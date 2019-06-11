 Європейський суд із прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню

Як передає Цензор.НЕТ, про це 11 червня повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці.

"Європейський суд з прав людини відповідно до правила 39 зобов'язав владу Російської Федерації негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню і забезпечити йому належне обстеження та лікування", - написав Чубаров.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.