 "Була любов і немає любові", - Кернес відповів журналістам про активи "цивільної дружини"

Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи інформацію про те, що його активи нібито записані на цивільну дружину Оксану Гайсинську, заявив, що, у нього немає громадянської дружини. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "theБабель", інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги з Bihus.info в своєму розслідуванні стверджують, що ваші старі бізнес-активи записані на вашу громадянську дружину Оксану Гайсинську. Ці фірми отримують підряди з міського бюджету. Це правда?" - запитав журналіст.

"У мене немає цівільної дружини. Оксану Гайсинську знаю, коли любов була, і що? У неї і запитаєте про бізнес-активи. Була любов і немає любові", - відповів Кернес.

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У розслідуванні Bihus.info йдеться, що мер Харкова в своїх електронних деклараціях з 2015 року вказує оренду кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер, колекцію годинників і прибуток від КУА Фінекс-капітал, але не вказує цивільну дружину Оксану Гайсинську і записані на неї активи.

На Гайсинську перереєстрована велика частина старих бізнесів Кернеса: медіа та компанії, які займаються нерухомістю, з'ясували журналісти.

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Наприклад, компанія Гайсинської "Рівлад" володіє торговою площею в Харкові. Ця земля передавалася в оренду цивільній дружині Кернеса від міста, зокрема, під час мерства Кернеса. Потім ділянку приватизували через суд.