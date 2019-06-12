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 Політика України
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Все про:СЗР (28) Рябчин Олексій (3) Бухарєв Владислав (1)

 Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин

Народний депутат України з фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин закликав свого колегу Владислава Бухарєва, якого 11 червня призначили головою Служби зовнішньої розвідки, оприлюднити інформацію про доходи, роботу в Податковій та участь в АТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у блозі.

Рябчин зазначив: "Сьогодні мого колегу по фракції "Батьківщина" генерал-лейтенанта Владислава Бухарєва призначили на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Провівши майже 5 років із Владиславом в одній фракції, в мене немає сумнівів у його патріотичності та проукраїнській позиції.

Влад є бойовим генералом, який був на фронті в 2014 році.

І я точно знаю, що в нього є особисті рахунки з країною-агресором за загиблих побратимів на Донбасі та тимчасово відібраний Крим.

Одночасно я бачу організовану травлю у фейсбуці за нагороду від ФСБ РФ, яку Влад отримав за спільну спецоперацію з російськими, європейськими та американськими колегами з ліквідації наркотрафіку з Латинської Америки до Європи майже 15 років тому.

Ніхто не звертає уваги, що в нього також є такі самі нагороди від американських та європейських колег за боротьбу з наркотрафіком та організованою злочинністю.

Як і на те, що він є в кремлівському санкційному списку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главою Служби зовнішньої розвідки призначено "бютівця" Бухарєва (оновлено)

Тому спроба використати цей факт біографії нового очільника СЗР - лише епізод передвиборчої боротьби від залишків порохоботів, у яких ще залишилися ресурси на вплив на масову свідомість у фейсбуці.

Я хочу публічно звернутися до свого колеги.

Владиславе, ти маєш публічно відповісти на запитання громадськості щодо особистих статків та статків своєї родини. Про свою попередню роботу в Податковій адміністрації. Про відносини з командою Володимира Зеленського.

Нові стандарти прозорості та вимоги до керівництва правоохоронних органів та спецслужб посилилися після того, як люди Порошенка використовували владу для особистого збагачення. І суспільство буде вимагати цих відповідей.

Також хочу порадити - ти маєш розказати українцям про ті речі, які ти розповідав дуже вузькому колу. Хоча я і знаю, що ти не любиш про це згадувати.

Про спецоперацію в Красному Лимані.

Про те, як ти один з перших заходив у Слов'янськ.

Чому тебе звільнив Порошенко в 2014 році.

Чому ти повертався з війни в маршрутці.

І про твоїх побратимів, що першими загинули в боях на Донбасі.

Країна має знати про того, хто буде її захищати в наступні роки.

Бажаю тобі плідної праці!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131863
 
   
 Топ коментарі
 
из фракции "Батькивщина"

Можете дальше не продолжать. Нет ни одной партии через которую бы прошло такое огромное количество бандитов, мерзавцев и грабителей. Эта партейка абсолютный рекордсмен.
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Поэтому попытка использовать этот факт биографии нового главы СВР - лишь эпизод предвыборной борьбы от остатков порохоботов, у которых еще остались ресурсы на воздействие на массовое сознание в фейсбуке. Источник: https://censor.net.ua/n3131863
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Коли про порохоботів говорять форумчани це допустимо, але коли такі слова говорить народний депутат і влаштовує боротьбу з ними, то є зовсім іншим. Такі депутати не повинні бути у новій ВР.
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Я не знаю что он делал в АТО, да и мало кто слышал о нем в 2014. Но графа - начальник налоговой милиции в 2007 - 2010 годах просто не требует никаких комментариев. Самый разгул этой службы, по сравнению с которой прокуратура - просто сосунки. И говорить, что её возглавлял ангел - это даже не шутка Квартала, это маразм.
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Понятно. Волонтир, значит. Зачем так много слов?
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А как надо было? Написали что ему предъявить нечего ну вот я и загуглил... А у нашего президента наверное Гугла нет, он на словах людям верит. Поэтому и назначения такие стрёмнные делает.
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А скинути посилання не простіше було б? Бо не все, що публікується в інтернет виданнях, є тим, що не перекручено.
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Вы же сами голосовали за Зеленского! Получается, что Вы теперь должны нести совместную с Зелемойским ответственность за его безграмотность и кумовство во власти.
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А с какой целью інтєрєсуєтєсь ?
Іщєтє болєє вигодниє варіанти?
Счітаєтє, что Вам нєдоплачівают?
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Перспективу ищу. Долгосрочную. ***** - не вариант, платит мало и сдохнет скоро.
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Ещё:
"Іще один нардеп із дружиною-мільйонером - це Владислав Бухарєв. Єдине джерело його доходів - Верховна Рада. А ось дружина Бухарєва, яка працює вчителькою світової літератури, окрім зарплати у 91 тисячу отримала більше півмільйона гривень процентів від банківського вкладу у «Приватбанку» в Ризі. Хоча сам її вклад поменшав на 19 тисяч доларів і склав 400 069 доларів. Менше грошей пані Бухарєва стала зберігати і в «ЮніКредитБанк» у столиці Австрії: її вклад тут поменшав з 117, 86 тисяч євро до 84 772.

