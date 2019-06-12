 Затриману на адмінмежі кримськотатарську активістку Алієву відпустили, - адвокат Ладін

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Підстав для її доставлення до відділу поліції, як і для розшуку, - не було. Це дрібна капость оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева, який свідомо знаючи, що кримінальну справу стосовно Гульсум закрито, ставить її в розшук", - розповів адвокат Олексій Ладін.

Нагадаємо, Гульсум Алієву затримали 11 червня на адмінмежі російські силовики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали кримськотатарську активістку Гульсум Алієву

У липні минулого року російські силовики проводили "слідчі заходи" в будинку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва. Пізніше стало відомо, що на його старшу доньку Гульсум Алієву складено протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) за репост у Facebook.

У січні 2019 року Слідчий відділ з питань Алушти закрив кримінальну справу стосовно Гульсум Алієвої.