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 Політика України
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Все про:Горбулін (24) Javelin (53)

 Для нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін

Україні необхідно нарощувати конструктивну взаємодію з США і НАТО, зокрема, домагаючись поставок надсучасних озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 11 червня на пресконференції в Києві заявив глава наглядової ради "Українського інституту досліджень безпеки", академік Володимир Горбулін.

За його словами, переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною, недостатньо.

"Нам Patriot (протиракетні комплекси. - Ред.) були б набагато важливіші для сьогодення. Я думаю, що ми маємо працювати через громадські інституції, в тому числі, щоб переконати американських колег в тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися в збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.

Він вважає, що ставку треба робити на отримання критичних технологій, залучення західних компаній в роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій.

"Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - констатував академік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131852
 
   
 Топ коментарі
 
Какие петриоты, какие джавелины ...ля?
У нас на главу разведки назначают чувака с медалью от ФСБ.
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не варто на них звертати уваги - меншість , вона і є меншість ..
П.С - до речі вже давно нема 25% , партія ПЕСиків і 5% не набере ..))
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Не скажут. Если бы Порося думал о стране, а не собственном кармане, была бы другая История. Напомню последний пример. Как только после Керченской истории вспомнили про БМ, Мвф сразу принял новую программу и денег дал.
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Не совсем понял о чём вы.

У США была задача - отнять ЯО у Украины. Она её выполнила. Теперь все их действия по своим "обязательствам" - для вида.

Если же Украина попытается создать ЯО (заметьте - не вернуть, а создать. У Украины были технологии по созданию носителей ЯО, но не боеголовок. Боеголовки надо создавать с нуля) - США это СИЛЬНО не понравится. А чем давить на Украину у США есть...
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Ни одно официальное лицо не отказалось от БМ. Кроме этого в США есть суд. Только пока в Украине нет Лидера, для которого Украина понад усэ.
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Какие Патриоты?

«Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами бывшего генерального директора команды КВН «Винницкий перцы» и администратора Александра Маслякова 🤡»
(С)
@golub
🤔
Украина будет покупать теперь «перцы»
😄
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Это конечно правильно! Но США будут посмотреть как себя будет вести Кломойский и его ставленник Зеленский. Пока от Зеленского идут одни негативные сигналы. на СВР ставит человека с бизнесом в Крыму и наградами от ФСБ! Заявляет о мире с РФ в том числе а счет потери суверенитета. Желает в угоду РФ прекратить вступление Украины в НАТО и всячески сьезжает с темы. Американцы не хотят ведь, что бы через годик Зеля спаковал Патриоты и отправил их на исследование в Россию!
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И к ним: M2 Брэдли, Челленджер 2, Меркава Mk.4, Страйкер, Sikorsky RAH-66 и т.д. (можно с солдатами и побольше!).
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хотів почитати у коментах, цінні та вагомі думки авторитетних знавців протиракетної оборони, про можливості даного комплексу.... і не знайшов. Росте Цензор
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ПВО - не плохое. Но он в одиночку не может закрыть всё. Хорошая деталь большого комплекса.
ПРО - так себе. В одиночку запросто можно "развести" массовым пуском мелких ракет, так что он не успеет по всем отработать. Кроме того - ракеты его достаточно дороги. Гораздо дороже мелкого беспилотника каким уничтожили Панцырь в Сирии. Вот против такого - он тоже много не навоюет. К тому же ему нужен спутник, чтоб искать ракеты за горизонтом.
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Основные слабые места:
1) требует поддержки извне дорогими техническими средствами
2) достаточно медленный и неповоротливый. Очень плохо противостоит мелким групповым целям. Особо если они атакуют с разных сторон и подлетают на малой высоте.
3) трындец какой дорогой, как при покупке, так и при использовании.
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Маленькая деталь: Ракета С 300 - 400 стартует вертикально, и уже после старта отклоняется в направлении цели в диапазоне 360 градусов. У этого ракету направляют на цель поворотом контейнера ПУ. (при том попасть надо в довольно ограниченный диапазон угла до цели). Если ПУ "С" может в любой момент атаковать 4 цели находящихся в любых точках вокруг ПУ, то Пэтриоту придётся вертеть контейнерами если угол между целями будет слишком большим. А это не так и быстро.
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Вы про радар внимательно информацию читайте... И если не владеете достоверными данными, лучше не пишите.
Эти вбросы уже порядком надоели.
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Какие *патриоты*. У нас за 5 лет войны Петя отрехвормировал новую армию по стандартам НАТО так, что волонтеры до сих пор 50-ти летние санитарные УАЗы с мусора собирают чтобы раненных возить.
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Нужны ПВО типа "Патриот"? Делайте.
Полно институтов "мовы"в киеве. Закройте их к мяух, повыгоняйте на родину этих "мовных" академиков, и создавайте научно-исследовательские институты вооружения.
Делайте свои ракеты. Свои спутники разведки и наведения.
НЄ?
Говорыты легше чим робыты?
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Мечты, мечты...Я тащусь от таких експертов - оказывается Украина "витрина запада"! А как же Калининградская область, которая гораздо ближе к странам ЕС - такая прореха в витрине! Он хоть знает сколько стоит один комплекс "Патриот"? Бесплатно "Патриоты" не раздают, а один такой комплекс стоит больше годового бюджета ВСУ - откуда бабульки дедулька? Да и потом уже доказано, что если ракета достигает скорости 12 махов, то никакой патриот ее не собьет - просто не догонит. Да и чтобы перекрыть всю границу, а она практически с трех сторон, сколько надо патриотов? В общем и целом нет такой системы, которая может на 100% гарантировать воздушную безопасность любой страны и даже США.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля нас протиракетні комплекси "Patriot" були б набагато важливішими наразі, ніж "Javelin", - Горбулін
 
 
 
 
 
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