В готівці Олена Бухарєва декларує 7 тис. грн., 3,5 тисячі доларів і 2 тисячі євро

Сам нардеп у готівці показує 1300 євро, 2500 доларів і 45 тисяч гривень.

У доньки нардепа, яка не отримує жодних офіційних доходів, задекларовано в готівці по 3 тисячі євро і доларів, і 6000 грн.

Але готівка - це не головне. У квітні 2018-го Владислав Бухарєв переписав на свою доньку квартиру в столиці площею 219,1 метрів квадратних за 14,5 млн. грн. і машиномісце на парковці у 16,6 квадратів там же за 950 тисяч.

Через три місяці дівчина стала власницею ще однієї квартири на Київщині - у селі Зазим'я Броварського району площею 74,90 метри, вартість якої за останньою оцінкою 1,3 млн. грн. Там же вона отримала нежитлове приміщення площею 10,8 метрів вартістю 130 тисяч і земельну ділянку на 16 квадратів. Цю нерухомість їй подарував Олександр Коротєєв, на VolkswagenMultivan якого їздить її матір."
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«Сам нардеп у готівці показує 1300 євро, 2500 доларів і 45 тисяч гривень.» (с)

Ето ж как прідєтся пахать, еті 5 лєт, что б вибраться із такой ніщєти...
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Да нищий как церковная мышь. А посмотри его декларацию за 2017 год. Тык
Недвижимость можно не смотреть там её дофига... Можно посмотреть на коллекцию часов, там:
Girard-Perregaux - 13 000 евро
Hublot- приблизительно 20 000 $
Longines - приблизительно 4000$
Breguet - около 20 000$
Ну и там ещё 4 машины в коллекции, парочка лексусов, тойота, и Volkswagen.
Вот такой он честный новый глава разведки...
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та шо там інтєрєсного... ну...єслі б про ліпєцкіє мальдіви...
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Если США и Запад не остановят фсбшную вакханалию в Украине, через 5 лет они получат полноценный "Совок 2" с новыми "афганистанами, кубами, хусейнами и т д.
Сами украинци уже на это неспособны.
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Шото еще маловато защитников у Бухарева проявилось. Какие еще сепародепутаты выступят в защиту? Мураев там, Бойко или Кернеса еще вытащите. Он ВСЕ расскажет!
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Лучше бы было, если бы нигде не участвовал. Вообще, нигде.
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Я не знаю что он делал в АТО, да и мало кто слышал о нем в 2014. Но графа - начальник налоговой милиции в 2007 - 2010 годах просто не требует никаких комментариев. Самый разгул этой службы, по сравнению с которой прокуратура - просто сосунки. И говорить, что её возглавлял ангел - это даже не шутка Квартала, это маразм.
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Брехня. Саме таможня і податкова в ці роки дозволили вийти країні з кризи. Це часи другого Юліного прем'єрства і одночасно росквіт дрібного і середнього підприємництва. Таможня отримала компанію "Контробанда Стоп" і почала приносити до держави вдесятеро(!!!) більше надходжень, ніж за уряду Януковіча. Так само спростивсь податковий збір і припинились корупційні перевірки і "маскі шоу". Тому ви все перебрехали.
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Цікаво, ти таке довбануте, чи просто сволоч за пайку? зЕбіле, ти майно його, і то лише задеклароване, оціни. І це вони з вчительської і його зарплатні наскладали?! Ну а про податкову за ці роки, то взагалі повний маразм... І ще одна така мерзота за безпеку країни відповідає?! І чим то все закінчитись має, скотино, не скажеш?
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Заткнись уже с Юлиным премьерством, дуполиз
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Ридаю ...
Хоч бери та роздруковуй цей панегирик, вставляй в рамочку і вішай на стіну ...
=такой чілавєк= ... Божечки ...
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Так це ж адепт церкви "Свідки використаної прокладки "Леді Сені", там усі такі... Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 3173
