекамери ту срану паРашну медальку на сходи амбасади Кацапії в Києві!!!
І хай вся Україна подивиться!
А Європейські і Штатівські нагороди залиш собі, генерал!!!
Згідно з декларацією, у власності Бухарєва і його дружини 4 квартири, 4 автомобіля (два з яких марки Lexus), земельні ділянки, будинок. Так, Бухарєв володіє двома квартирами у Києві площею 219 і 106 кв.м., будинком у Бориспільському районі площею 701 кв.м, квартирою в анексованому Криму (Ялта) площею 86 кв.м тощо.
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Как жулик стал главой внешней разведки
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Такое ввечатление шо всех руководителей туда утверждает лично путин.
Начался бунт против экс президента: Тысячи «порохоботов» обещают рассказать всю правду
все кто сталкивался с налоговой понимают что работают там только кристально честные люди
и сравнительно недорого всегда готовы помогать людям )))
При ньому якраз і утворились Луганда та Домбабве.
Чому він їх не розігнав ще весною 2014?