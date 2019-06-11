 Для нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 11 червня на пресконференції в Києві заявив глава наглядової ради "Українського інституту досліджень безпеки", академік Володимир Горбулін.
За його словами, переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною, недостатньо.
"Нам Patriot (протиракетні комплекси. - Ред.) були б набагато важливіші для сьогодення. Я думаю, що ми маємо працювати через громадські інституції, в тому числі, щоб переконати американських колег в тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися в збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.
Він вважає, що ставку треба робити на отримання критичних технологій, залучення західних компаній в роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій.
"Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - констатував академік.
У США была задача - отнять ЯО у Украины. Она её выполнила. Теперь все их действия по своим "обязательствам" - для вида.
Если же Украина попытается создать ЯО (заметьте - не вернуть, а создать. У Украины были технологии по созданию носителей ЯО, но не боеголовок. Боеголовки надо создавать с нуля) - США это СИЛЬНО не понравится. А чем давить на Украину у США есть...
«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄
ПРО - так себе. В одиночку запросто можно "развести" массовым пуском мелких ракет, так что он не успеет по всем отработать. Кроме того - ракеты его достаточно дороги. Гораздо дороже мелкого беспилотника каким уничтожили Панцырь в Сирии. Вот против такого - он тоже много не навоюет. К тому же ему нужен спутник, чтоб искать ракеты за горизонтом.
1) требует поддержки извне дорогими техническими средствами
2) достаточно медленный и неповоротливый. Очень плохо противостоит мелким групповым целям. Особо если они атакуют с разных сторон и подлетают на малой высоте.
3) трындец какой дорогой, как при покупке, так и при использовании.
Эти вбросы уже порядком надоели.
Полно институтов "мовы"в киеве. Закройте их к мяух, повыгоняйте на родину этих "мовных" академиков, и создавайте научно-исследовательские институты вооружения.
Делайте свои ракеты. Свои спутники разведки и наведения.
НЄ?
Говорыты легше чим робыты?