 Горбулін: Україні недостатньо Javelin, американські протиракетні комплекси Patriot були б сьогодні важливішими

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 11 червня на пресконференції в Києві заявив глава наглядової ради "Українського інституту досліджень безпеки", академік Володимир Горбулін.
"Ще один важливий аспект (для оборони. - Ред.)... - розвиток двосторонніх відносин зі США і нарощування конструктивної взаємодії з НАТО. Стрижневе завдання наших відносин - ставки на отримання критичних технологій, залучення західних компаній у роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій. Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - сказав він.
На думку Горбуліна, національне законодавство в цій сфері недосконале, і його потрібно змінювати, насамперед якщо йдеться про науково-дослідні роботи в держоборонзамовленні вітчизняним приватним підприємствам.
Академік вважає, що Україні недостатньо переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною. "Нам Patriot (протиракетні комплекси. - Ред.) були б значно важливішими нині. Я думаю, що ми маємо працювати через громадські інститути, зокрема щоб переконати американських колег у тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися на збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.
У США была задача - отнять ЯО у Украины. Она её выполнила. Теперь все их действия по своим "обязательствам" - для вида.
Если же Украина попытается создать ЯО (заметьте - не вернуть, а создать. У Украины были технологии по созданию носителей ЯО, но не боеголовок. Боеголовки надо создавать с нуля) - США это СИЛЬНО не понравится. А чем давить на Украину у США есть...
«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄
ПРО - так себе. В одиночку запросто можно "развести" массовым пуском мелких ракет, так что он не успеет по всем отработать. Кроме того - ракеты его достаточно дороги. Гораздо дороже мелкого беспилотника каким уничтожили Панцырь в Сирии. Вот против такого - он тоже много не навоюет. К тому же ему нужен спутник, чтоб искать ракеты за горизонтом.
1) требует поддержки извне дорогими техническими средствами
2) достаточно медленный и неповоротливый. Очень плохо противостоит мелким групповым целям. Особо если они атакуют с разных сторон и подлетают на малой высоте.
3) трындец какой дорогой, как при покупке, так и при использовании.
а то что маленьким беспилотником ночью можно весь дивизион вывести из строя - другое дело.
или даже захватить вместе с солдиками(если обслуга будет - нашей), как те катера
Эти вбросы уже порядком надоели.
Полно институтов "мовы"в киеве. Закройте их к мяух, повыгоняйте на родину этих "мовных" академиков, и создавайте научно-исследовательские институты вооружения.
Делайте свои ракеты. Свои спутники разведки и наведения.
НЄ?
Говорыты легше чим робыты?
Лишь попрошайничеством и всякой ерундой.
На сегодняшний день в Украине нет людей, кто смог бы освоить ПВО "Патриот".
У нас нету тех спутников, шоб навести на цель.
У нас нету чем заправить эти ракеты.
У нас нету того електричества шоб электроника работала.
У нас нету денег на "Патриот".
Зато у нас есть... западэнська сепарня, для которой все кроме них, а это вся остальная Украина - вата и москали.
Ты в стране чем занимаешься полезным?
Хотя можно с тобой согласиться в том, что никто бесплатно нам Патриот давать не будет, да и технологиями делиться тоже.
Делегація в ПАРЄ не може докричатись,щоб воно прибуло,посприяло блокуванню повернення рф в організацію,а ви про ракети.Забудьте.
ЮжМаш, Антонов, МоторСич, Николаев и т.д. И всех всё устраивает. Минус
один конкурент.\\\\\\\\\\\\
Ну да, южмашевцы уже чуть не довели Илона Маска до банкротства - возвращают ступены, клепают челноки, Антонов кошмарит Боинг, МоторСуч - Сикорского и т.д.
Вот рабсиян - устраивает. А нормальным побоку. Это типо англичане с ружьями переживали бы шо подох какой-то Мумба-Матамба, спец по изготовлению копий(оружие)
Один лишь факт испьітаний Украиной ракет с дальностью +1000 км способен резко изменить баланс сил в Европе , не в пользу Москвьі , которая окажется уязвимой .