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Все про:заява (107) Крим (6895) МЗС (1770) Росія (17442) кримські татари (1352)

 Новими каральними акціями РФ фактично реагує на слухання проти неї в міжнародних судах, - заява МЗС про арешти кримських татар

МЗС закликало посилити політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.

На сайті Міністерства закордонних справ України оприлюднено заяву щодо нової хвилі переслідувань кримських татар у тимчасово окупованому Криму, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із новими масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар, які відбулися вчора у Алуштинському, Білогорському та Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму.

Як і у попередніх випадках, російська окупаційна влада продовжує репресії проти корінного населення Криму під прикриттям "боротьби з тероризмом".

Так, ще вісім кримських татар - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров та Ескендер Сулейманов – були затримані окупаційною владою у сфабрикованій справі "Хізб-ут-Тахрір".

Новими каральними акціями на окупованому півострові Росія фактично реагує на слухання, що відбуваються зараз у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також у Третейському суді у справі України проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

Подібна демонстрація впевненості у власній безкарності та неповаги до міжнародних юрисдикційних органів повинна отримати належну відповідь.

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Закликаємо посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м.Севастополь.

Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 10 червня російські силовики в окупованому Криму затримали 8 кримських татар у рамках так званої "справи Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно і вільно діє в країнах Європи і в США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131854
 
 
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скорей би узеленского зачистил тот бандеровский МИД. Постоянно на расеюшку бочку котят. Зеркаль он вобще суд виграла в Гааге.
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Одно и тоже всё.
Клала рашка на ваши дряблые спукивания.
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Опять некоторые качают тему Крыма. Мол, там всё меньше отдыхающих. Хочется спросить в связи с этим, какие вообще могут быть "отдыхающие" на военной базе?
(C)
@Anakoyher
😄
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовими каральними акціями РФ фактично реагує на слухання проти неї в міжнародних судах, - заява МЗС про арешти кримських татар
 
 
 
 
 
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