 Філарет насправді боровся і бореться не за Українську Православну Церкву, а за свою власну Церкву, - священник ПЦУ Дудченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Дудченко зазначив: "Минулі роки я припускав, що постать Філарета надмірно демонізують. Але останні події вже ясно показують: Філарет насправді боровся і бореться не за Українську Православну Церкву, а за свою власну Церкву, тобто за свою владу в ній. Тому й зрозумілим стає швидкий поворот від риторики "Нема українського Бога" до створення Київського Патріархату - який є клоном Московського Патріархату у версії початку 1990-х. Думаю, багатьом тепер стає зрозуміло, чому ми, будучи довгі роки прихильниками автокефалії в УПЦ МП, не приєднувалися до Київського Патріархату. І тепер я бачу, як багато людей - єпископів, кліриків та вірян ПЦУ - хочуть бути у вселенському Православ'ї, а не в чийомусь приватному проекті, де церква слугує прикриттям власних амбіцій".
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Русской православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни русской, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Русская православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии).
Напомним, что в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - почти полтора века! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной русской веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к русскому православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли с татарскими народами на его службу, принимая московскую веру. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против русских княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Русская православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление русской и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что русские православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
Я его зауважала в 2014, но, увы, он себе сейчас перечеркнул всё уважение. Несёт бред.
Естественно он будет топить патриарха
Не пора ли начать учиться на ошибках?
Но видать правильные уколы не долго действуют...
И продолжает сеять вражду
Так гласит народная мудрость
А теперь представьте если бы Филарет выиграл те выборы... как бы он сегодня относился к независимой Православной церкви Украины?
Был почетным и уважаемым патриархом всеми ветвями власти до правления порошенко,а оный президент внес смуту в лоно церкви на фоне своей предвыборной программы
Прошло время и с той же инфантильной стигмой элита доказывает мол обы избавиться от московитов , а то , что опять под кем-то , то то переживём . Опять эта дьявольская меншовартисть ... Сколько можно - панове ?!
Легли под МВФ обездолив 70% населения через тарифный геноцид и под предовой идеей , что коррупцию может уничтожить нищета населения и работа на ЖКХ и жрачку до посинения . Что , требовать от Стамбула хотя бы какой-то "дорожной карты" по пути к своему каноническому патриархату есть эгоизм Филарета ...
Плять , ну кто вы на фоне этого стоического мужа ?!
Сколько можно жить с ощущением меньшовартости не по отношению к *********, то по отношению к МВФ и Стамбулу ?!
Но, в разы отвратительнее их "прихожане".
ЛЮБОЙ "церкви".
Тупые скоты.
Иначе их не назвать.