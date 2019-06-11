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 Політика України
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Все про:Кернес (263) Харків (1370)

 "Була любов і немає любові", - Кернес відповів журналістам про активи "цивільної дружини"

Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився коментувати інформацію про те, що його старі бізнес-активи нібито записані на цивільну дружину.

Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи інформацію про те, що його активи нібито записані на цивільну дружину Оксану Гайсинську, заявив, що, у нього немає громадянської дружини. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "theБабель", інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги з Bihus.info в своєму розслідуванні стверджують, що ваші старі бізнес-активи записані на вашу громадянську дружину Оксану Гайсинську. Ці фірми отримують підряди з міського бюджету. Це правда?" - запитав журналіст.

"У мене немає цівільної дружини. Оксану Гайсинську знаю, коли любов була, і що? У неї і запитаєте про бізнес-активи. Була любов і немає любові", - відповів Кернес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду

У розслідуванні Bihus.info йдеться, що мер Харкова в своїх електронних деклараціях з 2015 року вказує оренду кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер, колекцію годинників і прибуток від КУА Фінекс-капітал, але не вказує цивільну дружину Оксану Гайсинську і записані на неї активи.

На Гайсинську перереєстрована велика частина старих бізнесів Кернеса: медіа та компанії, які займаються нерухомістю, з'ясували журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес

Наприклад, компанія Гайсинської "Рівлад" володіє торговою площею в Харкові. Ця земля передавалася в оренду цивільній дружині Кернеса від міста, зокрема, під час мерства Кернеса. Потім ділянку приватизували через суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131856
 
 
 Топ коментарі
 
Как же обосрался тот неизвестный снайпер!
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Да, тот мудак здорово напаскудил Украине.
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Как же обосрался тот неизвестный снайпер!
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Да, тот мудак здорово напаскудил Украине.
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Роль Кернеса - неоднозначна, особенно, в начале агрессии паРаши и образовании "народных республик"...
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Наверное кто-то из мужского биатлона.Те тоже вечно мажут.
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посылают всяких дятлов рукожопых, на задание уровня национальной безопасности
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Правильней так: было керно - и нет его.
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О, новая отмазка. Теперь в романтичном стиле.
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Так он теперь вместе с Зе. Весь Харьков засрал своими биллбордами. И фотку там прилепил старую, где он моложе и стройнее. И даже пытается улыбаться. Но его улыбка настолько отвратительна, что хочется блевануть.
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При любій владі в повазі... "Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 3893 "Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 2941
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Он же сказал: "была любовь и нет любви". Ему не впервой перекрашиваться из оранжевого в бело-голубой, потом малиновый и теперь - зеленый.
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макиавеллист! государьственник! ситуативную инвалидную коляску он у неё, по совету старших, аналогично арендует.
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Дурака включил лукавый.Скоро заработант АКС -ему туда дорога!
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Плохие Гены. В результате отказывают ноги. "Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 9720
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так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина (с)
"Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 6739
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А люди мало изменились за тысячи лет. Древние женщины тоже наперебой любили того, кто приносил больше мяса в пещеру, и его внешний вид и манеры не имели ни малейшего значения. Настоящая любовь существует только у небогатых людей.
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По французски : "Лубовь проходит", звучит как " Лямур пердю"! Красиво то, как!
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Новий голова розвідки торік зробив доньці подарунки на понад 15 мільйонів гривень - декларація
(С)
@radiosvoboda
🤔
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ЗЕСВИНАРЧУК УКРАИНСКОЙ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ - заработал стриптиз от бабы Юли начался с мужчин в штатском...
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Команда детей лейтенанта Баканова пополняется свежатинкой от протухшей Батькивщина.
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А почему Кернес и у Зеленский одинаково гнусавят - что это за тайные такие сигналы...
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Жена- падлюка! Бросила болезного. "Он любит не меня, а мои миллионы"(с)
Такая трогательная история, я чуть не прослезилась.
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Браво гепуцию! Сто баронов Мунхаузенов не попадают. Даже ресница ни одна не колыхнулась---так спи+дел! В чём прикол? Он прекрасно знает что врёт в борзую, и мы это знаем, и он знает что знаем и сделать ни хрена не можем. Остаётся мораль. Возьмите мораль и поставте рядом с ним---мораль выпадет в осадок. Что делать? Только передернуть затвор......
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Да какая там любовь?! Он и высраться наверное без клизьмы не может?!
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Гепа, а дочка прокурора Гайсинського де? Кинула тебе?
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Она уже не дочка прокурора, так что пошла она на путин! PS: За слово"гепа", меня постоянно банят на "цензоре "нет""! Аж любопытно...
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А мене банять за словосполучення "син мокшанця і кози" (на адресу лахтинського троля). Але ж це цілком може бути правдою.
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Це той риг покидьок якого призначили мером Харкова сінарчукі??? А в Одесі такого самого труху??? Скільки можна терпіти цих сінарчуків..що призначають цих покидьків мерами???
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Вообще то мэром Гепу избрали при Януковиче когда об этих свинарях и слуху ещё не было. Они вместе с Допой начали править всем Харьковом и областью. Так что не приписывай того чего не было.
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Чого ви такі брехливі..зе дота...25 октября 2015 года с результатом 65,8 % выиграл выборы Харьковского городского головы.
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Это вторые выборы когда Гепа уже имел весь городской бюджет который и был задействован им по полной. Найди в ГУГЛЕ когда он первый раз избирался. И попрошу тебя базар фильтровать когда общаешься с незнакомым человеком.
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Ну тут конечно Гепа лукавит. Гайсинский мужик авторитетный и если бы Гепа киданул его дочку то его и Беня Коломойский не спас бы. Кстати вторую дочурку Гайсинского держит Сытник,так что они с Гепой как бы "сестроё*ы". Конечно же всё перевели на неё когда Гепу начали прессовать. Жаль что Порох его так и не дожал,поверил что Гепа организует ему в Харькове поддержку но Гепа не был бы Гепой если бы не развёл лоха Петю. Недаром же он вышел на политическую панель прямо от напёрстков.
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Так и есть!Гепа и его Ко - хитрые евреи!Еще не родился человек,который смог бы вывести его на "чистую воду"!Жаль,что Порох не смог его засадить,он вывернулся с помощью компании.
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А ось і подарки зе донькам на 15 млн..від зе бухарєвих держслужбовців..розвідки..
"Была любовь и нет любви", - Кернес ответил журналистам об активах "гражданской жены" - Цензор.НЕТ 2467
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Прошла любовь, завяли помидоры,
Ботинки жмут и нам не по пути.
Остались в прошлом мелочные ссоры
И можно попрощаться и уйти.

С капусты тихо листья опадают,
И кочерыжек белые стволы
Воткнувшись в небо, все напоминают
Колонны дома, где резвились мы

Прошла любовь: как корка апельсина
У милой кожа, и оскал крысиный…
Завяли помидоры? Не беда!
Лишь было б с кем пойти, да и куда.
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Петя не посадил Гепу. НО ЗЕ то уж точно посадит! ЗЕ это же вам не барыга мародёр. ЗЕ посадит Гепу и на долго! СРазу после олигарха Бабломойского! Надо только немножко подождать.
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он сам у них на ... кукане сидит-только ноги свисают
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А ты ушла, любви не замечая,

Ты разлюбила, гадина, меня,
Так пусть же спит с тобой собака злая,

А не такое солнышко как я!
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В гепу уже не нужно стрелять, патроны переводить. Его нужно уколоть булавкой и он лопнет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Була любов і немає любові", - Кернес відповів журналістам про активи "цивільної дружини"
 
 
 
 
 
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