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 Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч. ФОТОрепортаж

Оперативники Управління захисту економіки Дніпропетровщини, працівники військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону і слідчі регіонального управління Нацполіції припинили корупційну схему і затримали голову сільської об'єднаної територіальної громади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, за вирішення земельного питання чиновник отримав неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти вимагав за виділення 2-х земельних ділянок під будівництво. Вартість однієї ділянки в обмін на рішення сесії оцінив у 12 тисяч доларів США.

Під час виконання раніше визначених домовленостей правопорушника було затримано. В автомобілі останнього правоохоронці вилучили 25 тисяч доларів США, одержаних як неправомірну вигоду, та рішення сесії про виділення земельних ділянок. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Наразі голова сільської ОТГ затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 01
Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 02
Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 03
Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131851
 
   
 Топ коментарі
 
Гребут Все -- неберут только те кому непредлагают !!! Пока ето блядство неуйдет пока небудут рубить руки и головы -- садить с конфискацией без всяких залогов . так и будет бардак и беспредел Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч - Цензор.НЕТ 9337
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За 5 лет было куча судов по корр... Шо не помнишь? Вот и я не помню, что-то с памятью... )))
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попался очередной зебил Это хорошо, воздух будет чище
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Шо ж ты за пять лет развел , правильно выражайся .
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За 5 лет было куча судов по корр... Шо не помнишь? Вот и я не помню, что-то с памятью... )))
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Гребут Все -- неберут только те кому непредлагают !!! Пока ето ******** неуйдет пока небудут рубить руки и головы -- садить с конфискацией без всяких залогов . так и будет бардак и беспредел
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Василю! Поки не навчишся писати без помилок,будеш виглядати невігласом та неуком!
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ну и славненько, шо главу отг. а то был прочитал сразу опг и уже за нарика переживать начал, не филарет ли его ненароком предал. по забывчивости своей ))
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Таваресчь перестал отстёгивать наверх в держкомзем.
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ну значит поделом. жлоб! святую десятину пожалел. нарушил римское право.
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А цей взагалі від усіх відділився. Тому таких відділяють жити в окремі камери, як вони й хочуть. Інакше не можна - треба задовільняти бажання сепарів, бо Бог покарає.
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А куда теперь пойдут эти денежки ? Чей карман пополнится
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Після спецоперації та суду, повернуть власникові,якщо мусорня не вкраде.
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Все равно ничего не будет-ни конфискации,ни посадки
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Ничего не меняется. Кадры Зеленского воруют так же как и при Барыге! Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч - Цензор.НЕТ 4661
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Майже на 100% впевнений, що народ на виборах знову обере такого самого. Не хоче наш народ логічно думати.
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цветочки фальшивой децентрализации. то ли еще будет, когда "откроют рынок земли".
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