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Все про:Крим (6895) Чубаров (358) кримські татари (1352) Бекіров (43)

 Європейський суд із прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 11 червня повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці.

"Європейський суд з прав людини відповідно до правила 39 зобов'язав владу Російської Федерації негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню і забезпечити йому належне обстеження та лікування", - написав Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний суд у Криму продовжив на 2 місяці утримання в СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова. ФОТО

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131850
 
 
 Топ коментарі
 
Європейський суд? Ні, каци про такий не чули.
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Эти свои "обязательства" суд может засунуть себе в зад, если там ещё осталось место...)))
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Європейський суд? Ні, каци про такий не чули.
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"Обязал" это как?Опять озабоченно проскулили?Они кажется все еще живут во времена Ельцина...Путин играет отбивая мячи а Ельцин их глотал..***** дохлая Кремлевская!))))
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Эти свои "обязательства" суд может засунуть себе в зад, если там ещё осталось место...)))
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_У них бред и расстройство восприятия действительности. Сумеречное сознание. Людоеды плевать хотели на ваш суд! И что вы сделаете, пустозвоны?!
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Слуга, дай коммет! Слуга, ты перестал служить? Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу - Цензор.НЕТ 8728
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хех ложать вони на будь-який суд. На мокші - "Закон тайга; медведь хозяин".
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ВЕРНУТ РАШКУ В СЄ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГУ И БУДУТ ПОТОМ ТАМ ШЕПОТОМ ЧТО ТО ПОД НОС КУДАХТАТЬ! НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ РАШКА, ПУСТОЙ ****** БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ПРИНУЖДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ИХ НЕ ВИПОЛНЕНИЯ
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Да всем уже смешно на этот суд.
Штаны там протирают только сидят иврапейсцы.
В рашке и не слышал никто про них и знать не знает про их решения.
Главное дело, "обязал Россию немедленно освободить", и лоб грозно сморщили. Напугали ежа голой джеппой.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЄвропейський суд із прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню
 
 
 
 
 
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