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Фамилие Бухарев как-то не внушает доверия! И вообще, хочу, чтобы марихуану (канабис) легализовали в Украине для медицинских нужд.
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Схоже, що пан Бухарев - скоромна і совістлива людина. Таких дуже мало зберіглось в керівництві, але є. Пан Бухарев один з них.
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Хіба чорноротій соєвій орді що докажеш, то прізвище не подобається, то все не так робить, хотя ще до роботи не приступив.Тінь Пороха ще довго буде маячити на державою....
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Портнов пообіцяв, що Порошенко до кінця року має сісти. Подивимось. В цьому мерзотнику правди нема взагалі - злочини, брехня, злочини, бреня і так кожен день з ранку до ночі. Думаю питання сьогодні стоїть: або Україна, або Порошенко.
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Це того Януковіча, хто був у партії Порошенка? Партії Регіонів? Якого Порошенко вивозив з накраденими грошима в Ростов на власному літаку?
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На власному літаку? ПР- Порошенка?- Суліма, кінець. Проси правнука хай відріже тобі інтернет. Все. Час на пенсію.
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Набір маревних видінь під хорошу гідропоніку. Ти б ще на рус-вєсну посилання дав.
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Це український сайт, Аргумент - ЮА! Цю новину і Цензор, і УП і всі ТВ канали видавали
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Моя ж ти кицечка!
І хто автор цього висеру?
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Ну да...но оставила януковичевского юриста портнова пообещать, что Порох "будет сидеть до конца года" (с)... зебилы, у меня никогда не было иллюзий насчет количества серого вещества в ваших тугокостных черепах, но зачастую вы меня ввергаете в депрессию своей абсолютной подлостью. Ваше оружие в борьбе с ненавистными меньшевиками - выдумкт, сплетни, поливание грязью... вы даже не поняли, что все это стало возможным благодаря тому, что кацапы были остановлены там, где они сейчас - в восточной жопе Украины. Поистине, не мечи бисер перед свиньями, ибо попрают ногами своими и обернутся против вас. Вы, скоты, настроены на деструктив, сдачу отвоеванных позиций. Вы настолько тупы, что верите в еврейского мальчика, ставшего популярным из-за чвяеанья половым хером по клавишам и сравнением моей Украины с порноактрисой. Это мелкое изнеженное говнецо без крайней плоти, но "козацького роду" буквально издевался над Порохом со сцены...пришел его черед.
И да, я, в отличие от вас, стада тупоголовых ***********, обладаю гибким аналитическим умом и переменю свое мнение о вашем шуте, когда увижу положительные дела, не заявления узиленскава. Скажите вовке клоуну, пусть будку построит...
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Воно видно сулими наїлося тому і верзе дурню!!
Хоча воно навряд чи зна, що таке сулима!
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Для особліво непонятлівих розказую про літак, на якуому начебто вивозили яника.
Яника вивезли кацапи у Ростов морем. Літак, начеб -то з яником, вилетів з Харкова і приземлився в Єміратах. Це був один з двох літаків Ахметова, як що шо.
Звідки знаю? Особисто в той день (ніч) відстежував його переміщення по ФлайРадар. Була спроба повернути на Крим і Ростов, але він полетів все ж таки в Емірати.
І як що хтось пам"ятає, саме той літак "знайшовся" порожнім на "парковці" у аеропорту чи Новосибірска, чи Єкатиренбурга, точно вже не згадаю. Але це не важливо в даний момент.
На тому літаку летіла коханка лігітимного зі своєю дитиною. Що ще вивезли на тому літаку досі не відомо.
Питання в іншому: куди поділися камази з добром і баблом, що яник вивіз з Межигірря? І чому ніхто не займався розслідуванням?
Ну шо ЗЕфани, може займетеся? Ви ж так ненавидите пороха, а це ще один камінь в його город злочинів.

