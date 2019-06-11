 "Була любов і немає любові", - Кернес відповів журналістам про активи "цивільної дружини"

Харківський міський голова Геннадій Кернес, коментуючи інформацію про те, що його активи нібито записані на цивільну дружину Оксану Гайсинську, заявив, що, у нього немає громадянської дружини. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "theБабель", інформує Цензор.НЕТ.
"Колеги з Bihus.info в своєму розслідуванні стверджують, що ваші старі бізнес-активи записані на вашу громадянську дружину Оксану Гайсинську. Ці фірми отримують підряди з міського бюджету. Це правда?" - запитав журналіст.
"У мене немає цівільної дружини. Оксану Гайсинську знаю, коли любов була, і що? У неї і запитаєте про бізнес-активи. Була любов і немає любові", - відповів Кернес.
У розслідуванні Bihus.info йдеться, що мер Харкова в своїх електронних деклараціях з 2015 року вказує оренду кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер, колекцію годинників і прибуток від КУА Фінекс-капітал, але не вказує цивільну дружину Оксану Гайсинську і записані на неї активи.
На Гайсинську перереєстрована велика частина старих бізнесів Кернеса: медіа та компанії, які займаються нерухомістю, з'ясували журналісти.
Наприклад, компанія Гайсинської "Рівлад" володіє торговою площею в Харкові. Ця земля передавалася в оренду цивільній дружині Кернеса від міста, зокрема, під час мерства Кернеса. Потім ділянку приватизували через суд.
зачет!!!
(С)
@radiosvoboda
🤔
Такая трогательная история, я чуть не прослезилась.
Фильм "Формула любви" - отрывок "Ремонт кареты"
Ботинки жмут и нам не по пути.
Остались в прошлом мелочные ссоры
И можно попрощаться и уйти.
С капусты тихо листья опадают,
И кочерыжек белые стволы
Воткнувшись в небо, все напоминают
Колонны дома, где резвились мы
Прошла любовь: как корка апельсина
У милой кожа, и оскал крысиный…
Завяли помидоры? Не беда!
Лишь было б с кем пойти, да и куда.
Ты разлюбила, гадина, меня,
Так пусть же спит с тобой собака злая,
А не такое солнышко как я!
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