А то шо новий очильник СЗР "бідний" ну як церковна миша, я навіть не сумніваюсь.
Хто був, є і буде при владі, не залежно звідки він - чи Зе, чи Пе, чи Юу... крадії по висновку... При владі НЕ МАЄ і бути не може чесних, що вийшли з совка. Чому?
Все просто, в них башту зносить при вигляді купи грошей, за яку можна купити все що заманеться, будь-яку цяцьку. Бо коли ніцний постсовок, доривається до грошей, він прагне нагрести їх якомога більше, бо знає, що іншого шансу вийти з злиднів в нього не буде, тому і починає красти. А держава що, запитаєте?
Та плювати вони хотіли і на державу, і на нас з вами. Хоч Зе, хоч Пе. Справа тільки в масштабах крадійства.
І скажіть, що це не так.

Але...
Як що вкрадене можна якось поповнити, заробити, відновити, то просрану кацапам державу відродити буде напрочуд важко. Погано, що це не захотіла зрозуміти більшість тих, хто вибирав по приколу, а не розумом. Просто не стріляти не можна, можна або перемогти, або програти.
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Тре по порядку! Спочатку повинен сісти сам Портнов за діяння при Янику, потім повинен сісти ти за підтримку такої суки як Портнов, а потім Порох!
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После слов о портянка мог бы и не продолжать
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Нема там ні совісті ні скромності. Там є бабки, купа бабок, і мрії про ссср.
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Ваня, найди себе нормальную работу. Редкий дебил поверит в то, что человек, который всю жизнь находился на государственной службе, стал долларовым миллионером честно. Заканчивай бредить.
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Для цього є НАЗК. Нехай працюють. А Рада має скасувати закон про декриміналізацію незаконного збагачення. Якщо доведуть, що він крадун - нехай садять з конфіскацією.
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Деякі п'ять років верещали про мародера та шпигуна без висновків НАЗК та судів.
А тут раптом "Для цього є НАЗК"...
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Якби взяли та закрили коментарі, то тролі б повиздихали. Ледарі ідіть працюйте, воюйте, хоть щось робіть.
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А ну ,а ну аж интересно ,что скажет...
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Порошенко звільнив Семочка,різниця з Бухаріком якого-лише нібито російське громадянство(а може й немає різниці).
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Сьогодні один СБУ-шник із Сумщини запостив у фейсбуці вітання з днем росісі. До речі, він УБД.
Отаке...
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Що цікаво- не бояться нічого. Схоже, впевнені що прийшов їх зоряний час.
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А еще пусть расскажет что жена работает сценаристкой в квартале...
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Мендель видала черговий мендель .

Про це вона сказала під час брифінгу, який відбувся 11 червня.
"Звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких преференцій. Звання потрібне для того, щоб людина, яка була у правоохоронних органах, мала доступ до важливої і секретної інформації", - сказала вона.(певно,заспокоїти хотіла,"а шо тут такого ?"
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О, деякі висери коханки Костюка ще матимуть далекоідучі наслідки для України. Наприклад- визнання війни громадянською та заяви що ВСУ обстрілюють дитсадки та мирняк.
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Нэт честных депутатов. В природе не существует. Нэт честных президентов. Так пропаганда учит народ. Все сволочи, продажные, бдят только свой кошелек, используя громкие слова и постоянно обманывая народ. Что бы не говорили хорошего о руководителе СВР , а он такой же как все.
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Пам'ятаю американські військові в знак протесту і незгоди з війною викидали нагороди на сходи Білого дому!!!
А звідси питання до Бухалова, а чому ти не викинеш під телекамери ту срану паРашну медальку на сходи амбасади Кацапії в Києві!!!
І хай вся Україна подивиться!
А Європейські і Штатівські нагороди залиш собі, генерал!!!
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НО ! Хвастался этот "партиот" в своих агитационных листовках наградами фсб россии, а не от американцев и европейцев.
Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 678
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Ещё один вопрос :откуда у такого честнейшего патриота такая богатая семья?
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Ну і клас. Якщо Бухарев винен - нехай сідає з конфіскацією. Зберу йому на довічне дачку - по пачці чаю, цигарок і печива. Ми ж не звіри якісь
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Lvbnhj - Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 8215

Згідно з декларацією, у власності Бухарєва і його дружини 4 квартири, 4 автомобіля (два з яких марки Lexus), земельні ділянки, будинок. Так, Бухарєв володіє двома квартирами у Києві площею 219 і 106 кв.м., будинком у Бориспільському районі площею 701 кв.м, квартирою в анексованому Криму (Ялта) площею 86 кв.м тощо.

https://t.co/**********

Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 5009
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Вчора деп Мосійчук розповідав про Бухарева ..шо тй організовував захист Луганщини коли місцеві ПРодажні *гебісти * все поздавали .. Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 5750
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Це добре, коли кожен новопризначений буде проходити повз мікроскоп
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Знаємо вже як сбушники "захистили" Луганщину
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Заодно пусть расскажет,как его жене ( скромной учительнице) удалось приобрести квартиру в элитном жилом комплексе по соседству с Ливадийским дворцом в Ялте, по цене за квадратный метр от 3500 долларов. Там, кстати и квартира первой леди.
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Шо семочко, шо это....
Такое ввечатление шо всех руководителей туда утверждает лично путин.
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Вражина и скрытый агент ФСБ. Не верю я этому проходимцу из шайки "престарелой Воровки"с бубликом.
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Ти - чмирь фсбшний. Юлі півтора роки душу вивертали незалежним аудитом цілодобово. ЖОДНОГО корупційного інтересу не знайшли. Судили за газовий договір, який на повірку виявивсь кабальний для вас, кацапів. І до сьогодні ви, кацапи, нам платите за свій газ
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Вся братия "Шаурмена"какая то липкая и с оттенком зеленоватого цвета. Шо не кадр так с хвостиком ФСБ.
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Ви з сулімою рафіновані Свідки дощика в очі. Вас якщо не з кацапії, то з марса сюди закинули, бо ви поводите себе не як українці, а як ганебне явище. Так ідеалізувати, або обгажувати тільки кацапи запрограмовані можуть. Ви вперлись в Порошенка, бо за інерцією працює срач кацапоЗМІ, манпулятивних 112, ньюзванів, Г+Г і др. Але ж ви впісювались за свого кіношного суперкоміка саме ідеалізуючи його. А Зе крім конфлікності, непевності, і недорєкості поки нічого не показав. А призначення? Тільки зовсім дурний не помітить майже повний провал з кадрами. Одна справа "всєх здєлать", а друга - вилізти з образа коміка і холуя олігархів і кацапщини, та зробити щось для народу, якому пудрить мізки, і для України. Хотілось би, щоб Зе був кращим, як себе вже показав, бо це представник гілки влади, але поки виглядить як цілковитий про√об. І не треба про папєрєдніков та щось інше, що заважає танцювати.
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Любит кремлевские медальки - конечно же патриот Украины,как же иначе.
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налоговая...
все кто сталкивался с налоговой понимают что работают там только кристально честные люди
и сравнительно недорого всегда готовы помогать людям )))
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..Почекайте соя !? Ще на посаду голови СБУ повернеться Наливайченко ! Закликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 6891
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І чим він такий видатний?
При ньому якраз і утворились Луганда та Домбабве.
Чому він їх не розігнав ще весною 2014?
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Особисто, в одній кампанії, за часи овоча при владі, слухав від бувшого багаторічного голови зовнішньої розвідки СБУ часів Налівайченко - генерала Волошенкова Б.А., він же батько начштаба ригів по Одеській області - Волошенкова Д.Б., слова: "ЦЯ ПОМЕРАНЧЕВА МРАЗОТА". Тоді промовчав. Зараз не буду!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакликаю колегу Бухарєва, який став главою СЗР, публічно розповісти про участь в АТО, роботу в Податковій та доходи, - нардеп Рябчин
 
 
 
 
 
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